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Как унять боль в суставах и почему немеет большой палец стопы: отвечает ортопед-травматолог

15:27 16 октября 2020
Дмитрий Яровой

Осенью многих людей часто беспокоят суставы. Они болят, ноют, плохо сгибаются. Как облегчить состояние при артрозе? Что такое клеточная терапия? Как лечить пяточную шпору? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района Киева кандидат медицинских наук Дмитрий Яровой.

«Иногда пациент жалуется, что немеет большой палец стопы, и удивляется, когда мы назначаем МРТ спины»

*— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович! Вас беспокоит Ирина из Киева. Три года назад я неудачно упала, МРТ показало трещину в крестце. Лечение помогло, но боль частенько напоминает о себе, когда слегка наклоняюсь. Что делать?

— Возможно, у вас на уровне пояснично-крестцового отдела позвоночника ущемились нервные корешки. Они, сливаясь, образуют седалищный нерв. Советую повторить МРТ этого отдела позвоночника. Тогда можно назначить лечение.

— Иногда боль «стреляет» в большой палец ноги.

— Это типичная жалоба, ведь в этой части позвоночника начинаются нервы, которые иннервируют ноги, вплоть до пальцев стопы. Бывает, пациент жалуется, что палец немеет, и когда говорю, что надо сделать МРТ спины, удивляется: «У меня болит палец, а вы обследуете спину…»

— Инна, киевлянка. У моей соседки давно болят колени из-за артроза, а несколько лет назад начала беспокоить киста Бейкера. Это может ухудшить состояние коленей?

— Да. Нужно лечить и кисту, и ее причину (в данном случае — артроз). Киста Бейкера часто сопровождает дегенеративные заболевания коленного сустава. Из большой и болезненной кисты с помощью пункции удаляем жидкость и вводим в полость лекарства. Они снижают воспаление и уменьшают размер кисты или убирают ее вовсе. Пункцию проводим под контролем УЗИ, ведь в кисте часто есть различные включения. Когда лечение неэффективно, предлагаем хирургическое удаление кисты.

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*— Алло! Это Галина Ивановна. Живу в Киеве, работаю терапевтом. 20 августа упала и сильно ударила правое колено. После рентгена врач сказал, что перелома нет, назначил лечение. Но боль все равно осталась, особенно когда спускаюсь по ступенькам. Надо ли мне дообследование?

— Да. Рентгенография исключает патологию лишь костной ткани, а у вас можно заподозрить поражение структур, которых на рентгене не видно, — хряща, менисков, капсулы или связок сустава. Чтобы определить повреждение, следует сделать МРТ без контрастирования.

*— Петр Сергеевич, 87 лет, из Измаильского района Одесской области. Из-за артроза у меня уже лет семь сильно болят колени. Когда сгибаю, они так трещат. Лечился неоднократно, но врачи назначают только обезболивающие. Какие препараты еще можно применить?

— У вас хроническое длительное воспаление, которое тяжело снять коротким курсом противовоспалительных лекарств. Нужно определить причину воспаления (поражен хрящ, мениск, связки), а для этого осмотреть сустав, сделать рентгенографию, КТ или МРТ, исключить ревматические проблемы. Тогда назначенное лечение должно помочь.

— Беспокоит Евгения Петровна из города Ромны Сумской области, 63 года. У меня артроз коленного сустава, и он очень болит. Почему?

— Боль — это универсальная «сигнализация», указывающая на воспаление. Оно еще проявляется отеком, нарушением функции, покраснением, повышением местной температуры.

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— Врач назначил уколы гиалуроновой кислоты. Это поможет?

— Будет видно спустя две-три недели после процедуры. Мы часто начинаем лечение артроза с гиалуроновой кислоты. Стараемся использовать ту, которая вводится один раз, высокомолекулярную. Она медленно рассасывается, а эффект длится шесть — двенадцать месяцев. Чтобы повысить точность процедуры, часто вводим препарат под УЗИ-контролем.

Пять признаков воспаления сустава

  1. Боль.
  2. Отек.
  3. Покраснение.
  4. Повышенная местная температура.
  5. Нарушение функции.

«С помощью клеточной терапии операцию по замене сустава часто можно отсрочить на несколько лет»

*— «ФАКТЫ»? Это Марина из Белой Церкви. У мамы (ей 71 год) сильно болят колени. Диагноз — артроз коленных суставов третьей степени. На операцию по замене суставов она не согласна. Что делать?

Можно попробовать плазмотерапию (PRP) — ввести в сустав собственную обогащенную тромбоцитами плазму. Она содержит противовоспалительные факторы и факторы роста. Собственную кровь пациента в лечении начал применять еще знаменитый хирург Валентин Войно-Ясенецкий (известный как Святитель Лука). Он пытался так у воинов лечить раны, полученные в ходе русско-японской войны.

Эффективно и введение в сустав стволовых клеток из собственной жировой ткани или костного мозга. Я чаще использую жировую ткань — это менее травматично, а стволовых клеток там в 500 раз больше на грамм ткани, чем в костном мозге.

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— Что это за клетки?

— Если сравнить стволовую клетку с младенцем, который в будущем выберет профессию врача, сантехника, юриста, то стволовая клетка также находится на стадии, когда может специализироваться в хрящевую или любую другую соединительнотканную клетку.

