Почему при COVID-19 часто страдает печень, какие витамины помогут противостоять коронавирусу: отвечает гастроэнтеролог

«Все болезни от нервов», — часто повторяют своим пациентам… гастроэнтерологи. Они хорошо знают, что много нарушений пищеварения связано со стрессом. А сегодня нервных потрясений — пруд пруди. Один COVID-19 чего стоит. Почему при коронавирусной инфекции возникает диарея? Как лечить нарушения желудочно-кишечного тракта, спровоцированные стрессом? Какие витамины помогут противостоять коронавирусу? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил заведующий гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 8 заслуженный врач Украины Игорь Червак.

«Чтобы снять нервное напряжение, нужно двигаться: когда работают мышцы, нервы отдыхают»

*— Здравствуйте, Игорь Николаевич! Звонит Владислав из Ужгорода, 25 лет. Боль в желудке, возникшую полгода назад после того, как я сильно понервничал, лечение не снимает. Обследовался (прошел восемь гастроскопий). Все нормально, но на последнем УЗИ доктор определил дискинезию желчного пузыря, спазм сфинктера желчного пузыря и реактивный панкреатит. Назначенное лечение не помогло — боль осталась. Что делать?

— Причина ваших страданий — затянувшийся стресс. В желудке и других органах у вас нет серьезных изменений. Однако пока не успокоятся рецепторы, боль не отпустит. Живот — огромная нейрогенная зона, в которой (после головного мозга) находится больше всего нервных клеток, сплетений, проводников. Поэтому органы пищеварения чувствительно реагируют на стрессы. Вам нужно, чтобы грамотный психотерапевт подобрал успокоительные препараты. Лечение длительное, но, думаю, в итоге все будет хорошо.

Старайтесь быть физически активным. Когда работают мышцы, нервы отдыхают. Постоянная умственная работа перенапрягает и «перегревает» нервную систему. Занимайтесь спортом, найдите занятие, которое будет отвлекать от болезни.

— А чем объяснить результаты последнего обследования?

— Гастроскопия не обнаружила выраженного воспаления в желудке. Раздражение слизистой могли вызвать желчегонные препараты. Да и сама гастроскопия, которую вы делали не один раз, действовала раздражающе. Вам полезно пить отвар семени льна — он обволакивает и успокаивает слизистую. Важно, чтобы желудок не оставался пустым более четырех часов. Исключите пряности, соленья, жареное, приправы. Рацион должен быть полноценным, включать мясо, яйца, рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты. Свежие фрукты и даже овощи лучше есть на десерт.

* — Беспокоит Варвара из Черниговской области. У меня выявили синдром раздраженного кишечника: спазмы, боль, запоры. Доктор рекомендует спазмолитик. Что еще можно принимать?

— Лечение должно быть направлено не только на симптомы, но и на весь организм. Важно устранить причины заболевания. Тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника, понадобится помощь психотерапевта. А справиться с запорами поможет пища, богатая клетчаткой, обильное питье. При необходимости доктор подберет слабительные средства.

*— Сергей из города Горишни Плавни, 43 года. Из-за хронического панкреатита, который подтвердили на КТ и МРТ, боль отдает в область сердца и под левую лопатку, в руку. На последнем УЗИ около месяца назад врач увидел в железе фиброз и обострение панкреатита. Что скажете?

— Боль, отдающая в руку, не характерна для панкреатита. Если размеры поджелудочной железы, диаметр ее главного протока, уровень фермента (амилазы) в норме, то говорить о выраженном обострении нет оснований. Воспаление могут спровоцировать злоупотребление алкоголем, курение, употребление жирного, жареного, а также переедание. У панкреатита три главные причины — алкоголь, желчнокаменная болезнь и переедание. Боль может возникать и по другой причине, например, остеохондроз грудного отдела позвоночника.

— Да, есть остеохондроз, но боль появляется после того, как я поем или выпью воды.

— Это из-за неспокойных рецепторов слизистой оболочки желудка. Они так реагируют на касание пищи или воды. Если полить на руку прохладной водой, ничего не будет, а попадет кипяток — возникнет ожог. Если вы правильно питаетесь, едите три-четыре раза в день, не употребляете алкоголь (он губителен для поджелудочной железы), а боль появляется даже после воды, то нужно успокоить рецепторы слизистой, нервную систему. Для этого лучше проконсультироваться с психотерапевтом.

— А фиброз? Можно у вас проконсультироваться?

— В вашем возрасте не редкость единичные очажки фиброза в поджелудочной железе. Можете перезвонить мне на рабочий телефон (044) 502−37−81 (в будни), и мы подробнее поговорим о ваших проблемах.

Три основные причины воспаления поджелудочной железы Алкоголь. Желчнокаменная болезнь. Регулярное переедание.

«На печень сегодня большая нагрузка»

*— Прямая линия? Это Инна из Мелитополя. Среди симптомов COVID-19 часто упоминается диарея. Выходит, если повысилась температура и начался понос, можно заподозрить заражение коронавирусом?

— Примерно у десяти процентов больных встречается расстройство кишечника — диарея. Гораздо чаще — поражения печени, как видно по печеночным пробам. Они повышены примерно у 70 процентов пациентов, которые лечатся в больницах, но, в основном, незначительно.

— Как помочь печени?

