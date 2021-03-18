20 марта 2021

Наверное, история, которую я собираюсь вам, друзья мои, сегодня рассказать, больше похожа на анекдот, чем на ставшую уже привычной в нашей ежедневной рубрике притчу. И всё же прошу вас не спешить с выводами. Поскольку не всё в этой истории так просто, как может показаться на первый взгляд. В одну небольшую итальянскую парикмахерскую зашёл опрятно одетый мальчик лет десяти. Увидев его, старый брадобрей, хитро подмигнув заскучавшим клиентам, тихонько прошептал:

- О, дорогие мои, сейчас вас ожидает маленький спектакль! Более глупого мальчишки вам видеть ещё не приходилось…

Подозвав к себе юного посетителя, парикмахер демонстративно взял в одну руку купюру в 10 евро, а в другую положил монету достоинством в 50 центов.

- Ну-с, будущий министр финансов, ответь мне на простой вопрос: что больше — 10 евро или 50 центов? Ответишь правильно — получишь вознаграждение.

- Да что тут думать, — поспешил с ответом мальчишка. — Всем ведь понятно, что 50 больше, чем 10!

Получив в качестве вознаграждения 50-центовую монету, юный математик поспешил к выходу, словно не замечая того, как за его спиной раздался негромкий смех парикмахера, сумевшего таки повеселить свою немногочисленную публику.

Не выдержав, один из мужчин вышел вслед за мальчиком и, догнав его, поинтересовался:

- Скажи, неужели ты действительно настолько глуп, что не можешь понять, что больше — 10 евро или 50 центов?

- А что я получу за правильный ответ? — вопросом на вопрос ответил мальчик. И, увидев в руках мужчины 1 евро, спокойно объяснил:

- Ну, конечно же, я прекрасно понимаю, что 10 евро ровно в 20 раз превышает стоимость 50-центовой монеты. Но как только я скажу об этом парикмахеру, каждое утро устраивающему этот маленький цирк для своих клиентов, он мгновенно во мне разочаруется. А я таким образом лишусь возможности зарабатывать по 50 центов в день…

Получив обещанный «гонорар», мальчишка отправился по своим делам, лишний раз подтверждая старую, как мир, истину: глупец всегда убеждён в том, что никто ловчее его не проведёт другого человека, и сам же от этого постоянно страдает…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.