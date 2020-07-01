Прямая линия

Почему возникает боль в суставах и как затормозить их поражение? Отвечает ортопед-травматолог

Беда, когда человек из-за боли в суставах не может подняться на ступеньку автобуса. Или когда трудно встать с кровати, чтобы пройтись по комнате, налить себе чая, отрезать ломтик хлеба. Врач, который пришел на прямую линию «ФАКТОВ», — ортопед-травматолог, заведующий научным отделом восстановительной и реконструктивной ортопедии и реабилитации Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины кандидат медицинских наук Евгений Скобенко, подчеркивает: «Никогда не следует игнорировать болевой синдром, думая, что само пройдет. Если вовремя поставить диагноз и назначить лечение, то поражение сустава можно затормозить». Как подтвердить диагноз артроз и лечить это заболевание? Можно ли отодвинуть операцию по замене сустава? Что делать при разрыве связки? На эти и другие вопросы наших читателей — ответы в прямой линии «ФАКТОВ». Читайте также: Как избавиться от боли в колене: советы врача

«Причиной суставного болевого синдрома бывает укус клеща»

*— Здравствуйте, Евгений Александрович! Вас беспокоит Ирина из Киева, 46 лет. У меня обнаружили начальный артроз коленного сустава. Почему он возник так рано? У мамы колени начали болеть после 60-ти лет.

— У артроза несколько причин. Кроме наследственной предрасположенности, имеют значение особенности анатомии. Коленный сустав больше изнашивается со стороны, которая сильнее нагружается, как бывает, например, при плоскостопии. За счет деформации стопы и неправильного положения голеностопного сустава страдает и коленный. Артроз часто возникает вследствие травмы, к примеру, повреждения мениска. Особенно если его неправильно пролечили или удалили.

*— Это Оксана из города Кагарлык Киевской области. У мужа (ему 51 год) давняя подагра. А теперь добавился еще артроз. Бывают дни, когда с трудом ходит даже по двору. Эти два заболевания как-то связаны?

— Да, подагра, как и ревматоидный артрит, провоцирует развитие артроза. В народе бытует мнение, что подагра — это воспаление сустава большого пальца ноги. На самом деле подагрический артрит затрагивает все суставы.

В основе подагры — нарушение обмена веществ. Лечением занимаются ревматологи. В организме больного накапливается большое количество мочевой кислоты, которая откладывается кристаллами внутри самого сустава.

*— Звонит Галина из Закарпатья. Начали болеть колени, и врач заподозрил артроз, направил на МРТ. Там обнаружили фиброз, синовит. Что делать?

— Углубленно обследоваться. Фиброзная ткань образовывается в зоне перегрузки сустава, и может быть следствием того, что при артрозе хрящ истончился и потерял свои амортизирующие свойства. Также иногда артроз сопровождает хронический воспалительный процесс (ревматоидный артрит, хондроплазия).

Важно найти причину воспаления синовиальной жидкости. В норме ее в суставе около двух —четырех миллилитров, но из-за воспалительного процесса количество увеличивается. Лишнюю жидкость можно убрать. Однако если не установить причину синовита (ревматоидный артрит, воспалительные заболевания соединительной ткани, болезнь Лайма), жидкость появится снова.

*— Вас беспокоит Валентина Ивановна из Киева, 80 лет. Я абсолютно здоровый человек, пока… лежу на твердом ортопедическом матрасе. Как только встаю, сразу возникает резкая боль в пояснице, отдающая в ноги. Когда расхожусь, боль уменьшается. Что делать?

— Причина боли может крыться в нестабильности позвоночника в пояснично-крестцовом отделе. Надо обследоваться: сделать МРТ поясничного отдела позвоночника, а также функциональные рентген-пробы.

— Пока я принимаю нестероидный противовоспалительный препарат. Это правильно?

— Да, но соблюдайте осторожность. Все обезболивающие нестероидные противовоспалительные лекарства усиливают секрецию желудочного сока. Их нужно пить после еды или же под прикрытием лекарств, замедляющих выработку желудочного сока и уменьшающих агрессивную среду в желудке. Но бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к гастриту, язве желудка и даже кровотечению.

