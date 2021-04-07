Фрэнсис Форд Коппола: «Чтобы оставаться молодым, нужно конкурировать с самим собой прежним»

Фрэнсис Форд Коппола давно уже стал человеком-легендой. Обладатель многочисленных «Оскаров», «Золотых глобусов», «Пальмовых ветвей» и наград Сценарной и Режиссерской гильдий прославился фильмами «Крестный отец», «Разговор», «Апокалипсис сегодня» и «Дракула». Также нашумел его триллер «Между» — история о потерявшем вдохновение писателе, который приезжает в захолустный городок, где пытается разгадать серию убийств. Этот фильм был снят небольшой командой за семь недель в пределах 70 миль от дома режиссера в Северной Калифорнии. Известно, что некоторые сцены снимались непосредственно в его доме. Несколько лет назад «ФАКТАМ» посчастливилось пообщаться с легендарным режиссером на презентации фильма «Между». И сегодня Фрэнсис Форд Коппола полон энергии и идей. Обладатель неуемной творческой натуры, недавно он осовременил свой фильм «Крестный отец 3», осуществив перемонтаж в новом качестве. В частности, изменил несколько сцен, включая начальную и финальную. Также Фрэнсис Форд Коппола активно занимается виноделием, о чем красноречиво говорят посты на странице в Facebook Francis Ford Coppola Winery.

«В моей жизни были и такие времена, когда из-за отсутствия денег не мог пригласить в кино девушку»

— История создания «Между» мистична, — рассказал Фрэнсис Форд Коппола. — В октябре 2009 года я приехал в Стамбул, чтобы присмотреть места для съемок очередного фильма. Как-то обедал с девушкой-юристом, которая консультировала меня по условиям контракта с местными властями, и с ее сестрой. Мы попивали традиционный местный ликер — ракию. Придя в гостиницу и тут же заснув, я оказался во власти необычного сна — фактически готового сценария к фильму ужасов. Неожиданно меня разбудил призыв к утренней молитве, который доносился из соседней мечети. Но я сказал себе: надо досмотреть, чем все это закончится. Увы, сон ушел безвозвратно. Открыв глаза, я тут же записал на диктофон то, что запомнил…

— Вы, как известно, гордитесь тем, что бюджет фильма небольшой и что снимали картину исключительно на свои средства.

— Я хотел вернуться в студенческие годы — в то мироощущение, когда, несмотря на недостаток средств, идешь вперед. В моей жизни были и такие времена, когда из-за отсутствия денег не мог пригласить в кино девушку.

Даже на еду порой не хватало! Но была мечта. Я смотрел на своего эрудированного, начитанного старшего брата и во всем хотел быть на него похожим. Он пользовался авторитетом у друзей. И я стал читать запоем. Еще в детстве знал все сказки Андерсена, братьев Гримм… А когда в юности прочитал пьесу «Трамвай «Желание», она меня потрясла. Решил стать драматургом. Еще одним потрясением стал фильм Сергея Эйзенштейна «Десять дней, которые потрясли мир». Как сейчас помню, кроме меня, в зале сидело всего пять человек. До того я никогда не видел немого кино и даже подумал: наверное, в фильме отрезали звук. Картина была настолько зрелищной, что после показа я захотел все узнать о ее режиссере, прочел о нем немало и захотел связать свою жизнь с кинематографом.

«Когда на душе пасмурно, иду в парк, смотрю на играющих детей и становлюсь счастливым»

— А в чем черпаете вдохновение?

— Нынче многие люди одержимы успехом. Гонятся за ним, подстегиваемые рекламой. Все это для меня не представляет уже сегодня интереса. Ко мне успех пришел в молодости. Свой первый фильм я снял в 22 года. Но многие из тех, кто был успешным, спустя время испытывают неудовлетворенность. И я не исключение. Знаю, что уже не сниму такой фильм, как «Крестный отец». Невозможно быть одинаково успешным на протяжении сорока лет. Когда на душе пасмурно, иду в парк, смотрю на играющих там детей и становлюсь счастливым. Даже одна неделя, проведенная за городом, способна наладить жизнь. Много лет я живу за городом — с ощущением, что все имею и более ничего не надо. Но превращаться в ворчливого старика не хочу. Чтобы оставаться молодым, нужно конкурировать с самим собой прежним, нужно становиться новым человеком. Для меня мои фильмы — во многом попытка понять самого себя.

— Ваши дети София и Роман пошли по вашим стопам и тоже добились в кинематографе успеха. Наверняка находятся те, кто вас упрекает в семейственности.

— Знаете, я очень люблю своих детей. Как только женился, поклялся, что всегда буду брать сына и дочь с собой на интересные съемки. Оба росли в окружении артистов, операторов, композиторов… Кроме того, когда были еще детьми, у нас в доме существовал обычай ставить пьесы. Я ведь когда-то давно работал наставником в детских летних лагерях, там устраивал мюзиклы. Так что когда София и Роман выросли, фактически уже владели профессией.

«Для своих отелей я попытался разработать винный аромат, который присутствовал бы в мыле»

— Вы не только известный режиссер, но и винодел. Ваши виноградники стали местом паломничества туристов. Особенно им нравятся «слепые дегустации», когда с закрытыми глазами по аромату напитка участникам предлагают определить вино и сорт винограда, из которого оно изготовлено.

— Винные ароматы — дело тонкое. Не сразу понимаешь разницу в оттенках, нужно мастерство, чтобы выделить те или иные ноты в букете. Мне же это занятие доставляет удовольствие. Для своих отелей я попытался разработать винный аромат, который присутствовал бы в мыле.

Получилась многогранная и изысканная композиция. Кроме того, я люблю готовить. Седьмого апреля у меня день рождения. Возможно, в этот день порадую домашних блюдами японской кухни собственного приготовления. За столом соберется вся семья: жена, дети, внуки. Все обязательно будут в кимоно.

— Каких подарков ждете?

— Семья всегда старается удивить чем-то оригинальным. Как-то дети пригласили поздравить меня знаменитую американскую фотомодель и актрису Диту фон Тиз. Это стало для меня полной неожиданностью.

А много лет назад жена пригласила на мой день рождения актрису, которая была моим кумиром с 14 лет.

— Как вы считаете, каким кино будет в будущем?

— Трудно сказать. Кинематографу всего сто лет. Думаю, мы лишь в начале пути…

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