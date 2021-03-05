Соблазнил невесту любимого учителя: за что Шевченко мог ненавидеть царя Николая I

«Вышедшая недавно книга киевского профессора Станислава Росовецкого „Шевченко. Сучасна біографія“ — свежий, лишенный идеализации и глянца взгляд на жизнь и творчество поэта, — прокомментировала „ФАКТАМ“ выход новинки Татьяна Калинина, старший научный сотрудник Дома-музея Тараса Шевченко. — Сейчас это одна из самых обсуждаемых книг о Шевченко». — Как получилось, что его решили похоронить в Каневе? — спрашиваю у профессора Станислава Росовецкого. — Шевченко не оставил завещания, не говорил никому о желании быть похороненным в определенном месте. Его похороны состоялись 28 февраля 1861 года на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. А между тем еще в день смерти поэта, вечером 26 февраля, его ближайшие друзья, постановили «тело умершего перевезти на Украину, чтобы выполнить поэтическое завещание его». Речь идет о стихотворении «Заповіт»: Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий. Художник Григорий Честаховский заявил, что он был у Шевченко, когда тот умирал. На вопрос, где его похоронить, поэт ответил: «В Каневе». Правда, историк Александр Лазаревский впоследствии доказал, что Честаховского не было возле Шевченко в последний день его жизни, но промолчал, когда принималось решение о перезахоронении. И хотя после прибытия траурной процессии с цинковым гробом в Киев возникли идеи перезахоронения на горе Щекавице (там и могила была уже выкопана) или в Выдубецком монастыре, энергичный Честаховский добился погребения поэта на Чернечьей горе под Каневом, в 130 километрах ниже Киева по Днепру.

«Тарасу и его товарищам приходилось носить в школу розги — чтобы учителю-дьяку было чем сечь ребят»

— Детство Тараса Шевченко было счастливым?

— Пока была жива его мама Екатерина Акимовна, детство у Шевченко складывалось счастливо. Она умерла в 39 лет, когда Тарасу шел десятый год. Отец остался с пятью детьми. Во второй раз Григорий Иванович женился на не очень мудрой и сварливой 35-летней Оксане Калиничихе, у которой было трое своих детей. Мачеха недолюбливала Тараса. С ней связано одно из самых тяжелых потрясений в детстве Шевченко: когда у квартировавшего в их хате постояльца-солдата исчезло три злотых, Оксана обвинила в краже пасынка. Узнав об этом, Тарас удрал из дома и трое суток скрывался в заброшенном саду. Дети Оксаны его выследили. Мальчика поймали и связали. Его дядя по отцу Павло, имевший в селе репутацию «великого ката», два дня (!) сек племянника розгами. Мальчишка не выдержал истязаний и оговорил себя. Но показать, где закопаны злотые, понятное дело, не смог. И его снова высекли. Чтобы вернуть деньги постояльцу, Оксана продала юбку покойной мамы Тараса. Со временем выяснилось, что украл злотые сын мачехи.

— Тарас ходил в школу?

— Да. Причем на занятия школярам приходилось носить розги — чтобы учителю-дьяку было чем сечь ребят.

— Семья Шевченко была бедной?

— Вовсе нет, довольно зажиточной. Тем более что Шевченко-старший подрабатывал ремеслом чумака. В одну из поездок он сильно заболел и умер. Тарасу тогда было 11 лет. Вскоре Оксана сошлась с 24-летним дьяком-учителем, с которым она пьянствовала. Для Шевченко эта перемена обернулась тем, что дьяк взял его себе в помощники. Одаренный мальчик выучил наизусть Псалтырь и стал читать его вместо дьяка над умершими. Полученные за это деньги учитель забирал себе. Шевченко вспоминал: «Дьячок мой обходился жестоко не только со мной одним, но и с другими школярами, и мы все его глубоко ненавидели… Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него его собственное оружие — розги — и, насколько хватало детских сил, отплатил за все его жестокости». После этого Шевченко сбежал из дому.

— Как получилось, что он стал казачком?

