Чем опасен новый штамм коронавируса и можно ли заразиться сразу гриппом и COVID-19: отвечает вирусолог

Коронавирус обнаружили даже в Антарктиде — заболели полярники. Зловредный микроорганизм круто изменил жизнь на всех континентах планеты. Что будет дальше? Чем опасен новый штамм вируса, обнаруженный в Великобритании? Можно ли заразиться сразу гриппом и коронавирусом? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии ответила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.

«Британский штамм быстрее проникает в клетку, но не вызывает более тяжелого течения болезни»

*— Здравствуйте, Алла Петровна! Вас беспокоит Тамила из Одесской области. Можно ли племяннице (43 года), которая болеет ревматоидным артритом, делать прививку от коронавируса?

— При хронической патологии, даже аутоиммунной, обязательно нужно привиться. Вакцинация противопоказана в случае, когда человек раньше бурно отреагировал на введение вакцины, перенес анафилактический шок. Если аллергии нет, вакцина качественная, то никаких осложнений быть не должно. Но рано об этом говорить, пока препарата в Украине еще нет.

*— Звонит Ольга из Полтавской области. Может ли переболевший коронавирусом человек, у которого выработались антитела, снова подхватить вирус и заразить других?

— Нет. Чем заражать, если вирус не выделяется из организма?

— В новостях сообщили, что в Великобритании обнаружили новый, более заразный, штамм коронавируса. Чем это грозит Украине?

— Думаю, ничего страшного не будет. Произошло уже несколько мутаций нового коронавируса. Штамм, о котором заявили британцы, легче проникает в клетку (скорее всего, мутации улучшили связывание вируса с рецепторами клетки), из-за чего чаще, нежели его предшественник, поражает детей. Нельзя сказать, что мутировавший вирус агрессивнее — новый штамм не вызывает более тяжелого течения болезни.

В любом случае, у человека, который уже перенес инфекцию или был привит, имеется базовый иммунитет к коронавирусу. Соответственно, встреча с новым штаммом для него не так опасна, как это представляют многие. Не исключаю, что люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию (SARS в 2003 году или ближневосточный MERS в 2012 году), уже защищены иммунитетом от нынешнего COVID-19.

Пока непонятно, как последняя мутация, зафиксированная в Великобритании, повлияет на эффективность вакцинации. Это еще предстоит выяснить. Но хорошая новость в том, что стандартные тест-системы способны новый штамм выявлять. Думаю, вскоре коронавирус превратится еще в одну респираторную инфекцию. Любой инфекционный возбудитель при широком распространении теряет свою агрессивность.

*— Елена из Кропивницкого. Много знакомых уже переболели. Когда, по вашему мнению, эпидемия пойдет на спад? Врачи прогнозируют, что к апрелю.

— Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет. Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они «познакомятся» с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет. При следующей встрече может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, но никто не умрет. Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ.

— Снижение количества больных связано с уменьшением количества тестов?

— Понятно, что протестировать всех больных невозможно. Во многих районах нет вирусологических лабораторий, и в районную больницу из области раз или два в неделю приезжают специалисты, чтобы забрать материалы для анализа. А если человек лечится дома, не сдавая анализы, то и в статистику не попадает.

Официально у нас больше миллиона позитивных по COVID-19, но эту цифру можно смело умножить на три. Более того, считаю, что процентов 30—35 населения точно переболели и уже невосприимчивы к коронавирусу.

*— Ольга из Чернигова. Почему возникают повторные случаи заболевания? Это такая особенность организма или же люди заражаются разными штаммами?

— Ответить однозначно трудно. В мире повторное заражение доказано всего у нескольких пациентов. Это исключение из правил, которое можно объяснить дефектами иммунной системы. У нас же якобы 2,5 тысячи повторных заражений…

Английские специалисты из Национального центра общественного здравоохранения провели исследования, которые подтвердили: человек может быть заразен десять дней. Потом вирус продолжает выделяться, но уже нежизнеспособен. Из 428 пациентов лишь у двоих произошло повторное заражение, причем у одного, не имеющего никаких признаков заболевания, вирус обнаружили во время исследования на границе. Болезнь повторно протекала легче.

Есть мнение Эксперты предполагают, что в Украине переболело уже около трети населения.

«Мощное средство, отражающее вирусную атаку, — иммуноглобулин»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Ольга из Павлограда. Читала, что от коронавируса помогает иммуноглобулин. Это так?

— Да. Препарат, который называется иммуноглобулин человека нормальный, содержит готовые антитела. Поскольку иммуноглобулин изготавливают из донорской крови, то антитела из препарата могут связывать любой возбудитель инфекции. Но введение этого средства наиболее эффективно в первые двое суток, когда вирус лишь начинает поражать ткани.

*— Ирина, киевлянка. Я заразилась коронавирусом и лечилась иммуноглобулином: вводила его себе на второй и третий день после появления симптомов. Была поражена — на фоне моих хронических заболеваний отделалась легким испугом. Почему этот препарат так мало используют?

