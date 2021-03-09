Фигурка дня. Фарфоровые истории. 14 марта 2021

14 марта 2021

Сегодня в Великобритании отмечается День матери (Mother's Day или Mothering Sunday). Начало этой традиции было положено ещё в викторианские времена, когда дети, начиная с довольно раннего возраста, работали вдали от дома, а заработанные деньги отправляли родителям. Тогда один день в году обязательно отводился для того, чтобы ребёнок проводил его в своей семье. В этот день дети дарили мамам и бабушкам букетики цветов или свежие яйца. Из той прежней традиции в нынешнем английском празднике осталось разве что желание детей дарить мамам цветы и выполнять какую-нибудь домашнюю работу.

Некоторые мужья в этот день готовят для своих любимых женщин праздничный ужин. И обязательно пекут (а в наши дни, скорее всего, покупают) специальный торт. Он так и называется «материнским тортом». И особенностью его является то, что он обязательно должен быть украшен 12 шариками марципана, символизирующими 12 знаков Зодиака.

Я бы мог ещё долго и подробно рассказывать об этом старинном английском празднике, но, честно говоря, необходимости в этом не вижу.

А вот о давней истории, произошедшей в Брайтоне, находящемся на южном побережье Англии (там один из наших сыновей заканчивал среднюю школу), пожалуй, поведаю. Однажды в День матери 11-летний сынишка, наведя порядок в доме и напустив на себя — для пущей важности — официальный вид, принёс своей маме лист бумаги, на котором каллиграфическим почерком было выведено несколько предложений. «Счёт за мой труд: подметание двора — 3 фунта; уборка моей комнаты — 2 фунта; присмотр за младшей сестрой (три раза) — 9 фунтов; вынос мусора — 2 фунта. Итого: 16 фунтов».

Внимательно прочитав написанное, мама взяла ручку и на обратной стороне листа написала ответ: «За то, что носила тебя в животике 9 месяцев, — 0. За все ночи, проведенные у твоей постели, когда ты болел, — 0. За дни, посвящённые заботе о тебе, — 0. За слёзы, пролитые над тобой, и за все переживания о тебе — 0. За всю жизнь, которую тебе посвящаю, — 0… Итого: 0».

Следует заметить, что сын у этой мамы был хорошим мальчиком. Два раза объяснять ему не пришлось. По-взрослому скупо смахнув со щеки предательские слёзы, он аккуратно вывел под маминым текстом: «Оплачено. Маминой любовью». И, прижавшись к маминой руке, уже совсем по-детски тихо прошептал: «Прости меня…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.