— По воле случая. Крестьянский труд его не привлекал — Шевченко мечтал стать художником или иконописцем, на худой конец маляром. В селе Хлипновке он нашел маляра, согласившегося взять его в ученики. Тот понимал, что Тараса вот-вот начнут гонять на барщину. Поэтому потребовал от паренька официальное свидетельство на проживание. Шевченко пошел в Ольшану к управителю. Тот, приняв во внимание сиротство подростка, оставил его в поместье поваренком. Когда помещик Павел Энгельгардт приехал в Ольшану в отпуск, он ошибочно нашел в характере 14-летнего Тараса черты лакейской расторопности и сделал его своим комнатным казачком.

— Что известно о первой любви Тараса?

— Это была подруга детства Оксана Коваленко, соседская девочка, младше Тараса на три года. О ее красоте и душевности Шевченко писал во многих своих произведениях, вот только изображал ее… «покриткой». На самом деле Оксана вышла замуж и своих детей родила в браке.

А первой взрослой влюбленностью поэта стала юная полька-белошвейка Дзюня Гусяковская, уроженка Варшавы, жившая в Вильно (Тарас туда приехал как казачок своего помещика). Любовь к этой девушке, как вспоминал поэт, облагородила его душу, возвратив самоуважение: «Я в первый раз пришел тогда к мысли, — рассказывал он своему другу Ивану Сошенко, — отчего и нам, несчастным крепакам, не быть такими же людьми, как и прочие свободные сословия?» Дзюня требовала, чтобы пылкий украинец разговаривал с ней исключительно на польском. Учительницей она оказалась прекрасной: после ее уроков Шевченко бегло говорил по-польски. Когда в 1830 году началось Польское восстание, Энгельгардт был вынужден уехать в Санкт-Петербург. За ним отправился Тарас, причем пешком. С Дзюней он больше никогда не виделся.

«Энгельгардт поручал Тарасу пикантные задания — рисовать акварельные портреты своих любовниц»

— В столице империи Энгельгардт арендовал большую квартиру, — продолжает профессор Росовецкий. — Тарас жил в лакейской вместе с другими слугами, кроватей у них не было — спали на полу покатом. Менее чем через год помещик пошел навстречу настойчивым просьбам 18-летнего Шевченко — отдал его на четыре года в обучение к художнику Василию Ширяеву. Кстати, видимо, уже в то время Энгельгардт поручал Тарасу пикантные задания — рисовать акварельные портреты своих любовниц.

Ширяев был успешным художником, вместе с несколькими коллегами добился очень престижных и выгодных контрактов: на роспись перестроенных помещений Сената и Синода, Большого, Александровского, Михайловского и Каменноостровского императорских театров в Санкт-Петербурге. Шевченко участвовал в выполнении этих заказов, получая бесценную для начинающего художника художественную практику и… принося существенные доходы своему помещику. Со временем Тарас вышел в первые рисовальщики художественной артели Ширяева.

— Как Шевченко, будучи подмастерьем, познакомился с людьми, выкупившими его из крепостничества, — профессором Академии художеств Карлом Брюлловым, наставником будущего императора Александра II поэтом Василием Жуковским, меценатом графом Михаилом Виельгорским?

— Эта история началась со знакомства Тараса с земляком, студентом Академии художеств Иваном Сошенко. Широко известна романтическая версия их встречи: во время белых ночей Шевченко рисовал с натуры статуи в Летнем саду, там случайно оказался Сошенко, попросил юношу показать свои работы, а затем пригласил к себе домой. Но сам Иван Максимович написал об их знакомстве иначе: он узнал о Тарасе от брата жены Ширяева и попросил прислать юношу к нему познакомиться. «Босой, расхристанный и без шапки. Он был хмурый и стеснительный», — таким увидел Сошенко Тараса при их первой встрече.

В то время перед глазами Шевченко был пример двух его сверстников — подмастерьев Ширяева, выкупленных из крепостничества. Их освобождение вселяло в него надежду, что занятие искусством поможет и ему стать свободным. Помочь в этом финансово Сошенко не мог — он был мещанином со скромными доходами из Богуслава. Но оказал молодому художнику неоценимую услугу — ввел Тараса в две группы своих знакомых. В первую входили студенты Академии художеств, во вторую — украинская интеллигенция, жившая в Санкт-Петербурге.

