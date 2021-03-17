19 марта 2021

Сегодня банковская система Соединённых Штатов Америки отмечает своеобразный юбилей. Приятным его язык как-то не поворачивается назвать. А вот слово «необычный» в этом случае, мне кажется, подходит куда больше. Итак, ровно 190 лет назад, 19 марта 1831 года, произошло первое в истории США крупное ограбление банка. Жертвой грабителей стал City Bank of New York. И похищена из него тогда была сумма по прежним меркам просто невероятная — 245 тысяч долларов, что в нынешних ценах составляет приблизительно 52 миллиона долларов.

Происходило всё это, следует признать, без шума и пыли. Четверо преступников, возглавляемых английским иммигрантом Эдвардом Смитом, умудрившись раздобыть копии ключей, проникли в банковские хранилища вечером, перед самым закрытием банка. За ночь они успешно выпотрошили сотни депозитных ячеек, дождались начала рабочего дня, после чего спокойно вышли на улицу, вынеся похищенные деньги в специальных мешках, скрытых под длинными плащами. Преступление это было раскрыто столь же быстро, как и совершено. Главный констебль Нью-Йорка мистер Константин Джейкоб Хэйс легко установил личности четверых грабителей по описаниям свидетелей. Эта четвёрка незадолго до того проходила у него по делу об ограблении крупного магазина, однако была отпущена из-за недостаточности улик. В этот раз далеко уйти преступникам не удалось. И уже на следующий день все они были задержаны с поличным на съёмной квартире, хозяину которой их личности показались подозрительными, а сумма обещанного вознаграждения за информацию о грабителях — весьма привлекательной.

К ТОП-5 наиболее дерзких ограблений банков, произошедших за последние 50 лет, эксперты включили самые невероятные проникновения в банковские хранилища во Франции, Великобритании, Бельгии, Бразилии и Швеции. Так, например, в Ницце в июне 1976 года группа мошенников во главе с матёрым грабителем Альбертом Спаджиари в праздничный день вскрыла пол в хранилище банка Societe Generale и, проведя в помещении банка несколько дней (устроив пикник и распивая пиво!), скрылась с 9,8 млн долларов. Да ещё и оставив на стене надпись: «Без ненависти, без насилия и без оружия…» В Антверпене в 2003 году было ограблено алмазное хранилище, одно из крупнейших в мире. Проникнув через подземный ход, грабители вскрыли банковские ячейки, в которых алмазные брокеры хранили несметные сокровища. По некоторым оценкам, из 123 ячеек тогда было похищено алмазов на сумму в несколько миллиардов долларов! Ну, и уж вовсе невероятным выглядит ограбление, произошедшее в 2009 году в Швеции. Посадив вертолёт на крыше банка, четверо преступников проникли в хранилище через небольшое окно в стеклянной пирамиде и с помощью специальной лебёдки подняли «на борт» 116 миллионов долларов. Полиция прибыла на место ограбления через несколько минут, но организовать погоню за преступниками… не смогла! На дверях ангара, в котором стояли полицейские вертолёты, была подвешена сумка с надписью «бомба». А на дорогах в радиусе километра вокруг ограбленного банка кто-то предусмотрительно разбросал металлические «ежи»…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.