— Без необходимости не пить лекарства. Все препараты идут через печень, нагружая ее. Когда человеку надо принимать медикаменты для лечения сопутствующих заболеваний, врач должен четко взвешивать назначение новых лекарств. Если печень реагирует на лекарства, добавляются препараты для ее защиты (гепатотропные, гепатопротекторные средства) и отменяются или ограничиваются те, которые действуют токсично.

* — Ольга Викторовна, киевлянка. Подруга посоветовала принимать для печени расторопшу. Я пила отвар семян, а масло по ложечке добавляла в каши. Это растение действительно помогает печени?

— Расторопша улучшает работу печеночных клеток, поэтому профилактически ее можно принимать. На печень сегодня большая нагрузка: продукты с добавками — красителями, консервантами, овощи и фрукты, выращенные на пестицидах.

— Что еще печени не нравится?

— Губителен алкоголь, опасен неоправданный прием лекарств. Вреден избыток жареной, копченой, жирной пищи. Важно есть три-четыре раза в день. У человека, который долго оставался голодным, накапливается избыток кислоты, ферментов. Они раздражают пищеварительный тракт. Но так же вредно и переедание — чрезмерно растягивается желудок, возникает напряжение поджелудочной железы, печени.

Следует есть в одно и то же время. Тогда пищеварительная система работает стабильно. Очень важен полноценный завтрак. Ночью вырабатываются соки, ферменты, желчь, другие компоненты, и если с утра пища не пришла, возникает дисбаланс. Он усугубляется, когда человек еще и покурил, а потом на роботе понервничал.

*— Татьяна из Полонного Хмельницкой области. В холода хочется сытной жирной пищи, и мы почти каждый день едим сало. Не вредно ли это?

— Нет. Человеку требуется в среднем 0,8 грамма жиров на килограмм веса. Желательно, чтобы 40 процентов составляли животные жиры, 60 — растительные. Жир является структурным компонентом клеточной мембраны — стенки. Если она сложена, образно говоря, из плохого кирпича, то будет хлипкой. А для качественного кирпича нужны нормальные компоненты. Также жиры требуются для головного мозга, клеток нервной системы. Не говоря уже о том, что это важный источник энергии. Полезно сливочное масло: оно содержит компоненты, важные для сурфактанта — вещества, покрывающего легочные альвеолы, чтобы они хорошо расправлялись и проводили газообмен. Желательно ежедневно съедать по 30—40 граммов сливочного масла.

Правила здорового питания

Мясо — до 200 граммов в день.

3 раза в неделю рыба.

1—2 яйца.

Около 50—60 граммов жира.

500 и больше граммов овощей и фруктов.

Молочные продукты: кефир, ряженка, творог.

Хлеб из цельнозерновой муки и каши.

«Цинк улучшает работу иммунной системы»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Лариса из города Кривой Рог. Прочитала, что для профилактики заражения коронавирусом нужно принимать витамины С и D. Купила упаковку, в которой витамина D по 5000 единиц. Но профилактическая доза — максимум 2000 единиц. Чем опасна передозировка?

— Все, что в избытке, не здорово. Если человек принимает большие дозы витамина D, например, в течение месяца, у него могут появиться слабость, головная боль, зуд, рвота. А длительный прием (четыре — шесть месяцев) даже профилактических доз иногда приводит к повышению артериального давления, увеличению печени, селезенки. В холодную пору, когда день короткий, тело закрыто одеждой, и солнечные лучи практически не попадают на кожу, можно принимать витамина D больше, чем 2000 единиц. Учитывая возраст, вес, сопутствующие заболевания, дозу полезно чередовать: один месяц больше, другой — меньше. Но если это фасовка по 5000 единиц, то лучше принимать витамин D через день. Спустя три месяца следует проверить его уровень, сдав анализ крови.

— А добавки с цинком защищают от коронавируса?

— Цинк полезен для работы иммунной системы, а также гормональной, ферментной. Этого микроэлемента много в тыквенных семечках, говядине, свежих овощах и фруктах.

* — Людмила из Черкасс. Гинеколог год назад назначила мне гормональные таблетки, чтобы отдохнули яичники. А в этом году на УЗИ обнаружили камни в желчном пузыре. Какие еще лекарства вредят органам пищеварения?

— Женские гормональные средства лучше сочетать с препаратами урсодезоксихолиевой кислоты. Они предотвращают образование камней и могут даже растворять мелкие. С осторожностью нужно принимать нестероидные противовоспалительные препараты и глюкокортикоиды, раздражающие слизистую желудка. Их лучше пить под прикрытием — вместе с блокатором желудочной секреции.

Вреден неоправданный прием антибиотиков, нарушающий микрофлору кишечника. Если человек принимает эти препараты длительно и без показаний, да еще меняет один на другой, может возникнуть псевдомембранозный колит. Он иногда протекает тяжело, проявляясь выраженным воспалением кишечника, диареей. Довольно часто при заболевании COVID-19 антибиотики назначаются преждевременно либо без показаний. Сами они на вирус не влияют, а нужны для борьбы с бактериальной инфекцией, которая присоединяется позже.

Для профилактики COVID-19 Витамины С и D.

Добавки цинка.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский гастроэнтеролог Татьяна Рубан рассказала, чем кормить заболевшего ребенка и как восстановить пищеварение после антибиотиков.

Фото Оксаны Левчук, «ФАКТЫ»

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