Так Шевченко познакомился с уроженцем Полтавщины студентом Аполлоном Мокрицким, который учился у профессора Карла Брюллова. Мокрицкий рассказал Брюллову о Тарасе, показал его стихи — в надежде на то, что учитель посодействует в выкупе юноши. Карл Павлович взялся помочь молодому таланту: написал портрет поэта Василия Жуковского, который в качестве лота был разыгран в лотерею среди членов царской семьи. Правда, это принесло только одну тысячу рублей. А Энгельгардт запросил две с половиной.

Тогда Брюллов без лишней огласки написал копию портрета, ее разыграли в лотерею среди своих и наконец собрали нужную сумму. Получив свободу, Шевченко (ему тогда было 24 года) поступил в петербургскую Академию художеств.

Карл Брюллов (на картине) взялся помочь выкупить Шевченко из крепостничества: написал портрет поэта Василия Жуковского, который в качестве лота был разыгран в лотерею среди членов царской семьи

— Это правда, что он стал любимым учеником Брюллова?

— Да. Но не потому, что имел самые большие успехи в классе исторической живописи, которым руководил Брюллов, а потому, что у них сложились тесные человеческие отношения. Художник даже предлагал сироте переселиться в его квартиру. А после женитьбы Брюллова Шевченко был единственным из учеников, кому мэтр позволял обедать у него и разделять досуг с его молодой женой Эмилией.

Так выглядел Тарас Шевченко в 26 лет. Автопортрет

— Приходилось слышать, что в студенческие годы Шевченко якобы стал членом шуточного «ордена мочеморд». Что это за история?

— Будучи старшекурсником, 29-летний Тарас взял отпуск, чтобы побывать в Украине. На родину отправился с поэтом Евгением Гребинкой и его сестрой. Во время той поездки Шевченко гостил у многих просвещенных людей, писал стихи, картины. Кроме того, познакомился с членами «ордена мочеморд» (это было в имении помещицы Вольховской) и вступил в него. Речь идет о шутливом сообществе почитателей Бахуса, созданном полтавскими помещиками. Члены «ордена мочеморд» видели в пьянстве проявление свободы, пусть иллюзорной, в авторитарном государстве. У них были свои обычаи и ритуалы, особые знаки отличия (например, «сиволдай в петлицу»), иерархия и язык (в частности, «сухомордие» — трезвость). Великий магистр «ордена мочеморд» помещик Виктор Закревский стал близким другом Тараса.

— В молодые годы Шевченко был влюблен в живопись. Почему, закончив Академию художеств, он не стал делать карьеру профессионального художника?

— Путь состоявшегося живописца в те годы обязательно проходил через Италию, куда Академия художеств отправляла его за казенный счет после успешного выполнения заданной программы. Шевченко был уверен, что это и его путь. Однако в Рим он не попал. Причина не в том, что он не справился с программой, а в том, что руководство академии отказало ему, сославшись на скромные успехи в учебе и критический возраст. Тарас пытался поправить дело — совершить зарубежную поездку за свой счет. Друзья (княжна Варвара Репнина, историк и писатель Николай Костомаров, писатель Пантелеймон Кулиш) строили планы отправить его в Италию в складчину, но этому замыслу помешал арест.

— Успехи Тараса в учебе в Академии художеств действительно были скромными?

— Отвечу так: современники о его недостатках как живописца не умалчивали, в отличие от нынешних искусствоведов.

— Была ли тогда в его жизни женщина, на которой он хотел жениться?

— С женщинами он предпочитал отношения легкие, несерьезные. Но была у него тайная любовь, соперница влюбленной в него княжны Варвары Репниной. Согласно гипотезе писательницы Мариэтты Шагинян, это Анна Закревская, жена общественного деятеля, помещика Платона Закревского (брата Виктора Закревского).

— Из всех членов тайного Кирилло-Мефодиевского братства власти наказали наиболее сурово Шевченко. Были у него шансы получить менее строгое наказание, чем солдатчина?

— Уверен, что нет. Широко известно, что поэт был столь жестоко наказан за свои «возмутительные» стихи, в частности, за сатирическое изображение царя и царицы в поэме «Сон». Не стоит удивляться тому, что император запретил ему писать — хотя бы потому, что такое же ограничение сопровождало приговор писателю Пантелеймону Кулишу. А вот запрет рисовать уникален, и я пытаюсь его объяснить. Когда Николаю І читали поэму «Сон», он, как рассказывали, в гневе воскликнул: «Положим, у него были причины ненавидеть меня, но ее-то за что?» Имея в виду императрицу. Впоследствии Александр IІ, вступивший на престол после Николая І, задержал освобождение Шевченко и не пускал его в столицу как раз из-за оскорблений в адрес своей матери в поэме.

