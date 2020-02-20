«Коленный сустав мне вылечили, используя «коктейль» из моих же стволовых клеток и плазмы крови»

Здоровье и медицина

Столичный ортопед-травматолог Вячеслав Карась восстановил поврежденную хрящевую ткань по новой для Украины технологии. Метод применяется также при артрозе, артрите и других заболеваниях

Когда Максим стал студентом столичного политехнического института, ему пришлось подрабатывать курьером. Парень родом из города Лубны Полтавской области, а в Киеве приезжим жить непросто.

— Я развозил товары на велосипеде, часто приходилось с грузом подниматься по лестнице на четвертый-пятый этаж, — говорит Максим. — Заметил, что левое колено у меня все чаще «заклинивает» — не мог его разогнуть. Тогда и вспомнил, что в детстве увлекался скейтом и часто падал на это колено. Наверное, травмы «догнали» меня сейчас — боль в суставе мешала ходить. Я обращался к врачам, проходил физиопроцедуры — электрофорез, парафиновые прогревания, но результата не было. Начал искать специалиста, который мне поможет. Очень обрадовался, когда нашел.

— К моменту нашей встречи Максим уже прошел некоторые обследования, в частности МРТ коленных суставов, — говорит ортопед-травматолог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 1, хирург высшей категории Вячеслав Карась. — В заключении было сказано, что у него травма мениска и повреждение хрящевой ткани коленного сустава. Кстати, есть своеобразный тест: если колено болит при подъеме по лестнице, мы подозреваем повреждение надколенника, а если боль возникает при спуске — травму мениска. У Максима было и то, и другое. Фактически в хрящевой ткани у него образовалось отверстие. Оно могло расширяться и дальше, а это грозило еще большими болями. Парню требовалась помощь.

— И вы решили применить новую технологию?

— Да. Я как раз вернулся со стажировки, которую проходил в Германии. Там широко используют клеточную терапию. В Украине есть клиники, которые также внедрили клеточную терапию, но технологии у них отличаются. Та, которую освоили мы и применили Максиму, для нашей страны действительно новая. У нее есть свои плюсы. Готовим «коктейль», состоящий из определенной фракции жировой ткани пациента (в ней содержится высокая концентрация стволовых клеток) и плазмы крови, которую получаем из венозной крови пациента. Затем вводим его в сустав. Стволовые клетки приблизительно за четыре-шесть месяцев должны «отремонтировать» хрящевую ткань. Но Максим ощутил результат практически сразу после процедуры — боль в колене у него прошла. Мы продолжаем наблюдать этого пациента.

«Есть исследование, показавшее, что в жировой ткани даже больше стволовых клеток, чем в костном мозге»

Видео операции, которое мне показывает хирург Вячеслав Карась, для неспециалиста выглядит натуралистично. Но его захотел посмотреть и сам пациент. Парень отказался от предложения врача «пощадить свои нервы».

— Мне очень интересно наблюдать, как проходила процедура, хоть и страшновато видеть себя на операционном столе, — говорит Максим. — Тогда ведь я был под наркозом и не представлял, как все происходило.

«Я убедился в том, что инъекция стволовых клеток дает хороший результат, — говорит Максим. — Возможно, ее придется применить и для лечения второго колена, с которым тоже есть проблемы». Фото автора

На экране видно, как хирург делает пациенту прокол в области живота, вводит специальный инструмент и бужирует — «разбивает» жир.

— Эта процедура фактически подкожная — мы не задеваем мышечный слой, находящийся глубже, — говорит Вячеслав Карась. — Подобным образом пластические хирурги выполняют липосакцию, убирая лишний жир, или берут материал, чтобы «пересадить» его в проблемные места. Мы же используем жир в лечебных целях. Есть исследование, показавшее, что в жировой ткани даже больше стволовых клеток, чем в костном мозге.

— Как готовится «коктейль»?

— Набираем в шприцы три порции жира по 20 миллилитров, пропускаем его через специальный очень узкий переходник, чтобы превратить в однородную массу, а затем отправляем эту субстанцию в центрифугу, где она разделяется на фракции. На выходе получаем трехслойную массу. Но нам нужен только средний слой: в нем максимальное количество стволовых клеток, так называемых клеток-предшественников. Следующий этап — берем у пациента венозную кровь и тоже пропускаем ее через центрифугу, чтобы получить плазму, обогащенную тромбоцитами. Жировую фракцию смешиваем с плазмой — и «коктейль» готов.

«Мы делаем «коктейль» из стволовых клеток жировой ткани и плазмы крови, обогащенной тромбоцитами, — говорит Вячеслав Карась. — Он помогает «отремонтировать» сустав, но только если ситуация не запущена». Фото из архива Вячеслава КАРАСЯ

— Сколько времени длится приготовление препарата?

— Полчаса. Если Максиму мы проводили процедуру под наркозом, то следующим пациентам будем выполнять ее уже под местным обезболиванием. Она переносится нормально, практически безболезненно.

— Готовая субстанция вводится в колено?

— Да. Инъекцию делали так же, как если бы это была, например, гиалуроновая кислота. При необходимости укол можно выполнить под контролем УЗИ. Чаще используем ультразвуковую диагностику, если речь идет о тазобедренном суставе.

«Восстановить хрящевую ткань можно тому, кто обратился вовремя»

— Технология введения стволовых клеток в сустав, которую применяете вы, отличается от используемых в Украине. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем разница.

— На медицинском рынке есть несколько фирм, владеющих такими технологиями и выпускающих одноразовые инструменты для выполнения процедур. Между ними существует конкуренция. У меня была возможность изучить особенности каждой технологии. Я выбрал более трудоемкую и менее затратную. То, что в «коктейле» смешиваются два компонента — жир и плазма крови, делает ее более эффективной. А есть технология, при которой используется только подкожный жир, пропущенный через центрифугу. Он тоже содержит стволовые клетки, но в меньшей концентрации. В США и Германии предпочитают именно наш вариант.

— И сколько может стоить проведение манипуляции?

— В общей сложности около 20 тысяч гривен. Недешево, даже немного дороже, чем операция. Но опыт использования клеточной терапии показывает, что стволовые клетки способны восстановить хрящевую ткань, улучшить состояние суставов. Речь идет не только о коленных, но и о тазобедренных, голеностопных, плечевых суставах.

— Они страдают как при травмах, так и при различных заболеваниях — артрозе, артрите. Какие методы применяются при этих недугах?

— Многое зависит от степени повреждения суставов. Если ситуация не очень запущена, можно использовать инъекции заменителей внутрисуставной (синовиальной) жидкости, гиалуроновую кислоту, которая выполняет роль смазки. Но раз в год или полгода, в зависимости от степени заболевания, процедуру приходится повторять. Восстановить хрящевую ткань, используя наш новый метод клеточной терапии, можно тому, кто обратился вовремя. Но в запущенной ситуации подходят щадящие артроскопические операции либо приходится рекомендовать замену сустава — эндопротезирование. Хочу обратить внимание читателей: доказано, что пропущенная в детстве дисплазия (недоразвитость тазобедренного сустава) серьезно влияет на весь опорно-двигательный аппарат — на состояние суставов, позвоночника. Даже при дисплазии легкой степени у людей после тридцати лет возникают проблемы — появляется боль в коленях, в тазобедренных суставах. Мы ищем причину и находим. Но помочь взрослому человеку сохранить суставы непросто. А ведь достаточно было бы принять меры, чтобы сформировать у ребенка в первые месяцы жизни суставную впадину, — и человек до старости не испытывал бы боли в суставах.

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