*— Елена из города Павлоград. Интересует, как проводится клеточная терапия. Как долго нужно находиться в клинике?

— Пациента мы предварительно обследуем, чтобы убедиться в отсутствии у него противопоказаний. Под местной анестезией (обезболиваем квадратный сантиметр кожи ниже пупочного кольца) делаем небольшой прокол. Через него специальной канюлей-липосактором забираем жировую ткань и обрабатываем ее. Полученную фракцию стволовых клеток вводим в пораженный сустав. Вся процедура занимает максимум полтора часа. Пациент находится под наблюдением еще час-два. Если все хорошо, отпускаем его домой. Иногородних оставляем в клинике до завтра.

— А результат будет сразу?

— Мгновенного вау-эффекта нет — новые клетки действуют медленно. От момента введения до первых результатов проходит обычно месяц-два. Но эффект более длительный — часто от трех до пяти лет.

— Какие суставы лечат клеточной терапией? Как к вам попасть на консультацию?

В моей практике чаще всего коленные суставы, а также тазобедренные, плечевые. Иногда — локтевые суставы, голеностопные. Чтобы проконсультироваться, предварительно перезвоните по телефону (097) 916−91−66.

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*— Вас беспокоит Людмила, 52 года. Восемь месяцев назад мне выполнили артроскопию правого коленного сустава (были проблемы с хрящом, мениском, синовиальной жидкостью). А два месяца назад сняли воспаление. Но когда иду, начинает болеть под коленом, а над ним появляется выпот. Что делать?

— Повторить МРТ, чтобы определить состояние сустава. Жидкость в нем (синовит) часто является нормальной реакцией на артроскопию и на повреждение хряща, которое у вас, видимо, есть. Вероятно, в этом кроется основная причина боли.

Выпот можно удалить под контролем УЗИ и ввести либо жидкие протезы (препарат вязких эластичных растворов гиалуроновой кислоты), либо факторы роста из клеток плазмы. Если эффекта нет, то применить клеточную терапию.

Важно знать

Чаще клеточная терапия применяется в лечении коленных, тазобедренных и плечевых суставов.

«Косточка на большом пальце ноги появляется из-за поперечного распластывания стопы»

*— Прямая линия? Звонит Ольга из Киева. У меня большая косточка на правой ноге. Как от нее избавиться?

Чтобы убрать вальгусную деформацию первого пальца стопы (так правильно называется заболевание), нужна операция.

Консервативное лечение может приостановить развитие заболевания, снять симптомы, но деформация у взрослого человека, когда зоны роста уже закрыты, останется. Различные бандажи и накладки не дают эффекта, обещанного производителями. Изменить направление роста старого большого дерева, привязав его веревкой к палочке, невозможно.

— Смогу ли после операции я себя обслуживать?

Вполне. Даже если вмешательство будет на двух стопах сразу, пациент идет домой на своих ногах, обутых в специальные ботинки Барука, в которых носок выше, чем пятка. Так разгружается зона оперативного вмешательства. А костыли нужны для безопасности. В первые недели они служат дополнительной опорой.

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*— Меня зовут Татьяна, звоню из Чернигова. Начала болеть пятка, особенно по утрам — не могу на нее ступать. Что это может быть?

Можно заподозрить воспаление подошвенной фасции, удерживающей продольный свод стопы, — плантарный или подошвенный фасциит. В народе это называют пяточная шпора. Из-за продольной распластанности стопы фасция натягивается и воспаляется в месте крепления к пяточной кости.

Утренняя стартовая боль — типичная жалоба пациентов. Человек рассказывает: «Просыпаюсь, встаю, и первые шаги делаю, как на горячих углях. Расхожусь — все нормально». Подошвенная фасция во время ходьбы растягивается, и пациенты не чувствуют боли. А за ночь из-за расслабления стопы фасция немного сморщивается, и, встав с кровати, человек чувствует боль. Этот порочный круг поддерживает воспаление. Чтобы его разорвать, надо использовать специальный бандаж — страсбургский носок в виде маленькой повязки. Она ночью удерживает стопу в натяжении. Фасция не сморщивается — и утром боли нет.

— Как еще лечится пяточная шпора?

— Эта болезнь часто неблагодарная в плане эффекта. Противовоспалительные мази и таблетки помогают мало. Кроме снятия воспаления, отека, боли, важно подобрать ортопедическую стельку. Она поддержит продольный свод стопы и уменьшит нагрузку на фасцию. Очень эффективна физиотерапия, в частности ударно-волновая — это золотой стандарт лечения. Иногда пациенту можно помочь за один сеанс, если правильно выбрать режим. Используются гормональные блокады, хотя я никогда не советую начинать лечение с них.

Полезно делать упражнение, причем и в остром периоде тоже, направленное на растяжение воспаленной фасции (как его выполнять, рассказано на моем сайте: yarovoy.org). Часто на этом лечение заканчивается. Если же ничего не помогает, нужна операция. Через два прокола пересекаем фасцию в месте крепления к пяточной кости.

Как лечить пяточную шпору

  • Препараты, снимающие боль и воспаление.
  • Специальная стелька.
  • Страсбургский носок.
  • Ударно-волновая терапия.
  • Операция.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» ортопед-травматолог Юрий Форосенко рассказал, какие ошибки в лечении травм мешают восстановлению.

Фото Оксаны Левчук, «ФАКТЫ»

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