8 апреля 2021

Каждый раз, бывая в парижском Лувре и подолгу рассматривая прекрасную мраморную статую Венеры Милосской, вспоминаю старый советский фильм «Ленин в Октябре». Читатели постарше наверняка помнят прозвучавшую в том фильме фразу, ставшую сразу крылатой: «Кто бабе руки обломал?! Узнаю — ноги повыдёргиваю!» Так ругался один из командиров революционных солдат и матросов, ворвавшихся в захваченный в результате штурма дворец и громивших там всё подряд — статуи богинь, фарфоровые вазы, антикварную мебель и винные погреба, в которых опьяненные победой мужики могли, наконец, упиться до смерти…

Так вот сегодня Венера Милосская у нас в некотором роде именинница. Ибо именно 8 апреля 1820 года она словно возродилась из пепла. Причём, в прямом смысле этого слова. Произошло это на острове Милос (Мелос) — одном из Кикладских островов Эгейского моря. Греция в то время находилась под властью Турции, и на острове, кроме греков, было немало турецких чиновников. Поскольку уже тогда все повально были увлечены поисками разного рода древностей, французский моряк Оливье Вутье вместе с местным крестьянином Йоргосом Кентротатосом на развалинах старого амфитеатра откопали статую греческой богини. Капитан корабля отказался выполнить просьбу Вутье и плыть в Стамбул за официальным разрешением на вывоз статуи. И тогда это за них решил сделать морской офицер Жюль Дюмон-Дюрвиль. И вот ему-то как раз получить такое разрешение удалось.

Правда, если верить легенде, при погрузке статуи для дальнейшей отправки её во Францию возникла драка между французскими моряками и турецкими чиновниками, в ходе которой статуя, упав на землю, потеряла обе руки. С тех пор их больше никто не видел. К превеликому сожалению исследователей. Ибо как раз наличие определенных предметов в руках могло бы с большей вероятностью определить, кто именно в этой скульптуре изображён- Венера (божество римской мифологии, являющееся точным аналогом греческой Афродиты; вот почему, кстати, её ещё называют и Афродитой Милосской), или Амфитрита — дочь мифологического морского бога Нерея, ставшая затем женой правителя морского царства Посейдона, или богиня победы Ника.

Не все знают о том, что первоначально в Париж статуя прибыла в качестве подарка французского посла маркиза де Ривьер королю Людовику XVIII, который впоследствие и передал её в Лувр. Там она, собственно говоря, и находится все эти 200 лет, радуя взоры восхищенных посетителей и являясь одним из бесспорных образцов идеальной женской красоты.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.