Фидель Кастро пережил более 600 покушений и ушел из политики после 49 лет правления

Кубинский лидер прожил 90 лет

18 февраля 1921 г. Родился автор популярных советских песен, уроженец Одессы, композитор Оскар Фельцман.

20 февраля 1986 г. Выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции «Мир».

21 февраля 1431 г. Начался суд над Жанной д’Арк.

21 февраля 1906 г. Приговорен к смертной казни руководитель восстания в Севастополе лейтенант Петр Шмидт.

22 февраля 1946 г. Доктор Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин.

23 февраля 1863 г. Английские путешественники объявили об открытии истока реки Нил.

24 февраля 1881 г. Началось строительство Панамского канала.



Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в кубинском селе Биран. Будущий революционер обладал великолепной памятью и был лучшим учеником в школе. Уже в раннем возрасте у Кастро проявились лидерские качества и революционные настроения. Когда ему исполнилось 13 лет, он участвовал в восстании рабочих на плантации своего отца. А в 14 лет написал письмо Франклину Рузвельту, в котором попросил президента США прислать 10-долларовую банкноту: «Я никогда ее не видел, но очень бы хотел иметь». В подростковом возрасте будущий команданте не пропускал ни одной драки. Став студентом Гаванского университета, увлекся произведениями Ленина, Сталина, Муссолини. Получив юридическое образование, открыл частную практику и оказывал юридическую помощь бедным, чем заслужил большой авторитет.

В начале своей политической карьеры Фидель Кастро оказался в составе Партии кубинского народа, стремясь получить место в парламенте. Однако потерпел неудачу и решил перейти к радикальным мерам. Он стал предводителем борцов с диктатурой. В 1953 году вместе с единомышленниками организовал заговор против действующего президента Фульхенсио Батисты. Был схвачен и осужден на 15 лет тюремного заключения, но через два года попал под амнистию. Выйдя на волю, Фидель отправился в Мексику, где создал новое революционное объединение — «Движение 26 июля», названное в честь тех, кто погиб в борьбе с режимом Батисты. В объединении оказались многие знаменитые революционеры, в числе которых был и Эрнесто Че Гевара.

Заручившись поддержкой соратников и хорошо вооружившись, Кастро сумел свергнуть Батисту. Фидель руководил всеми действиями повстанцев, а позже занял должность премьер-министра государства. На Кубе произошел экономический подъем, граждане страны получили право на бесплатную медицину, уровень образования существенно вырос. Была принята реформа, касающаяся национализации частных фирм. Куба взяла курс на развитие дружеских отношений с Советским Союзом, и в 1962 году Кастро дал согласие на то, чтобы разместить на острове советское ядерное оружие. Это не только ухудшило отношения Кубы и США, но привело к Карибскому кризису, когда мир оказался на грани ядерной войны. Тогда немало соратников команданте покинули страну и перешли на сторону США, однако Кастро по-прежнему продолжал борьбу с мировым капитализмом. Он поддержал революционные организации и марксистские правительства в Чили, Никарагуа, Гренаде.

США постоянно пытались свергнуть режим Кастро, и однажды американские власти предложили эмиграцию всем желающим с Кубы. В ответ Фидель выпустил из тюрем самых опасных преступников и принудительно депортировал в Америку. На жизнь команданте было совершено 638 покушений. Его пытались отравить, взорвать, застрелить, подстроить аварию. В одном из интервью он сказал: «Если бы способность оставаться в живых после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел золотую медаль».

Фидель Кастро является спорной фигурой. Сторонники высоко оценили его социалистическую, антиимпериалистическую и гуманистическую политику, приверженность охране окружающей среды и независимости Кубы от американского влияния. В то же время он рассматривается как диктатор, чей режим нарушал права кубинцев, и чья политика привела к отъезду более миллиона человек из Кубы и обнищанию страны. Благодаря своим действиям он значительно повлиял на различные организации и политиков во всем мире. Кастро управлял Кубой с 1959 по 2008 год.

О проблемах Фиделя Кастро со здоровьем стало известно в июле 2006 года, когда кубинский лидер был госпитализирован с кровотечением в области кишечника. Несколько месяцев он пребывал на грани жизни и смерти. По сути, бразды правления перешли к его младшему брату Раулю. 19 февраля 2008 года Фидель покинул все государственные должности. С тех пор слухи о смерти кубинского лидера появлялись в прессе регулярно, однако он неизменно опровергал их, появляясь на публике. Не обошелся без его присутствия VII съезд кубинской коммунистической партии, с размахом прошли празднования его 90-летия в августе 2016 года, а 25 ноября Рауль Кастро объявил о смерти старшего брата. После смерти Кастро на Кубе был объявлен 9-дневный траур. Его пепел, согласно завещанию команданте, должны были доставить в Сантьяго-де-Кубу, в точности повторив маршрут Фиделя с соратниками в 1959 году.

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