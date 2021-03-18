22 марта 2021

Сегодняшний праздник, друзья мои, хотим мы того или нет, но некоторым образом имеет отношение к каждому из нас. Думаю, узнав о том, что во многих странах мира 22 марта принято отмечать Международный день таксиста, спорить по этому поводу не станет никто. Чаще или реже, но большинство из нас пользуется услугами такси, порой выражая справедливое возмущение по поводу неудовлетворительного сервиса, получаемого за немалые деньги, а порой и искренне благодаря таксистов за профессионализм и радушие. Среди них ведь тоже разные люди встречаются. Оказывается, именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащённые специальными счётчиками. Английские извозчики назвали счётчик «таксометром» — от французского «такс» (плата) и греческого «метрон» (измерение). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали именовать словом «такси», а извозчиков соответственно — таксистами. Первые лондонские таксомоторы были зелёного и красного цветов. А уже гораздо позже с лёгкой руки американского предпринимателя Джона Хертца, основателя компании Hertz Corporation, автомобили такси начали красить в жёлтый цвет. Он со временем настолько прижился, что во многих странах как раз машины жёлтого цвета и ассоциируются с автомобилями по вызову. Кстати, первый парк машин Хертц формировал, скупая подержанные авто и перекрашивая их в жёлтый цвет для того, чтобы такие машины легче было распознать в дорожном потоке автотранспорта. И вскоре все так к этому привыкли, что жёлтый стал классическим цветом такси в большинстве стран. В то же время в самом Лондоне до сих пор для покраски легендарных кэбов используется едва ли не вся палитра цветов. Но наиболее узнаваемым там всё-таки остаётся чёрный цвет такси.

Собственно говоря, на этом сегодняшний рассказ о профессиональном празднике таксистов можно было бы и завершать. Однако «на закуску» я всё же решил вспомнить одну старую философскую ситуацию, связанную с темой этого поста. Подвезя к многоэтажному офису известного в Лондоне миллионера, таксист не сдержал своего удивления по поводу того, что богатый клиент рассчитался с ним строго по счётчику.-

Как же так? — поразился он. — Вчера я сюда же подвозил вашего сына и он щедро оставил мне «на чай» целых 10 фунтов!

— Понимаете ли, любезный, — вежливо ответил таксисту пассажир, — у моего сына отец миллионер. А я вырос круглым сиротой…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.