Братья Люмьер стали миллионерами через полтора года после премьеры своего фильма

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 11—17...

Более 125 лет назад было запатентовано изобретение синематографа

11 февраля 1922 г. В Торонто (Канада) было объявлено об открытии инсулина.

12 февраля 1881 г. Родилась знаменитая балерина Анна Павлова.

14 февраля 1791 г. Кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза официально объявлена пропавшей.

15 февраля 1947 г. Вышел Указ «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами».

16 февраля 1831 г. Родился известный писатель Николай Лесков, начавший свою литературную деятельность в Киеве.

17 февраля 1947 г. Сигнал радиостанции «Голос Америки» достиг советского слушателя.



Огюст и Луи Люмьер родились в 60-х годах ХIХ века в городе Безансон (Франция) в семье художника Антуана Люмьера. Оба сына получили хорошее образование — Огюст окончил Бернский университет, а Луи — Высшую техническую школу в Париже. В 1883 году Люмьеры начали производство фотопластинок, уже через десять лет их предприятие выпускало до 15 миллионов штук в год. Антуан Люмьер побывал в Париже, где увидел изобретение американца Томаса Эдисона — кинетоскоп, предназначенный для индивидуального просмотра изображений. Он увлек сыновей идеей разработать аппарат, способный проецировать движущиеся картинки на большой экран.

И вот 13 февраля 1895 года Люмьеры подали заявку на получение патента. Свой аппарат они назвали синематограф. В дни Рождественских каникул 1895 года в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок в Париже была размещена афиша, приглашавшая всех желающих посмотреть представление от «Синематографа Люмьер». Все, кто приобрел входной билет, спускались в зал, где на стене было натянуто большое белое полотно, а напротив установлен штатив с ящиком, по внешнему виду напоминавшим фотоаппарат.

Как только начался показ, зрители замерли от нереальности происходящего. Свет в помещении был потушен, и все внимание зрителей удерживал светящийся экран. Особый эффект производили кадры, когда прямо на зрителей летела лошадь, запряженная в повозку, или на большой скорости в клубах дыма мчался поезд («Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота»). Этот 50-секундный фильм, где зритель наблюдает сцену прибытия поезда на железнодорожную станцию, как и большинство ранних фильмов Люмьеров, состоит всего из одной сцены и снят на неподвижную камеру. Люди были настолько ошеломлены движущимся поездом, который ехал прямо на них, что многие кричали от страха и в ужасе бежали из зала.

Весной 1896 года братья Люмьер показали свой фильм на Парижской выставке и были признаны изобретателями кинематографа. После этого они отправились в мировое турне, посетив Лондон, Нью-Йорк, Бомбей. Киносеансы того времени состояли в среднем из десяти пятидесятисекундных лент. Как правило, показ начинался первым снятым братьями фильмом «Выход рабочих с фабрики Люмьер». Но наибольшей популярностью пользовались «Прибытие поезда…» и «Политый поливальщик» (человек поливает сад, мальчишка за его спиной наступает на шланг, а затем убирает ногу со шланга, и струя воды ударяет в лицо поливальщика). Это первый постановочный фильм с законченной повествовательной структурой, соответствующей всем канонам классической драматургии. Он является родоначальником всего игрового кино.

Киносеансы были столь популярны, что уже через полтора года после премьеры Люмьеры стали миллионерами, построили в Лионе первый в мире кинотеатр. Уже в 1898 году Люмьеры прекратили съемки новых фильмов. К тому времени они успели отснять около 1800 картин. В начале ХХ века братья решили продать все свои патенты, у них появилось другое увлечение — цветная фотография. В зрелом возрасте пути братьев разошлись. Луи продолжал работу в кинематографе, а Огюст серьезно занялся медициной: исследовал раковые клетки, влияние витаминов на организм человека.

Примечательно, что наш соотечественник на два года опередил братьев Люмьер, но его изобретение осталось незамеченным. В 1893 году главный механик Одесского университета Иосиф Тимченко изобрел и сконструировал прототип современного киносъемочного аппарата. Тогда же он совершил первые в мире киносъемки — снял всадников и метателей копий.



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