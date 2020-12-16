Что приводит к артрозу и почему при болях в суставах надо проверить щитовидку: отвечает ортопед-травматолог

Многие люди, у которых болят колени, предпочитают побольше сидеть — на диване, в кресле. Но это неправильно! Ортопед-травматолог высшей категории Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 1 Вячеслав Карась, который отвечал на вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ», считает, что очень важно ходить. Тогда улучшится кровоток и питание хряща. Что еще поможет при артрозе? Какие обследования нужны, чтобы уточнить диагноз? Зачем при заболевании суставов проверять работу щитовидной железы? На эти и другие вопросы — ответы в прямой линии.

«Определить плотность костной ткани нужно с помощью денситометрии»

*— Здравствуйте, Вячеслав Владимирович! Звонит Валентина Ивановна из Киева. Мне 80 лет. Утром встаю с постели с трудом, очень болят мышцы и кости, пока не сделаю 100—200 шагов. МРТ показало дегенеративно-дистрофические изменения в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, протрузии дисков. Также у меня выявили остеоартроз левого коленного сустава второй степени. Несколько лет каждый день принимаю что-то из противовоспалительных нестероидных препаратов, но боль не унимается. Что делать?

— У вас есть онемение, ощущение мурашек? Вы проверялись на остеопороз?

— Онемение есть, а на остеопороз не проверялась. Хотя переломы были — голеностопа, лучезапястного сустава.

— Онемение и ощущение мурашек указывает, что в поясничном отделе позвоночника произошли дегенеративные изменения, связанные с возрастом. Они осложнились протрузиями — выпячиваниями межпозвонковых дисков, раздражающих нервные корешки, и возникли неврологические симптомы. Один из них — боль, когда встаете с постели. Позвоночник начинает сжиматься, позвонки сдавливаются, и корешок сильнее раздражается.

Переломы, которые у вас случились, могут говорить об остеопорозе — снижении плотности костной ткани. Как и боли — сначала болят мышцы, затем присоединяются ткани. Чтобы определить плотность костной ткани, нужно сделать денситометрию и проконсультироваться с ревматологом или ортопедом.

Также советую носить разгружающий корсет. Если через неделю станет легче, то нужно лечить поясницу. Полезен умеренный массаж. Он расслабит мышцы, а когда гипертонус уменьшится, можно их тренировать, выполняя специальную зарядку. Ее порекомендует невролог или ортопед-травматолог.

Еще вам полезно принимать витамины группы В. Можно пропить и лекарства, уменьшающие отеки тканей, препараты, содержащие хондроитин или глюкозамин, а также кальций с витамином D. Нестероидные противовоспалительные средства можно заменить корнем крапивы жалящей, из которого готовят чай. Только не перепутайте корень с листьями: они обладают мочегонным эффектом, а корни действуют противовоспалительно. Такой чай можно пить длительное время без ущерба для организма.

— Мирослава из Ковеля Волынской области. Если у мамы был артроз, угрожает ли болезнь мне?

— К сожалению, генетическую составляющую никто не отменял. Но главная причина артроза — это дегенерация хряща, вызванная неправильным обменом веществ и травмами. Нарушение обмена веществ (метаболизма) часто встречается у людей со сниженной чувствительностью к инсулину (инсулинорезистентностью). Поджелудочная железа вырабатывает достаточно инсулина, чтобы регулировать сахар в крови, но ткани-мишени его не воспринимают. Сахар не сгорает в клетках, давая им энергию, а превращается в жир. Клетки тканей, в том числе и хрящевой, недополучают питательные вещества. Развивается дегенерация тканей, человек полнеет. Нарушение обмена глюкозы тянет за собой развитие метаболического синдрома.

Полезный рецепт 15 граммов сухого корня крапивы залить стаканом кипятка, проварить пять минут и охладить. Пить по стакану два раза в день.

«Поврежденный мениск разрушает хрящ»

*— Прямая линия? К вам обращается Анатолий Тимофеевич, 81 год. У меня гонартроз коленного сустава, киста Бейкера. Назначенное лечение боль не снимает. Врач из частной клиники рекомендует введение плазмы, обогащенной тромбоцитами. Как вы думаете, это поможет?

— Лечение артроза зависит от его причины и степени истончения суставного хряща. Введение плазмы, обогащенной тромбоцитами, или PRP-терапию (так правильно называется этот метод) используют чаще при первой и второй степени. Вам назначено грамотное лечение, но меня настораживает киста Бейкера — мешочек с жидкостью в подколенной ямке. Жидкость можно откачивать, но она постоянно будет набираться снова, пока не решите проблему в суставе.

— Откуда появилась эта киста?

— Видимо, из-за надрыва или разрыва мениска. Подвижная часть разорванного мениска раздражает хрящ коленного сустава, и он быстрее изнашивается. Организм хочет обездвижить колено, чтобы оно не двигалось, напрягая мышцы, которые находятся с внутренней стороны бедра и перекидываются сухожилиями через коленный сустав. В свою очередь, напряженные сухожилия получают микроразрывы, что приводит к воспалению. Воспаляются и близлежащие слизистые сумки, которые производят много жидкости.

