Что делать, если маска вызывает раздражение кожи, зачем нужны витамины C, D и микроэлемент цинк: отвечает иммунолог

Справится ли организм с коронавирусом, во многом зависит от иммунного ответа. Как повысить иммунитет? Зачем нужны витамины С и D, микроэлемент цинк? Какие лекарства могут вызвать аллергию? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила иммунолог, аллерголог, главный внештатный специалист по клинической иммунологии Киевской области, доцент Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко.

«Тем, кто переболел COVID-19, желательно сдать общие анализы крови и мочи»

*— Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Беспокоит Людмила Николаевна из Днепропетровской области. Мой девятилетний внук полтора месяца назад переболел COVID-19. Хотя диагноз поставили только по симптомам, лечили в стационаре. После выписки внук жалуется на слабость, у него иногда температура поднимается до 37,2 градуса. Врач предупредила, что это может продолжаться еще долго. Не поспешили ли с выпиской?

— После выздоровления у детей, как и у взрослых, некоторое время может держаться небольшая температура. Чтобы выяснить, есть ли повод для беспокойства, советую сделать внуку общий анализ крови (он покажет наличие бактериального или вирусного процесса, уровень СОЭ), а также общий анализ мочи. Длительную температуру может давать пиелонефрит, который иногда развивается после перенесенной инфекции или же возникает сам по себе.

Если результаты анализов в норме, а ребенка лихорадит или у него увеличены лимфоузлы, надо проверить маркеры общего воспаления в организме — С-реактивный белок и ревматоидный фактор. По ним можно заподозрить аутоиммунные заболевания.

— Я могу от внука заразиться коронавирусом?

— Нет, если ПЦР покажет, что вируса у ребенка нет. Но в случае, когда анализ не сделали и вы находитесь в группе риска: страдаете гипертонией, диабетом, бронхиальной астмой или другими хроническими недугами, нужно держать дистанцию. При встрече с мальчиком лучше надевать маску. Понятно, что целый день в маске находиться трудно.

Коронавирус очень коварен. Бывает, человек себя чувствует здоровым, но распространяет инфекцию. Коронавирус выделяется даже при дыхании — не обязательно кашлять или чихать. Этот мельчайший микроорганизм можно сравнить с невидимой пылью. Вам профилактически советую принимать (если нет противопоказаний) витамины С и D, цинк — для укрепления иммунной системы. Также желательно приобрести пульсоксиметр. Маленький прибор, который надевается на палец, показывает насыщение крови кислородом — измеряет сатурацию.

*— Мария из Харьковской области. Люди с аутоиммунным заболеванием переносят COVID-19 тяжелее?

— Теоретически это можно предположить, ведь в организме произошла иммунологическая поломка: иммунная система стала чересчур агрессивной по отношению к собственным тканям. Но мои пациенты, принимающие лечение, которое угнетает иммунитет (иммуносупрессивную терапию), пока не заболели, в отличие от своего окружения. Почему — сложно сказать. Сомнительно, чтобы назначенное лечение уберегало от заражения коронавирусом.

*— Беспокоит Юлия из Тернопольской области. В конце октября заболела: першило горло, заложило нос, бил озноб, болела голова. Лечение помогло: на третий день почувствовала себя лучше. Спустя месяц сдала анализ на иммуноглобулины G. Их не выявили. Это мог быть коронавирус?

— Вы теряли обоняние?

— Оно притупилось: еле слышала аромат крема, запах чеснока.

— Нельзя исключить, что был коронавирус. При коронавирусной инфекции у некоторых людей антитела могут не сохраняться надолго. Но иногда они есть, а метод выявления — иммуноферментный анализ (ИФА) — их может не показывать из-за недостаточно высокой достоверности.

Поскольку ИФА — это ручная методика, а значит, задействован человеческий фактор, то вероятны погрешности и ошибки. Свяжется ли антиген с антителами, зависит от множества нюансов. Существуют более достоверные методики, например ImmunoCАР, но реактивов для выявления коронавируса пока нет.

— Если это был COVID-19, и я перенесла его легко, могу ли заболеть повторно?

— К сожалению, да. У меня есть знакомые, которые болеют уже по третьему кругу, причем с подтвержденной ПЦР. У них, скорее всего, антитела не синтезируются, и что-то происходит с иммунной системой, работу которой сбил вирус.

Важно знать После перенесенной коронавирусной инфекции можно заболеть повторно.

«Массаж больному пневмонией нужен, когда он идет на поправку»

*— К вам обращается Оксана, киевлянка. Можно ли для профилактики использовать аппликатор Ляпко? Когда я болела воспалением легких, ложилась спиной на резиновый коврик с иголочками и чувствовала себя лучше.

— Почему нет? На теле есть биологически активные точки, которые при раздражении улучшают кровообращение, из-за чего улучшается приток иммунокомпетентных клеток в очаг воспаления.

— А медовый массаж улучшит откашливание при воспалении легких?

— Массаж полезен человеку, который уже выздоравливает, ему легче отхаркивать мокроту. Главное, чтобы не было аллергии на мед. Если же пневмония в расцвете, низкая сатурация, нужны антибиотики, а массажи следует отложить.