Как понимать первую часть восклицания Николая І по поводу поэмы «Сон»? Вполне вероятно, самодержец признавал, что Шевченко имел право ненавидеть его за… соблазнение Эмилии Тимм, невесты своего учителя Карла Брюллова. Царь наказал любимого ученика Брюллова, продолжая свою месть большому художнику за дерзкое пренебрежение царскими приказами и просьбами. Кстати, сохранился эскиз Брюллова под названием «Невинность оставляет землю». На нем изображена полуобнаженная Эмилия, взлетающая над оргией. Среди участников пиршества видим фигуру в маске (намек на маскарады, их царь любил) и злодея с ножом, которому автор придал сходство с Николаем I.

— Друзья не отвернулись от Шевченко, когда он оказался в ссылке?

— Многие помогали ему. Среди них влюбленная в него княжна Варвара Репнина, помещик Андрей Лизогуб, чиновники братья Михаил и Федор Лазаревские. Современники пишут, что были очарованы личностью Шевченко. Неудивительно, что в ссылке он, солдат, близко сошелся со многими офицерами, поддержка которых имела для него очень большое значение. Так, продолжительное время он имел возможность жить на отдельной квартире, а не в казарме, участвовал в научных экспедициях по Аральскому морю. Самыми тяжелыми выдались последние семь лет ссылки: Шевченко повторно арестовали (из-за доноса) и после полугода гауптвахты, а фактически тюрьмы, отправили в отдаленную крепость на полуострове Мангышлак. Тарас писал, что там пустыня — песок да камень. Ни травинка, ни деревца. Вода с привкусом соли. Питание скверное. Из-за этого очень многие солдаты, в том числе Шевченко, страдали от цинги. Солдатчина отняла у него десять лет жизни.

После освобождения он добрался по морю в Астрахань, а оттуда на пароходе по Волге — в Нижний Новгород. Жил в отдельной каюте, как гость купца Александра Сапожникова — своего давнего знакомого, арендовавшего пароход. Путешествие заняло больше месяца. В Нижнем Новгороде поэта ждало новое потрясение: полицмейстер сообщил, что Шевченко окончательно с воинской службы не уволен, поэтому обязан вернуться в Оренбург и ждать приказа об увольнении. Чтобы не возвращаться, новые знакомые посоветовали ему притвориться больным. В Нижнем Новгороде Шевченко пробыл почти полгода, за это время даже попытался жениться на юной актрисе Екатерине Пиуновой. В Нижнем Тараса Григорьевича догнала новость, что ему запрещен въезд в обе столицы империи, а также о том, что он находится под негласным надзором полиции.

Станислав Росовецкий: «Шевченко писал, что вокруг крепости на полуострове Мангышлак, куда его сослали, пустыня. Вода с привкусом соли. Питание скверное. Из-за этого очень многие солдаты, в том числе Тарас, страдали от цинги»

— Этот запрет все же был отменен?

— Да, благодаря усилиям вице-президента Академии художеств графа Федора Толстого, принимавшего участие в выкупе Шевченко из крепостничества. Тарас Григорьевич поспешил в Москву, затем — в Санкт-Петербург. Навещал давних друзей, ходил в театры. Затем побывал в Украине. У Шевченко было много планов, в том числе жениться, обзавестись своим домом. Но смерть не дала им сбыться.

— От чего он умер?

— Приятель Шевченко Николай Костомаров был убежден, что от последствий непомерного пьянства. Он ошибался. У поэта случился сердечный приступ, произошедший на фоне тяжелой легочной болезни. Симптомов алкоголизма у него не было.

Напомним, 22 мая 1861 года, Кобзаря перезахоронили в Каневе на Чернечей горе. О малоизвестных и любопытных фактах перезахоронения великого украинского поэта читайте в публикации «Когда спустя 78 лет после смерти Тараса Шевченко разрыли его могилу и открыли гроб… поэт лежал как живой».

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter