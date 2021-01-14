Создатель Википедии Джимми Уэйлс: «Надо всегда подозревать других в хороших намерениях»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 14—20...

Ровно 20 лет назад была создана самая большая в мире бесплатная энциклопедия

14 января 2005 г. Космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан — спутник Сатурна.

16 января 1966 г. Состоялась премьера популярной в советское время телепередачи «Кабачок «13 стульев».

17 января 1991 г. Началась операция «Буря в пустыне» (американские авианалеты на Ирак).

18 января 1964 г. Американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

19 января 1903 г. Объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс» — самого популярного спортивного соревнования наших дней.

20 января 1946 г. Президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ.

20 января 2006 г. В Темзе, практически у стен английского парламента, был обнаружен кит.

«Википедия» — это многоязычная универсальная интернет-энциклопедия, где каждый желающий может создавать свои и редактировать чужие тексты, графическую и звуковую информацию. Официально была открыта 15 января 2001 года. Ее основателями являются Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер. Вначале она создавалась как дополнение к свободной энциклопедии «Нупедия», писавшейся экспертами в целях создания дополнительного источника черновых статей и идей. Всего за 6 месяцев «Википедия» набрала более 6 тысяч записей, доступных на нескольких языках, и быстро обошла «Нупедию», став большим международным проектом. Она является одним из самых популярных веб-сайтов в мире и широко используется в качестве справочника. Название образовано из слов wiki (заимствовано из гавайского языка и означает «быстро») и encyclopedia.

«Фундаментально мы — не технологическая организация, — говорит Джимми Уэйлс. — Хоть у нас в команде и состоят прекрасные инженеры и другие специалисты, технологически мы крайне невелики. А вот как сообщество волонтеров мы настолько глобальны и международны, что если вы захотите разобраться в „Википедии“, вам потребуется думать о нас скорее как о культурной группе, культурном учреждении».

Писать статьи в «Википедию», а также вносить изменения в уже существующие материалы может любой соблюдающий ее правила пользователь Интернета. Человек видит публикацию, нажимает кнопку «править», вносит свои исправления, нажимает «сохранить страницу», и все изменения видны на сайте. Версии каждой страницы сохраняются, поэтому пользователь может посмотреть историю изменений и восстановить первоначальное содержание интересующей его статьи. Активные участники «Википедии» — это научные сотрудники, аспиранты, студенты старших курсов высших учебных заведений. Одним из базовых принципов проекта является соблюдение авторского права. К статьям можно добавлять только собственный текст или материалы, на которые пользователь имеет соответствующие авторские права.

Все в «Википедии», включая ее дизайн, серверы, контент, управляется, в основном, волонтерами. На раннем этапе Уэйлс и Сэнгер установили некоторые основные принципы, а затем позволили всему этому развиваться. Чтобы противостоять противоположным точкам зрения и конфликтам, возникающим из-за противоречивых тем, «Википедия» определяет «нейтральную точку зрения». Статьи могут показывать разные стороны, но не должны давать мнение автора. Материалы свободной энциклопедии делаются безвозмездно и практически анонимно.

«Мы хотим, чтобы „Википедия“ стала ключевым элементом получения знаний всеми людьми, а значит, она должна быть как можно более надежной, — рассказывает Уэйлс. — Раз наши писатели волонтеры, то важно, чтобы наше сообщество обладало определенными принципами. „Википедия“ — не учебник, а гигантская библиотека, где есть все. Есть люди, которые хотят делиться информацией. Нравится им это. Наш принцип простой: у тебя есть знание, ты им поделился — отдал другим, но при этом оно у тебя осталось. У нас тысячи волонтеров по всему миру. Если составить обобщенный портрет, то у нашего автора есть четыре вещи — одержимость, свобода, время и ум. „Википедия“ не заменяет учебник. Наше дело — заинтересовать, а потом вы можете углубиться в тему, если захотите. Ведь так и в жизни происходит — все мы знаем о существовании умных книг и хотели бы знать, что в них написано. Но далеко не все из нас их читали».

В «Википедии» своя иерархия. Под началом Уэйлса сформировалась группа администраторов, которые могут контролировать контент, программное обеспечение и пользователей сайта. В 2002 году, когда Сэнгер ушел из проекта, в Википедии было около 20 тысяч уникальных статей на нескольких языках. В настоящее время количество публикаций исчисляется многими миллионами. Только в украинской «Википедии» число статей уже перевалило за миллион.

Отвечая на вопрос, в чем же все-таки заключается секрет проекта «Википедия», Джимми сказал: «Мой отец был потрясающий человек. Я до сих пор придерживаюсь его стратегии: нужно взывать к лучшему в людях. Окружающие всегда проявляют с нами те качества, которые мы в них разглядели. Надо всегда подозревать других людей в хороших намерениях. Я — патологический оптимист. Всегда думаю, что все будет хорошо. И реальность обычно меня не обманывает. Думаю, мой оптимизм и есть причина успеха «Википедии».

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter