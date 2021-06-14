За підсумками 2020/2021 навчального року Університет третього віку (УТВ), створений при Полтавському університеті економіки і торгівлі (ПУЕТ), випустив 691 слухача. Про це розповіли у пресслужбі COOP Україна (Укркоопспілка), в освітню систему якого входить ПУЕТ.

«Попри карантин, нинішній навчальний рік для нашого Університету третього віку можна вважати дуже успішним. Цього разу його закінчив 691 слухач, 552 з яких опанували змішану форму навчання. Вчилися не тільки в стінах університету, а й онлайн», — прокоментувала нашому виданню засновник Університету третього віку Світлана Нестуля.

В ході навчального року студенти віку 55+ вивчали такі дисципліни як «Здоровий спосіб життя», «Англійська та німецька мови», «Психологія», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Краєзнавчі студії Полтавщини», «Хочу жити в якісному світі», «Хореографія», «Дизайн-терапія», «Фізичне навантаження для людей 55+», «Майстер-класи», «Справжня леді», «Творча лабораторія «Ретро-бабуся», «Соціально-адаптивний курс». До процесу викладання були залучені 45 педагогів.

«За такими проєктами майбутнє, оскільки у світі все більше цінуються досвід і здібності людей віку 55+. Чим більш зріле суспільство, тим більше розуміння, що якісне навчання має бути доступне людині на кожному життєвому етапі», — впевнений голова правління COOP Україна Ілля Гороховський.

Проєкт УТВ реалізується у Полтаві четвертий рік поспіль. У цьому році він отримав новий виклик, під час карантину люди поважного віку навчалися за дистанційною формою. Викладачі розробили дистанційні курси, які розмістили на платформі MOODLE, завдяки чому слухачі могли освоювати дисципліни онлайн.

Змішана форма навчання непроста для старшого покоління, але слухачі впоралися і продемонстрували навички використання інформаційно-комунікаційних технологій в можливостях саморозвитку, самовдосконалення, спілкування.

Свою специфіку карантинні обмеження наклали і на сам випускний. «Цього разу у нас не було можливості зібратися в одному актовому залі, як зазвичай, тому що ми дотримувалися чітких вимог безпеки. Людське життя і здоров'я — неоцінненні. Ось чому в цьому році випускний УТВ ми провели на восьми локаціях. Спілкування — величезна цінність», — підкреслила Світлана Нестуля.

За підсумками навчального року всі слухачі УТВ, які опанували повний курс лекційних та практичних занять, а також не мали пропусків, отримали сертифікати про завершення модуля програми. За словами С. Нестулі, ПУЕТ розділяє принципи та цінності Міжнародної асоціації університетів третього віку (IAUTA), яка діє відповідно до девізу: «Найбільшим культурним досягненням народу є його щасливі люди похилого віку».



«Я вчуся в Університеті третього віку з самого початку — з січня 2018 року. Це для мене стало таким великим щастям, ніби я повернулася в студентські роки, знову відчула дружню підтримку колективу, викладачів. Я вивчала інформаційні технології, зараз вивчаю англійську мову. Я щаслива, що можу це робити. Я щиро вдячна організаторам УТВ та усім викладачам за їхнє бажання допомогти нам, зробити наше життя кращим, щоб ми відчували себе потрібними, щасливими, здоровими», — розповіла одна зі студенток УТВ, 71-річна Валентина Михайлова.

«Я потрапив до УТВ за порадою товаришів, які вже проходили тут навчання. На мене справив величезне враження той обсяг знань, які нам допомагають отримати викладачі цього університету — вони вкладають душі та серця у свою роботу. Ми пенсіонери, у нас вже є великий життєвий досвід, але не вистачало деяких знань. І ми отримали їх тут», — поділився враженнями слухач УТВ Володимир Коротков.

Попри те, що УТВ тільки-тільки випустив студентів 2020/2021 навчального року, там вже оголосили про набір нових слухачів. Він буде проводитися до 31 серпня, і слухачами на безплатній основі зможуть стати всі охочі віком 55+ років.

Проєкт УТВ реалізується командою ПУЕТ (кооперативна система COOP Україна) з січня 2018 року разом з викладачами Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Полтавського державного медичного університету і завдяки громадянській активності небайдужих полтавців, які беруть участь в партиципаторному бюджетуванні «бюджет участі» і ось уже третій рік поспіль підтримують проєкт, віддаючи найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, у вересні 2020 року до УТВ вступили 800 людей старшого віку, з них 200 стали студентами проєкту вперше. За весь час навчання Університет третього віку COOP Україна випустив майже 4 тис. слухачів. Усього в освітню систему COOP Україна входять 24 установи вищої освіти: 20 коледжів, 2 інститути та 2 університети (Львівський торгово-економічний університет і Полтавський університет економіки і торгівлі).

Фото з сайту puet.edu.ua

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