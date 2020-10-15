Как унять боль в суставах и почему немеет большой палец стопы: отвечает ортопед-травматолог

Осенью многих людей часто беспокоят суставы. Они болят, ноют, плохо сгибаются. Как облегчить состояние при артрозе? Что такое клеточная терапия? Как лечить пяточную шпору? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района Киева кандидат медицинских наук Дмитрий Яровой.

«Иногда пациент жалуется, что немеет большой палец стопы, и удивляется, когда мы назначаем МРТ спины»

*— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович! Вас беспокоит Ирина из Киева. Три года назад я неудачно упала, МРТ показало трещину в крестце. Лечение помогло, но боль частенько напоминает о себе, когда слегка наклоняюсь. Что делать?

— Возможно, у вас на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника ущемились нервные корешки. Они, сливаясь, образуют седалищный нерв. Советую повторить МРТ этого отдела позвоночника. Тогда можно назначить лечение.

— Иногда боль «стреляет» в большой палец ноги.

— Это типичная жалоба, ведь в этой части позвоночника начинаются нервы, которые иннервируют ноги, вплоть до пальцев стопы. Бывает, пациент жалуется, что палец немеет, и когда говорю, что надо сделать МРТ спины, удивляется: «У меня болит палец, а вы обследуете спину…»

— Инна, киевлянка. У моей соседки давно болят колени из-за артроза, а несколько лет назад начала беспокоить киста Бейкера. Это может ухудшить состояние коленей?

— Да. Нужно лечить и кисту, и ее причину (в данном случае — артроз). Киста Бейкера часто сопровождает дегенеративные заболевания коленного сустава. Из большой и болезненной кисты с помощью пункции удаляем жидкость и вводим в полость лекарства. Они снижают воспаление и уменьшают размер кисты или убирают ее вовсе. Пункцию проводим под контролем УЗИ, ведь в кисте часто есть различные включения. Когда лечение неэффективно, предлагаем хирургическое удаление кисты.

*— Алло! Это Галина Ивановна. Живу в Киеве, работаю терапевтом. 20 августа упала и сильно ударила правое колено. После рентгена врач сказал, что перелома нет, назначил лечение. Но боль все равно осталась, особенно когда спускаюсь по ступенькам. Надо ли мне дообследование?

— Да. Рентгенография исключает патологию лишь костной ткани, а у вас можно заподозрить поражение структур, которых на рентгене не видно, — хряща, менисков, капсулы или связок сустава. Чтобы определить повреждение, следует сделать МРТ без контрастирования.

*— Петр Сергеевич, 87 лет, из Измаильского района Одесской области. Из-за артроза у меня уже лет семь сильно болят колени. Когда сгибаю, они так трещат. Лечился неоднократно, но врачи назначают только обезболивающие. Какие препараты еще можно применить?

— У вас хроническое длительное воспаление, которое тяжело снять коротким курсом противовоспалительных лекарств. Нужно определить причину воспаления (поражен хрящ, мениск, связки), а для этого осмотреть сустав, сделать рентгенографию, КТ или МРТ, исключить ревматические проблемы. Тогда назначенное лечение должно помочь.

— Беспокоит Евгения Петровна из города Ромны Сумской области, 63 года. У меня артроз коленного сустава, и он очень болит. Почему?

— Боль — это универсальная «сигнализация», указывающая на воспаление. Оно еще проявляется отеком, нарушением функции, покраснением, повышением местной температуры.

— Врач назначил уколы гиалуроновой кислоты. Это поможет?

— Будет видно спустя две-три недели после процедуры. Мы часто начинаем лечение артроза с гиалуроновой кислоты. Стараемся использовать ту, которая вводится один раз, высокомолекулярную. Она медленно рассасывается, а эффект длится шесть — двенадцать месяцев. Чтобы повысить точность процедуры, часто вводим препарат под УЗИ-контролем.

Пять признаков воспаления сустава Боль. Отек. Покраснение. Повышенная местная температура. Нарушение функции.

«С помощью клеточной терапии операцию по замене сустава часто можно отсрочить на несколько лет»

*— «ФАКТЫ»? Это Марина из Белой Церкви. У мамы (ей 71 год) сильно болят колени. Диагноз — артроз коленных суставов третьей степени. На операцию по замене суставов она не согласна. Что делать?

— Можно попробовать плазмотерапию (PRP) — ввести в сустав собственную обогащенную тромбоцитами плазму. Она содержит противовоспалительные факторы и факторы роста. Собственную кровь пациента в лечении начал применять еще знаменитый хирург Валентин Войно-Ясенецкий (известный как Святитель Лука). Он пытался так у воинов лечить раны, полученные в ходе русско-японской войны.

Эффективно и введение в сустав стволовых клеток из собственной жировой ткани или костного мозга. Я чаще использую жировую ткань — это менее травматично, а стволовых клеток там в 500 раз больше на грамм ткани, чем в костном мозге.

— Что это за клетки?

— Если сравнить стволовую клетку с младенцем, который в будущем выберет профессию врача, сантехника, юриста, то стволовая клетка также находится на стадии, когда может специализироваться в хрящевую или любую другую соединительнотканную клетку.

*— Елена из города Павлоград. Интересует, как проводится клеточная терапия. Как долго нужно находиться в клинике?