*— Ксения, 29 лет, звоню из Борисполя Киевской области. Интересует, как рассчитать дозы витаминов D и С?

— Это должен сделать врач. А вам, чтобы доктор подобрал идеальную дозировку, желательно сдать анализы — проверить уровень витаминов. Хотя с жестким гиповитаминозом мы сейчас сталкиваемся крайне редко, однако у многих тесты показывают дефицит витамина D. Он нужен для крепкого иммунитета, образования костной ткани. Если количество витамина D меньше нормы, нужна более высокая доза — 4000—5000 единиц в день. Затем можно принимать поддерживающую — до 2000 единиц.

Витамин С — мощный антиоксидант, участвующий в выведении токсинов, иммунологических процессах, разжижающий кровь. При коронавирусной инфекции у больных происходит опасное сгущение крови, чреватое развитием тромбозов. Поэтому нужно принимать витамин С: взрослым для лечения — по два грамма, а для профилактики — до одного грамма в сутки.

Повышенную дозу нужно пить две-три недели, а затем снижать, чтобы не навредить желудку, не увеличить отложение солей в почках. Нельзя забывать, что витамин С можно получить из многих продуктов. Чемпионом является киви. Если у человека проблемы с желудком (например, гастрит), нарушено пищеварение или есть аллергия, можно пить отвар шиповника. Но не концентрированный — он тоже раздражает слизистую желудка.

*— Это Андрей из Киева. Раньше о цинке говорили, что он повышает мужскую силу, советовали чаще есть тыквенные семечки. Теперь цинк считается незаменимым и для профилактики и лечения COVID-19. Какие еще продукты богаты цинком?

— Цинк укрепляет иммунитет, а еще замечательный антиоксидант, но принимать его долго не стоит. Средняя суточная доза для взрослого — до 20 миллиграммов, на период эпидемии приемлемы 50—60 миллиграммов, но не дольше месяца. Затем желательно проверить его уровень в организме, сдав анализ.

Цинком богаты красное мясо, субпродукты, семечки, чечевица. Но одними продуктами не «наесть» необходимую дозу, поэтому нужны дополнительные добавки либо витаминные комплексы, содержащие цинк.

Как принимать витамины и цинк Профилактическая доза витамина D — 1000—2000 еди¬ниц.

Витамин С для профилактики можно принимать не больше одного грамма.

Цинк для профилактики — до 20 миллиграммов в день.

«Одноразовую маску, вызывающую покраснение и раздражение кожи, лучше заменить марлевой»

*— Прямая линия? Это Татьяна из Ирпеня. В детстве у меня была пневмония и мне ставили банки, заставляли надувать шарики. Это уже в прошлом?

— Банки, как и горчичники, важно использовать, когда больной пошел на поправку. Из-за раздражения усиливается приток крови к коже, разрываются капилляры и кровь всасывается обратно, приводя к легкой стимуляции иммунитета. В разгар пневмонии, когда есть температура, этого делать нельзя. А дыхательные упражнения позволяют пациентам, перенесшим тяжелую пневмонию, улучшить наполнение крови кислородом, разработать легкие.

*— Звонит Зинаида из Черкасс. Семейный врач назначила сыну, который заразился коронавирусом, антибиотики. А у него оказалась аллергия — пришлось подбирать другие. Какие еще лекарства могут спровоцировать аллергическую реакцию?

— Семейные врачи часто, особенно в начале эпидемии, назначали антибиотики неоправданно. Хотя и понимали, что они против вируса неэффективны, что поражают и нормальную защитную микрофлору, но страховали пациентов от бактериального инфицирования.

Развивается ли бактериальная инфекция, можно судить по определенным симптомам или общему анализу крови.

Чтобы справиться со сгущением крови, иногда, учитывая коагулограмму, дополнительно нужны препараты, разжижающие кровь. Однако некоторые из них могут тоже вызвать аллергическую реакцию.

Бывает аллергия и на гормоны. Они, по идее, должны «давить» любой аллергический процесс, ведь угнетают иммунную систему. Если пациент не переносит дексаметазон, то нужно подбирать цитостатическую терапию.

Если у больного развивается вирусная пневмония, чтобы снять воспаление, часто назначают глюкокортикостероиды. Они необходимы, поскольку есть опасность развития цитокинового шторма — повышенной иммунной агрессивности, разрушающей ткани легких. Но эти лекарства нужно применять с осторожностью — в небольших дозах.

*— Елена, киевлянка. У мужа началась аллергия на одноразовые маски: кожа краснеет, раздражается, зудит. Чем заменить маску?

— Контактный дерматит сегодня — не редкость. Проще всего изготовить маску из качественного и безопасного материала, например, марли, сложенной в несколько слоев. Дышать в ней гораздо легче, чем через синтетический материал. Поскольку маска многоразовая, ее необходимо регулярно стирать и проглаживать утюгом.

Препараты, которые могут быть причиной аллергических реакций у коронавирусных больных Антибиотики.

Препараты, разжижающие кровь.

Глюкокортикоиды.

Ранее диетолог, терапевт Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк рассказала, чем опасен для организма переизбыток витамина D и какие продукты повышают иммунитет.

Фото Игоря ЕМЕЛЬЯНЕНКО, «ФАКТЫ»

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