— В заключении МРТ указано, что у меня есть горизонтальный разрыв медиального мениска и локальное повреждение хряща в области бедра…

— Мениск расслоился, как пирог, и при ходьбе трет хрящ, причем в некоторых местах до кости. К сожалению, пока вы не подлечите хрящ и не решите вопрос с мениском, то киста не исчезнет. Более молодых пациентов мы берем на артроскопию. Мениск либо сшиваем, либо откусываем оторванную часть. Возрастным больным предлагаем щадящие консервативные методы лечения, как, например, PRP-терапию. Еще лучше использовать SVF-терапию — лечение хряща и поврежденных тканей колена, используя стромально-васкулярную фракцию жировой ткани.

Этот метод широко используется за рубежом для быстрого восстановления тканей суставов. Суть проста. В жировой ткани много клеток-предшественников, которые могут стать любой тканью. Попадая в зону повреждения, они оседают на дефектах суставных структур (поврежденном хряще, мениске) и становятся здоровыми тканями. Во время процедуры специальным шприцом забирают жировую ткань с живота, обрабатывают ее и вводят в коленные суставы. Такой метод хорош при второй и третьей степенях артроза и легко переносится пожилыми людьми.

Также, чтобы уменьшить воспаление, можно курсом принимать хондропротекторы — глюкозамин или хондроитина сульфат. Если воспалительный процесс (а он сопровождает любой артроз) стихает, можно ввести в сустав гиалуроновую кислоту. Тем, у кого артериальное давление в норме, — принять курс ударно-волновой терапии. Даже при дискомфорте в суставе или умеренной боли надо потихоньку ходить.

Если лечение неэффективно, и хрящ износился так, что одна кость трется о другую, нужно решиться на протезирование коленного сустава. Самому старшему пациенту, которому я провел замену сустава, было 85 лет. При желании можете обратиться ко мне, перезвонив в будние дни с 9 до 15 часов по телефону (068)-812−44−36.

*— Меня зовут Наталья, 63 года, звоню из Харьковской области. У меня деформирующий артроз, повреждение тела и заднего рога медиального мениска. Лечение (уколы в суставы, электрофорез) поначалу помогло, но потом снова начались боли, особенно в левой ноге. Чем они вызваны?

— Как болят ноги: при ходьбе или в покое?

— Раньше, только когда приседала или становилась на колени. А сейчас болит кость от колена до голени, иногда больно повернуть ногу, начала прихрамывать. Особенно трудно спускаться по ступенькам или вниз с горки.

— Вы описали симптомы повреждения мениска: боль при спуске по лестнице, при приседании. Это со временем приведет к развитию артроза. Если оставить все, как есть, то оторванный кусочек будет дальше разрушать хрящ, протаптывая в нем дырочку. Возможно, вам нужна операция.

Как проверить состояние мениска Если боль возникает, когда спускаетесь по лестнице или приседаете, то мениск, скорее всего, поврежден.

«Колени могут болеть при ревматоидном артрите и подагре»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Антонина из Киевской области, 81 год. Опух голеностопный сустав, больно ходить. У меня уже три года подагра, и сейчас болит большой палец на ноге. Врач назначил препарат, чтобы снять обострение подагры. Что еще можно принимать?

— А пальцы на руках у вас покрученные?

— Да, костяшки опухают, а кончики пальцев ничего не чувствуют.

— Эти симптомы больше указывают на ревматоидный артрит, но он может сочетаться с подагрой. Вам нужно обратиться к семейному врачу, а лучше — к ревматологу. Специалист назначит рентген кистей, направит на общий анализ крови. Повышенный уровень ревматоидного фактора и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) — признаки ревматоидного артрита. Важно проверить уровень мочевой кислоты, сделать ревмопробы. И только тогда определиться с лечением.

*— Евгения из Коростеня Житомирской области. В анонсе вы сказали, что при боли в коленях желательно проверить гормон ТТГ, регулирующий работу щитовидной железы, уровень витамина D3. Зачем?

— Гормоны управляют организмом. По тиреотропному (ТТГ) мы можем отследить работу щитовидной железы. И повышенный, и пониженный уровень гормона нарушают метаболизм тканей, в том числе хрящевой.

Витамин D3 иногда тоже называют гормоном. При хронических, дегенеративных, вирусных и других заболеваниях его уровень резко снижается, что ухудшает состояние всего организма. Поэтому витамин D крайне необходим, чтобы противостоять инфекциям. Он нужен и для регенерации тканей.

Организм нуждается и в витамине С, усиливающем выработку коллагена, из которого состоят хрящи. Если витамина С недостаточно, могут возникать боли в суставах, а его прием хотя бы в течение двух недель улучшает состояние. Зимой нужно есть больше цитрусовых, квашеной капусты.

— Какие нагрузки полезны для суставов ног?

— Простая гимнастика, йога, стретчинг. Упражнения на растяжку полезны для застывших связок — часто болит не сустав, а связки. Надо выходить на прогулку, чтобы пройти хотя бы полтора — три километра. Если чувствуете в себе силы бежать, пожалуйста, но только, не превозмогая боль. А вот ходить нужно, даже если больно. Это единственный способ «накормить» хрящ, требующий питания. При ходьбе питательные вещества заходят в хрящевую ткань. Очень хорошо плавание. Приседать же нельзя — идет перегрузка суставов, особенно если есть лишний вес.

Что приводит к артрозу Наследственность.

Травмы.

Возраст.

Нарушение метаболизма.

Лишний вес.

Малоподвижность.

Ранее ортопед-травматолог Юрий Форосенко рассказал, какие ошибки в лечении травм мешают восстановлению.



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