*— Меня зовут Нила, звоню из Киева. Вопрос касается моей сестры, которой 72 года. Она перенесла два инсульта и операцию по замене тазобедренного сустава (был перелом шейки бедра). Теперь у сестры сильно болит нога и трудно ходить: колено не разгибается, выворачивается стопа, пятка не касается пола. Как ей помочь?

— Думаю, колено не разгибается из-за недостаточной реабилитации после инсультов. Видимо, в суставе развились контрактуры, ограничивающие подвижность сустава. А с чем связаны боли, нужно разобраться. Они могут быть вызваны как поражениями суставов, так и спастикой — непроизвольным сокращением мышц, возникшим из-за нарушения мозгового кровообращения. Вашей сестре нужна помощь специалистов хорошего реабилитационного центра.

Если одна нога короче, желательно подобрать ортопедическую обувь. Также зафиксировать ортезом коленный сустав.

Причины артроза Наследственная предрасположенность.

Отклонения в строении суставов.

Чрезмерная нагрузка.

Травмы.

Воспалительные заболевания и инфекции.



«С помощью клеточной терапии удастся отодвинуть эндопротезирование»

*— Прямая линия? Звонит Ольга из города Ирпень Киевской области, 51 год. Начало ныть колено, и обследование выявило артроз 2—3 степени. Как лечить это заболевание?

— Расскажу, как действуем мы. Сначала пациента осматриваем, чтобы собрать правильный анамнез. Боли могут быть в области коленного сустава, а на самом деле поражен — тазобедренный. Поэтому зачастую делаем рентген таза. Также проверяем поясницу, где может быть источник боли, отдающей в сустав, например, небольшая грыжа в поясничном отделе. Она сдавливает нервный корешок, провоцируя болевой синдром.

Помимо рентгена, иногда назначаем МРТ. Бывает, что человек страдает от сильной боли, а рентген изменений не показывает. С помощью магнитно-резонансного томографа можно на ранних этапах увидеть нарушения кровообращения в кости (так называемый асептический некроз).

Чтобы грамотно назначить лечение, важно правильно определить степень артроза. Все более широко применяем клеточную терапию, используя плазму и стволовые клетки. В первом случае берем кровь из вены и в специальной пробирке обрабатываем с помощью центрифуги, отделяя верхний слой плазмы, содержащий клетки и факторы роста. Клетки работают как строительный материл, а факторы роста запускают восстановление собственных тканей.

Еще более эффективно на ранних стадиях заболевания введение стволовых клеток в сустав. Через проколы набираем из живота или бедер пациента жир, как делают пластические хирурги при липосакции, обрабатываем его и выделяем стволовые клетки. Из 30 миллилитров жира мы получаем около четырех миллилитров готовой клеточной субстанции.

*— К вам обращается Тамара из Киева, 79 лет. Из-за артроза сильно болит большой палец стопы. Помогут ли уколы препаратов на основе гиалуроновой кислоты? Раньше мне их делали в колено, и боль ушла.

— Увы, для мелких суставов стопы это лечение может быть неэффективным. Его чаще применяют для суставов, несущих осевую нагрузку: коленного, тазобедренного, голеностопного. Но если в них изменения глубокие, то гиалуроновая кислота тоже малоэффективна.

— Как тогда облегчить боль?

— С помощью физиопроцедур, ортопедической стельки или операции. Стельку можно купить в ортопедических салонах или заказать индивидуально. А чтобы сделать остальные назначения, нужно увидеть ваши рентгеновские снимки. Можете обратиться в наш Центр инновационных медицинских технологий (г. Киев, Вознесенский спуск, 22). Предварительно перезвоните по телефонам: (044) 272−22−05 или (044) 272−34−03.

*— Могу я поговорить с доктором? Это Тарас из Львова, 54 года. Из-за давней травмы у меня выраженный артроз коленного сустава. Нога плохо сгибается и разгибается: контрактура более 40 лет. Прочитал, что иногда заменяют сустав не полностью, а только его головку — устанавливают так называемый колпачковый протез. Это возможно?