— Врачи, которые знают о том, что иммуноглобулин работает, активно его назначают. Еще в 1990-е мы изучали действие иммуноглобулина при гриппе, и препарат был эффективен даже против новых вирусов. Выяснили, что при изготовлении иммуноглобулина белки крови изменяются так, что появляется больше возможностей для связывания вируса.

*— Это Наталия из Мироновки Киевской области. Много говорят об эффективности иммуноглобулинов при коронавирусной инфекции. Но меня всегда пугают препараты, сделанные из крови. Где гарантия, что они безопасны?

— Не сомневайтесь — иммуноглобулины абсолютно безопасны. Сырье предварительно проверяют, и если оно инфицировано, выбраковывают. Конечно, можно что-то пропустить. Но на этапе, который называется высаливание через спирты, эти возбудители точно погибнут. А сейчас уже научились удалять из сырья гормоны. Поэтому иммуноглобулин можно вводить всем, даже грудничкам и беременным.

*— Звонит Анна из Киева. Можно ли использовать иммуноглобулин для того, чтобы предотвратить заражение? Конечно, это дорого, но еще дороже лечиться, если заболеешь.

— Дело даже не в том, что препарат недешевый. Если постоянно вводить готовые антитела, то возникает опасность «подсесть» и стать зависимым. Организм — саморегулирующаяся система.

*— Алла из Винницкой области. Семейный врач назначил при коронавирусе препарат, разжижающий кровь, а он недешевый. Можно обойтись без него?

— Нет, но принимать необходимо под контролем доктора. Проблемы у больного возникают, в основном, из-за того, что тромбируются мелкие сосуды, и недостаточно крови проходит через легочную ткань. Возникает кислородная недостаточность, а значит, все обменные процессы в организме, требующие кислорода, протекают неполноценно. Особенно из-за его нехватки страдают сердце, печень. Поэтому важно разжижать кровь, чтобы усилить доступ кислорода к тканям.

Иммуноглобулин безопасен! На этапе высаливания через спирты гибнут все возбудители инфекций.

Удаляются гормоны.

«Заразиться сразу гриппом и коронавирусом невозможно»

*— Прямая линия? Звонит Андрей из Киева. До сих пор не утихают споры о происхождении нынешнего вируса. Некоторые эксперты утверждают, что вирус выведен в лаборатории. А вы как считаете?

— Думаю, это неправда. Как можно создавать биологическое оружие, которое распространяется через воздух? Оно может повернуться и против создателей.

— Но китайцы как-то сумели подавить вирус. Или они скрывают информацию?

— Скорее, умело ее дозируют. Год назад три недели подряд сообщалось, что 41 пациент якобы заразился на рынке в Ухане, и вирус от человека к человеку не передается. А потом, когда масштабы нельзя было скрывать, власти ввели войска, окружили Ухань… Но в мире время было потеряно, в такой ситуации три недели — большой срок.

*— Евгения из Белой Церкви. Что слышно о гриппе? Можно ли заразиться сразу двумя вирусами — гриппом и коронавирусом?

— Раньше февраля вряд ли эпидемия возможна. Не думаю, что она будет активной. Ожидаем новый вирус А/H1N1 (Guangdong-Maonan), но, возможно, большую опасность представляет уже знакомый нам A/H3N2 (Hong Kong). Вирус B/Phuket циркулирует давно, а с его родственником по другой линии — викторианской — B/Washington еще предстоит познакомиться.

Многие люди опасаются заразиться сразу двумя вирусами. Микст инфекций, конечно, случается, но очень редко, если есть серьезные неполадки с иммунной системой. Мудрая природа предусмотрела: если первая инфекция попала в клетку, то для другой места нет. Кто первый встал, того и тапки.

*— Вас беспокоит Людмила, киевлянка. В столице, если у кого-то из школьников подтвержден коронавирус, весь класс отправляют на две недели на дистанционное обучение. Нельзя просто изолировать больного ребенка?

— У нас нет эпидемиологов, которые бы отследили инфекционный процесс. Важно, когда ребенок последний раз посещал школу, не совпало ли начало болезни с выходным днем. Пока у заболевшего взяли образец, доставили в лабораторию, сделали анализ, в лучшем случае прошла неделя. Кто-то должен сказать, что со дня получения результата не надо еще две недели сидеть на карантине. Достаточно десяти дней от начала заболевания.

*— Надежда из города Очаков. Прочитала в «ФАКТАХ», что вирус распространяется не только при кашле или чихании, но и при дыхании, ведь он — как невидимые пылинки. Значит, может проникнуть и через маску?

— Маска неплохо защищает не только потому, что она плотная. Главное, что аэрозоль, содержащий вирус, электризуется и отталкивается от синтетической ткани. Мы проводили в лаборатории такой эксперимент с гриппом, но какая разница: размер вирусов примерно одинаковый. Так что носите маску, чаще меняйте ее, не забывайте мыть руки.

Важно знать Находиться на карантине достаточно десять дней от начала заболевания, а не от получения результата анализа.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-педиатр рассказал, на какие симптомы важно обратить внимание, чтобы не пропустить COVID-19 у детей.

Фото Игоря Емельяненко, «ФАКТЫ»

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