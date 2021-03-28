31 марта 2021

Удивительнейшую историю предложу я сегодня вашему вниманию, друзья мои. Просто невероятную. Впрочем, судите сами. Ровно 160 лет назад в Америке началась Гражданская война. Причин тому было немало. Но одной из главных называлось желание только что избранного президента Авраама Линкольна отменить позорное рабовладельческое право, чему резко воспротивились южные штаты. Не стану углубляться в подробности первых боевых действий. Скажу лишь, что одним из первых свою помощь Линкольну предложил некто Хайрем Бердан.

Личностью в Соединённых Штатах он был довольно известной. В ту пору он имел репутацию лучшего стрелка Америки. Кроме того, получив хорошее инженерное образование,

Бердан прославился ещё и своими громкими изобретениями, включая молочные сепараторы и пресс для дробления золотоносного кварца. Во время «золотой лихорадки» за создание такого пресса Бердан получил 200 тысяч (!) долларов, что позволило ему удачно жениться и поселиться в Нью-Йорке в собственном особняке.

Президенту Линкольну Бердан предложил создать специальное подразделение, состоящее из лучших стрелков. И вскоре получил на то полную поддержку. После набора добровольцев, проводившегося в том числе и с помощью объявлений в газете «Нью-Йорк пост», полковник (это звание ему присвоил лично Линкольн!) Бердан создал соединение снайперов, на вооружении которых были винтовки, оснащённые телескопическими прицелами, которые крепились над стволом и порой были такой же длины, как и сами стволы! И что вы думаете? Бригада полковника Бердана настолько успешно участвовала в сражениях против южан, что слава о ней прокатилась по всей стране. Впрочем, в этой славе была и ложка дёгтя: всякий раз с началом перестрелки знаменитый полковник быстро покидал поле боя, ссылаясь на разные причины. За свою трусость он даже был дважды судим. Правда, до тюрьмы дело так и не дошло. А вот армию Бердану всё-таки пришлось покинуть.

Но и после этого он не унывал. Вернувшись к изобретательским навыкам, Хайрем Бердан в 1865 году создал новую винтовку с затвором откидного типа. В американской армии она так и не прижилась. Зато представители далекой России, едва увидев новую винтовку, заказали на заводах Кольта сразу 30 тысяч таких винтовок с 7,5 миллионами патронов к ним. В русской армии винтовка использовалась долгие годы, получив дошедшее до нашего времени название «берданка». Сам же Бердан после внезапной смерти в 1893 году упокоился на знаменитом Арлингтонском кладбище героев, где вашему покорному слуге посчастливилось несколько раз побывать с весьма интересными экскурсиями…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.