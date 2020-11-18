Как не пропустить COVID-19 у детей, почему опасно сбивать температуру, обтирая ребенка уксусом: отвечает педиатр

Если ребенок чихает или жалуется, что болит горло, даже здравомыслящие родители могут запаниковать, вдруг это COVID-19? Как не пропустить коронавирусную инфекцию у детей? С какого возраста ребенка можно прививать от гриппа? Почему нужно вакцинироваться от пневмококка? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил педиатр, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Антон Асонов.

«Результаты экспресс-теста на коронавирус получаем в течение 15—30 минут»

*— Здравствуйте, Антон Алексеевич! Вас беспокоит Виктория из Киева. В семье знакомых мама и дочка (ей 12 лет) перенесли COVID. Обе болели больше трех недель, но сейчас чувствуют себя сносно. Можно считать, что они выздоровели?

— Врач учитывает и результаты анализов, и ориентируется на то, как чувствует себя пациент. У большинства людей заболевание протекает легко или среднетяжело. Но если иммунная система чрезмерно активно отвечает на вторжение вируса, то возникает тяжелое течение, требующее госпитализации.

Обычно тяжело болеют те, кто страдает ранее не выявленной патологией иммунной системы, хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ожирением, недугами сердечно-сосудистой, дыхательной систем.

*— Это Антонина, киевлянка. Прочитала в Интернете, что маленьким детям маски лучше не носить. Чем это объяснить?

— Маска затрудняет дыхание малыша, и возникает умеренная гипоксия, что плохо для головного мозга. Также, если ребенок дышит в маску, то из-за повышенной влажности, которую так любят вредные микробы, снижается местная защита. К тому же малыши часто неосознанно трогают руками лицо, сдвигая маску.

— С какого возраста рекомендуете ее носить?

— Четких рекомендаций нет. Считается, что пятилетний ребенок в местах скопления людей — транспорте или магазине — должен находиться в маске.

— Как еще уберечься от заражения?

— Придя с улицы, тщательно вымойте руки с мылом сами и проследите, чтобы это сделал ребенок. Если нет возможности (например, в магазине), воспользуйтесь антисептиком. Но не часто, иначе уничтожите на коже нормальную микрофлору, а чрезмерное использование этого средства впоследствии может привести к экземам. Во всем должен быть здравый смысл.

*— Вас беспокоит Олеся из Жмеринки Винницкой области. Как вы тестируете на коронавирус детей?

— Сегодня появились экспресс-тесты на антигены, они более чувствительны и специфичны, чем быстрые тесты на антитела, которые применялись ранее. Экспресс-тест уже в первые пять — семь дней заболевания позволяет практически с такой же точностью, как и ПЦР, в течение 15—30 минут подтвердить или опровергнуть COVID. Правда, позже перепроверяем результат еще и с помощью ПЦР.

*— Могу поговорить с доктором? Это Надежда из города Конотоп Сумской области. Когда назначаются антибиотики?

— Сегодня многие люди, заболевшие COVID, начинают с них лечение, доверившись мнению доморощенных «экспертов», перенесших инфекцию. В Интернете они пишут, что со старта болезни начинали принимать один, а то и несколько антибиотиков. Это большая ошибка!

COVID — вирусное заболевание, против которого антибиотик бессилен. Он нужен в том случае, если присоединяется бактериальная инфекция. Но препарат должен назначить врач, причем только после обследования.

Важно знать, что антибиотики влияют на печень (гепатотоксичны) и другие органы желудочно-кишечного тракта, на нервную систему. А если учесть, что так же токсично действует и сам коронавирус, то человек получает двойной удар.

Еще один нюанс: антибиотики не предупреждают развитие бактериальных осложнений. Они потом могут присоединиться к вирусу, сформировав микст-инфекцию. А бесконтрольный прием антибиотиков приводит к развитию устойчивой микрофлоры.

— Можно сейчас принимать средства, повышающие иммунитет?

— Не советую. Не доказана их эффективность, и хорошо, если они не навредят, когда вы заболеете. При заражении коронавирусом самые тяжелые случаи возникают из-за гиперреакции иммунной системы, а ее стимуляция может усугубить тяжесть болезни.

Симптомы легкого течения COVID Невысокая температура.

Заложенный нос.

Першение в горле.

Слабый кашель.

«Сбивать температуру, обтирая ребенка уксусом или спиртовым раствором, опасно»

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Тамара из города Борисполь Киевской области. Меня, маму двух школьников, тревожит, как не пропустить COVID? Ведь его можно спутать с другой вирусной инфекцией.

— Симптомов, по которым можно отличить коронавирусную инфекцию от других ОРВИ, нет. Даже потеря обоняния и вкуса возможна при любом заболевании, когда заложен нос. Поэтому при появлении симптомов простуды у ребенка (или взрослого) мы подозреваем COVID-19.

Дети переносят его, в основном, легко. Симптоматика часто стертая: небольшой насморк, покашливание, незначительное повышение температуры. Уточняем диагноз, расспрашивая о контактах, и с помощью лабораторной диагностики.

