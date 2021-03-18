23 марта 2021

Несколько лет назад, путешествуя с супругой и нашей младшей дочерью Анечкой по Сицилии, мы были потрясены рассказом о знаменитом ныряльщике из старинного портового города Сиракузы Энцо Майорке. Кстати говоря, в детстве маленький Энцо страшно боялся водных глубин, хотя, как каждый сицилиец, живущий на берегу моря, научился плавать едва ли не сразу же после того, как начал ходить. Он долго пытался преодолеть в себе эту боязнь. И своего таки добился. Знаете, почему? Потому что в школе все мальчишки только и говорили, что о рекордах двух легендарных дайверов, сумевших к тому времени покорить совершенно невероятную глубину в 41 метр! Мечтая о том, чтобы однажды стать таким же знаменитым, как его кумиры, Энцо Майорка буквально каждый день проводил на море, всё глубже и глубже опускаясь вниз.

В 1961 году Энцо устанавливает рекорд, который когда-то казался ему, да и не только ему, совершенно недостижимым, — 51 метр! Дело в том, что в то время многие эксперты считали, что при погружении на 50 метров грудная клетка человека может не выдержать таких нагрузок и будет раздавлена. Грудная клетка Энцо Майорки оказалась куда сильнее научных расчётов специалистов по фридайвингу. Не стану перечислять вам все этапы дальнейшего заочного соревнования, на протяжении нескольких десятков лет продолжавшегося между Майоркой и другим знаменитым дайвером — Жаком Майолем. Один за другим они устанавливали мировые рекорды, покоряя глубины в 60, 70, 80, 90 метров… В 1976 году Майоль первым в мире покоряет 100-метровую глубину. Майорка бьёт этот рекорд на целый метр. Но всё же первенство остаётся за Майолем, покорившим глубину в 105 метров. На этом можно было бы рассказ об этих двух легендарных спортсменах и закончить. Если бы не одно но…

Устанавливать рекорды способны многие. Оставаться при этом редкой души человеком дано единицам. Однажды Энцо Майорка нырял в море возле родных Сиракуз. В лодке с ним находилась его дочь Россана, на всякий случай подстраховывавшая отца. В очередной раз погружаясь на глубину, Энцо вдруг почувствовал лёгкое похлопывание по плечу. Обернувшись, он увидел крупного дельфина, словно увлекавшего его за собой. Последовав за ним, Энцо на глубине 12 метров обнаружил другого дельфина, попавшего в заброшенную сеть и никак не способного выпутаться из неё. Зная о том, что дельфины не могут находиться под водой долгое время, Энцо всплыл на поверхность и попросил дочку подать ему специальный нож для дайвинга. Ещё через минуту он освободил попавшего в беду дельфина, который от радости, как потом вспоминал Майорка, «испустил практически человеческий крик».

Самое невероятное в этой истории произошло после этого. Наблюдая за дельфинами, Энцо с дочерью заметили, что вторым дельфином оказалась беременная самка, которая через некоторое время родила дельфинёнка! Дельфин-отец, сделав круг, внезапно подплыл к находившемуся в воде Энцо и прикоснулся к его щеке, словно благодаря за спасение самых близких для него существ. Вернувшись домой, легендарный дайвер записал в своём дневнике: «Пока человек не научится уважать природу и разговаривать с животным миром, он никогда не узнает свою истинную роль на Земле…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.