— Только если позволяет качество костной ткани и степень артроза. У вас контрактура, которая осложнит работу хирурга, затруднит разработку ноги. А полноценное тотальное протезирование, которое принято во всем мире, даст возможность после восстановления нормально двигаться.

— Я боюсь, что изменится длина ноги, как у моего знакомого.

— Иногда нога действительно удлиняется или укорачивается, о чем мы обязательно предупреждаем пациентов. Чтобы не было неожиданностей, к операции нужно тщательно готовиться, причем не только врачу, но и пациенту. Нельзя идти на вмешательство, не вылечив, например, гнилой зуб. Любая инфекция может навредить импланту, ведь это, по сути, слабое звено в организме.

Какие исследования уточняют диагноз Рентген.

Магнитно-резонансная томография.

При необходимости компьютерная томография.



«Чтобы уменьшить стирание хряща, нужно пить больше жидкости»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Александр из Одессы, 50 лет. У меня несколько лет назад обнаружили трихинеллез — паразитарную инфекцию. После лечения возникло осложнение на суставы ног: они периодически болят, особенно утром. Как избежать дальнейшего ухудшения?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно четко понимать, какого рода осложнения у вас возникли после лечения. Вам следует контролировать состояние суставов с помощью рентгена, МРТ. Поддерживать препаратами с гиалуроновой кислотой, которые назначит врач. Она создает в суставе гелевую прослойку, уменьшающую стирание хряща и улучшающую скольжение в суставе.

А общие рекомендации сводятся к нескольким простым правилам. Нельзя набирать лишний вес, перегружающий суставы. Поддерживать состояние хрящей помогут средства с веществами, продлевающими жизнь хрящевой ткани, предупреждающими ее износ, — хондроитином, глюкозамином и коллагеном.

Важно пить много жидкости, ведь хрящ состоит большей частью из воды. Также желательно избегать тяжелых физических нагрузок, травм. Старайтесь вести здоровый образ жизни. Любые системные заболевания, такие, например, как сахарный диабет, могут привести к ухудшению самочувствия.

*— Прямая линия? Звонит Мария из города Тернополь. Сын играл в футбол и повредил переднюю крестообразную связку. Воспаление врачи сняли, но настаивают на операции. Она нужна?

— Да. Пластика передней крестообразной связки — самая частая операция, которую мне приходится делать на коленном суставе. Без нее нестабильный сустав плохо переносит избыточные нагрузки. Человек не сможет полноценно бегать, приседать, даже играть на пляже в волейбол. А главное — впоследствии ему угрожает ранний артроз.

— Как выполняют такие операции?

— С помощью артроскопа через небольшой прокол заходим в сустав, оцениваем повреждение. Если связка разорвана полностью, то чаще всего проводим ее пластику — заменяем сухожилиями, взятыми из приводящих мышц бедра.

*— Инна из города Хмельницкий. После операции по поводу разрыва крестообразной связки муж до полугода носил ортез. Как правильно восстановиться?

— План реабилитации составляет специалист. Он во многом зависит от техники операции и сопутствующих повреждений в суставе. Я часто, например, рекомендую на неделю костыли, а другой врач может назначить их до двух недель или посчитает, что можно обойтись без них. Все зависит от повреждений в суставе. Если, например, разорван мениск, то его нужно сохранить, ведь он берет на себя часть нагрузки, выступает как амортизатор и стабилизатор. Удаляя его, мы увеличиваем риск развития артроза. Важно знать, что не все разрывы можно сшить.

После операции колено пациента фиксируем на три недели специальным ортезом. Через неделю нужно начинать разрабатывать сустав — сгибать и разгибать колено, а спустя месяц-полтора — заниматься на велотренажере и плавать. Через три месяца можно тренировать мышцы в спортзале, ведь четырехглавая мышца бедра сильно атрофируется. Когда пройдет полгода, позволяется заниматься спортом.

Как помочь своим суставам Нормализовать вес.

Пить больше воды.

Избегать тяжелых физических нагрузок и травм.

Контролировать другие заболевания, как, например, артериальная гипертензия или сахарный диабет.

Ранее ортопед-травматолог Юрий Форосенко рассказал, какие ошибки в лечении травм мешают восстановлению

Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

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