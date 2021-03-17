- 08:42 Суточное количество заболевших ковидом в Украине приблизилось к 16 тысячам
- 08:30 Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал показания против отца и желает избавиться от его фамилии
- 08:28 «Никакой из этих»: образы Насти Каменских «для тусовки» забраковали
- 08:03 Разозленная Анастасия Приходько процитировала Путина для «жабоподобного» Пригожина
- 08:03 «Динамо» проиграло «Вильярреалу» и не побеждает испанские клубы целых 22 года: видеообзор матча Лиги Европы
- 07:54 Передумавших расставаться Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса засекли целующимися
- 07:44 Загребское «Динамо» без тренера-уголовника выбило «Тоттенхэм» Моуриньо из Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 07:43 Частный детектив публично признался, что его наняли шпионить за Меган Маркл
- 07:38 Ряд стран ЕС решил возобновить вакцинацию препаратом AstraZeneca
- 07:33 Из-за чрезмерного использования капель против насморка слизистая носа может разрастаться, — врач
- 07:21 NASA объявило об успешном испытании ракеты для полета на Луну
- 05:08 Гороскоп на 19 марта: Тельца ждет судьбоносная встреча, а Рака — крупная денежная потеря
Мануфактура: Lladro Год создания: 2002 Скульптор: Joan Coderch Размер: 43×135 cm Лимитированная серия 500 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня банковская система Соединённых Штатов Америки отмечает своеобразный юбилей. Приятным его язык как-то не поворачивается назвать. А вот слово «необычный» в этом случае, мне кажется, подходит куда больше. Итак, ровно 190 лет назад, 19 марта 1831 года, произошло первое в истории США крупное ограбление банка. Жертвой грабителей стал City Bank of New York. И похищена из него тогда была сумма по прежним меркам просто невероятная — 245 тысяч долларов, что в нынешних ценах составляет приблизительно 52 миллиона долларов.
Происходило всё это, следует признать, без шума и пыли. Четверо преступников, возглавляемых английским иммигрантом Эдвардом Смитом, умудрившись раздобыть копии ключей, проникли в банковские хранилища вечером, перед самым закрытием банка. За ночь они успешно выпотрошили сотни депозитных ячеек, дождались начала рабочего дня, после чего спокойно вышли на улицу, вынеся похищенные деньги в специальных мешках, скрытых под длинными плащами. Преступление это было раскрыто столь же быстро, как и совершено. Главный констебль Нью-Йорка мистер Константин Джейкоб Хэйс легко установил личности четверых грабителей по описаниям свидетелей. Эта четвёрка незадолго до того проходила у него по делу об ограблении крупного магазина, однако была отпущена из-за недостаточности улик. В этот раз далеко уйти преступникам не удалось. И уже на следующий день все они были задержаны с поличным на съёмной квартире, хозяину которой их личности показались подозрительными, а сумма обещанного вознаграждения за информацию о грабителях — весьма привлекательной.
К ТОП-5 наиболее дерзких ограблений банков, произошедших за последние 50 лет, эксперты включили самые невероятные проникновения в банковские хранилища во Франции, Великобритании, Бельгии, Бразилии и Швеции. Так, например, в Ницце в июне 1976 года группа мошенников во главе с матёрым грабителем Альбертом Спаджиари в праздничный день вскрыла пол в хранилище банка Societe Generale и, проведя в помещении банка несколько дней (устроив пикник и распивая пиво!), скрылась с 9,8 млн долларов. Да ещё и оставив на стене надпись: «Без ненависти, без насилия и без оружия…» В Антверпене в 2003 году было ограблено алмазное хранилище, одно из крупнейших в мире. Проникнув через подземный ход, грабители вскрыли банковские ячейки, в которых алмазные брокеры хранили несметные сокровища. По некоторым оценкам, из 123 ячеек тогда было похищено алмазов на сумму в несколько миллиардов долларов! Ну, и уж вовсе невероятным выглядит ограбление, произошедшее в 2009 году в Швеции. Посадив вертолёт на крыше банка, четверо преступников проникли в хранилище через небольшое окно в стеклянной пирамиде и с помощью специальной лебёдки подняли «на борт» 116 миллионов долларов. Полиция прибыла на место ограбления через несколько минут, но организовать погоню за преступниками… не смогла! На дверях ангара, в котором стояли полицейские вертолёты, была подвешена сумка с надписью «бомба». А на дорогах в радиусе километра вокруг ограбленного банка кто-то предусмотрительно разбросал металлические «ежи»…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
- Циля Григорьевна, как бы вы описали свою жизнь в двух словах? - В двух словах?.. За что?!
Ветер: 3 м/с С
Давление: 742 мм