— Пациента мы предварительно обследуем, чтобы убедиться в отсутствии у него противопоказаний. Под местной анестезией (обезболиваем квадратный сантиметр кожи ниже пупочного кольца) делаем небольшой прокол. Через него специальной канюлей-липосактором забираем жировую ткань и обрабатываем ее. Полученную фракцию стволовых клеток вводим в пораженный сустав. Вся процедура занимает максимум полтора часа. Пациент находится под наблюдением еще час-два. Если все хорошо, отпускаем его домой. Иногородних оставляем в клинике до завтра.

— А результат будет сразу?

— Мгновенного вау-эффекта нет — новые клетки действуют медленно. От момента введения до первых результатов проходит обычно месяц-два. Но эффект более длительный — часто от трех до пяти лет.

— Какие суставы лечат клеточной терапией? Как к вам попасть на консультацию?

— В моей практике чаще всего коленные суставы, а также тазобедренные, плечевые. Иногда — локтевые суставы, голеностопные. Чтобы проконсультироваться, предварительно перезвоните по телефону (097) 916−91−66.

*— Вас беспокоит Людмила, 52 года. Восемь месяцев назад мне выполнили артроскопию правого коленного сустава (были проблемы с хрящом, мениском, синовиальной жидкостью). А два месяца назад сняли воспаление. Но когда иду, начинает болеть под коленом, а над ним появляется выпот. Что делать?

— Повторить МРТ, чтобы определить состояние сустава. Жидкость в нем (синовит) часто является нормальной реакцией на артроскопию и на повреждение хряща, которое у вас, видимо, есть. Вероятно, в этом кроется основная причина боли.

Выпот можно удалить под контролем УЗИ и ввести либо жидкие протезы (препарат вязких эластичных растворов гиалуроновой кислоты), либо факторы роста из клеток плазмы. Если эффекта нет, то применить клеточную терапию.

Важно знать Чаще клеточная терапия применяется в лечении коленных, тазобедренных и плечевых суставов.

«Косточка на большом пальце ноги появляется из-за поперечного распластывания стопы»

*— Прямая линия? Звонит Ольга из Киева. У меня большая косточка на правой ноге. Как от нее избавиться?

— Чтобы убрать вальгусную деформацию первого пальца стопы (так правильно называется заболевание), нужна операция.

Консервативное лечение может приостановить развитие заболевания, снять симптомы, но деформация у взрослого человека, когда зоны роста уже закрыты, останется. Различные бандажи и накладки не дают эффекта, обещанного производителями. Изменить направление роста старого большого дерева, привязав его веревкой к палочке, невозможно.

— Смогу ли после операции я себя обслуживать?

— Вполне. Даже если вмешательство будет на двух стопах сразу, пациент идет домой на своих ногах, обутых в специальные ботинки Барука, в которых носок выше, чем пятка. Так разгружается зона оперативного вмешательства. А костыли нужны для безопасности. В первые недели они служат дополнительной опорой.

*— Меня зовут Татьяна, звоню из Чернигова. Начала болеть пятка, особенно по утрам — не могу на нее ступать. Что это может быть?

— Можно заподозрить воспаление подошвенной фасции, удерживающей продольный свод стопы, — плантарный или подошвенный фасциит. В народе это называют пяточная шпора. Из-за продольной распластанности стопы фасция натягивается и воспаляется в месте крепления к пяточной кости.

Утренняя стартовая боль — типичная жалоба пациентов. Человек рассказывает: «Просыпаюсь, встаю, и первые шаги делаю, как на горячих углях. Расхожусь — все нормально». Подошвенная фасция во время ходьбы растягивается, и пациенты не чувствуют боли. А за ночь из-за расслабления стопы фасция немного сморщивается, и, встав с кровати, человек чувствует боль. Этот порочный круг поддерживает воспаление. Чтобы его разорвать, надо использовать специальный бандаж — страсбургский носок в виде маленькой повязки. Она ночью удерживает стопу в натяжении. Фасция не сморщивается — и утром боли нет.

— Как еще лечится пяточная шпора?

— Эта болезнь часто неблагодарная в плане эффекта. Противовоспалительные мази и таблетки помогают мало. Кроме снятия воспаления, отека, боли, важно подобрать ортопедическую стельку. Она поддержит продольный свод стопы и уменьшит нагрузку на фасцию. Очень эффективна физиотерапия, в частности ударно-волновая — это золотой стандарт лечения. Иногда пациенту можно помочь за один сеанс, если правильно выбрать режим. Используются гормональные блокады, хотя я никогда не советую начинать лечение с них.

Полезно делать упражнение, причем и в остром периоде тоже, направленное на растяжение воспаленной фасции (как его выполнять, рассказано на моем сайте: yarovoy.org). Часто на этом лечение заканчивается. Если же ничего не помогает, нужна операция. Через два прокола пересекаем фасцию в месте крепления к пяточной кости.

Как лечить пяточную шпору Препараты, снимающие боль и воспаление.

Специальная стелька.

Страсбургский носок.

Ударно-волновая терапия.

Операция.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» ортопед-травматолог Юрий Форосенко рассказал, какие ошибки в лечении травм мешают восстановлению.

Фото Оксаны Левчук, «ФАКТЫ»

425

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter