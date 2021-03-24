29 марта 2021

Помню, как в детстве нам, мальчишкам, не раз доводилось слышать от пожилых киевлян название Бибиковский бульвар. Относилось оно к бульвару Тараса Шевченко. Хотя нам, естественно, было невдомёк, какое отношение к этой городской магистрали имеет имя какого-то Бибикова. Это уже гораздо позже, учась в университете имени Т.Г.Шевченко, я узнал, кем же был генерал Бибиков и какое отношение он имел не только к упомянутому бульвару, а ещё и к нашему университету, и к Октябрьскому дворцу, который киевская интеллигенция по старой памяти порой называла Институтом благородных девиц, и ко многому другому в нашем городе.

Кстати, родился Бибиков Дмитрий Гаврилович в этот день, 29 марта 1792 года, под Рязанью. Будучи от рождения потомственным дворянином, получившим в молодые годы офицерское звание, Бибиков прославился в период войны против Наполеона. А в Бородинской битве 1812 года проявил недюжинное мужество и храбрость, продолжая командовать своими воинами даже после страшного ранения в руку. В результате руки своей он таки лишился. Зато по велению самого императора Николая I был награждён святым Георгием IV степени и через какое-то время назначен генерал-губернатором Киевской, Подольской и Волынской областей.

Историки называют Бибикова одним из наиболее эксцентричных киевских градоначальников. Да и в народе он имел славу весьма неоднозначную. Одни называли генерала редким деспотом, другие резко возражали, считая его справедливым защитником. Кстати, последнее, с точки зрения православных крестьян, было истинной правдой. Потому как, активно участвуя в русификации Украины, Бибиков активно притеснял поляков и евреев, но стоял на том, что никто не вправе эксплуатировать крестьян на барщине более трёх дней в неделю. Именно при губернаторе Бибикове за нарушение этого требование 64 тысячи (!) семей лишились дворянства. А ещё он прославился тем, что никаких денег не жалел на застройку Киева знаковыми сооружениями. Это при нём было завершено строительство и университета, и Института благородных девиц. Это при нём в Киеве появился первый мост, соединивший правый и левый берега Днепра. Сейчас на месте знаменитого Николаевского цепного моста, до наших дней не сохранившегося, находится мост Метро.

С именем Бибикова некоторые историки связывают и появление в Киеве каштанов. Готовясь к приезду в город императора, генерал направил на его имя письмо, в котором просил высшего соизволения на то, чтобы засадить центральный городской бульвар малоизвестными в то время каштанами. Вообще-то деревья эти были уже высажены, но Бибиков остерегался того, что Николаю они могут не понравиться. Как передали потом генералу знакомые придворные, читая письмо, император резко покачал головой. Говорят, причиной тому могла быть назойливая муха. Однако Бибиков истолковал это по-своему. И вскоре все каштаны были выкорчеваны, а на их месте появились знакомые нам тополя. Кстати, выкорчеванные каштаны были быстро разобраны киевлянами и чуть позднее засадили ими Крещатик и многие другие городские улицы.

Бибиков хорошо знал о том, что жители Киева в большинстве своём относились к нему крайне плохо. Вот почему, покидая Украину, он сказал: «Популярности я никогда не хотел, любви от вас не имею… Но позднейшее поколение вспомнит мою службу в вашем крае». Так оно, собственно говоря, и произошло. «Позднейшее поколение» не только вспомнило его службу в нашем крае, но ещё и назвало центральный бульвар именем Бибикова. Правда, через какое-то время и он был переименован.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.