Но дети так же легко делятся вирусами с окружающими. Поэтому старайтесь ограничить контакты бабушек-дедушек с внуками. Ребенок, у которого нет никаких симптомов, может спокойно передать им вирус. Это особенно опасно для взрослых с какими-либо хроническими заболеваниями.

— От гриппа COVID как-то можно отличить?

— Не могу сказать однозначно. Ко мне обращаются и взрослые пациенты (я также семейный врач), которые жалуются на выраженную ломоту в костях и сильнейшую слабость, светобоязнь. Это характерно для гриппа, но мы у них подтверждаем COVID.

*— Звонит Ева из Киева. С какого возраста детей можно прививать от гриппа?

— С шести месяцев. Если ребенка до девяти лет прививают впервые, то вакцину вводят дважды с интервалом в один месяц. Малышей до трех лет, по рекомендации производителя, тоже вакцинируют дважды, но по полдозы.

Прививка от гриппа сейчас очень нужна. Ребенок может легко перенести коронавирусную инфекцию, но если сразу заболеет гриппом, то иногда организм не справляется. Также грипп очень опасен для беременных, поэтому им, независимо от срока, нужно защититься, как и кормящим мамам.

*— Это Вероника из города Нежин. На днях у сына (ему пять лет) поднялась высокая температура — до 39 градусов. Жаропонижающее ее снижало всего на градус, а руки и ноги были холодными. Что делать?

— Это состояние называется белая гипертермия — из-за спазма периферических сосудов ладони и стопы холодные, а высокая температура плохо сбивается. Запрещается обтирать ребенка водой, и тем более — уксусом или растворами, содержащими спирт: они всасываются через кожу.

Как можно помочь? Даем жаропонижающее, обильное питье. Растираем ладони и стопы, согревая их. И по согласованию с врачом применяем спазмолитик, в указанной доктором дозировке.

*— Анна из города Никополь. Интересует, как быстро могут возникнуть осложнения гриппа?

— По-разному. У кого-то при молниеносном течении сразу разовьется осложнение, но такое бывает нечасто. В основном, пневмонии или проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают при длительном течении гриппа. Многое также зависит от того, какие штаммы циркулируют. Нельзя предсказать, как будет отвечать наша иммунная система на вторжение конкретного вируса. Один год эпидемия проходит довольно легко, а на другой — наблюдаем много пневмоний, которые приходится лечить в стационаре.

Важно знать Если при высокой температуре ладони и стопы ребенка холодные и бледные, то их нужно растереть и по назначению врача дать спазмолитик.

«Прививка от пневмококка защищает от бактериальной пневмонии»

*— Прямая линия? Вам звонит Михаил из Запорожья. Педиатр советует привить сына (ему два месяца) от пневмококка. Что это за прививка?

— Она защищает от бактериальной пневмонии, которая у детей до пяти лет протекает обычно очень тяжело. Также воспаление легких опасно для людей старше 65 лет. Вакцину детям вводят, начиная с шестинедельного возраста. Схему вакцинации подбирает доктор, учитывая время первой прививки.

Эта вакцинация обязательна более чем в ста странах мира. В Украине с 2022 года она тоже будет введена в календарь прививок.

— Какие еще прививки нужны в этом возрасте?

— Стоит защитить малыша от ротавируса (он принадлежит к группе энтеровирусов), который у детей, особенно малышей, вызывает тяжелую острую кишечную инфекцию. Главная ее опасность — обезвоживание. Старшего ребенка можно как-то уговорить выпить водички, а грудничка напоить сложно. Малыша обычно лечат в стационаре, жидкость вводят внутривенно с помощью капельницы. Если родители поздно обратятся за помощью, то могут потерять ребенка.

Прививать от ротавируса можно, начиная с шести недель. Это не инъекция — малышу нужно дважды выпить полтора миллилитра сладенькой жидкости.

*— Меня зовут Светлана, звоню из Светловодска. Интересует, нужно ли прививать деток от менингококка?

— Несомненно. Многие люди являются переносчиками этих бактерий, поэтому не стоит упускать возможность защитить детей. Чем младше ребенок, тем тяжелее может болеть — вплоть до менингококкового сепсиса: беспокоит выраженная головная боль, рвота, высокая температура, появляется характерная сыпь.

*— Павлина из Тернопольской области. Мой брат в 42 года тяжело переболел ветрянкой. Нужно ли привить дочку, которой восемь лет?

— Защита от ветрянки уместна, потому что у старших детей инфекция может осложниться опасным поражением головного мозга — энцефалитом. Привитый ребенок не заразит взрослых членов семьи, которые не болели ветрянкой в детстве. Это крайне важно, если родственники страдают заболеваниями, которые сопровождаются угнетением иммунной системы (иммуносупрессией) или вторичным иммунодефицитом.

Прививки, которые сделать желательно Пневмококк.

Ротавирус.

Менингококк.

Ветряная оспа.

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Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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