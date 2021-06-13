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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Скульптор: Juan Huerta
Висота: 22 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Думаю, що тема, яку я збираюся зачепити сьогодні, добре знайома кожному з батьків. Хіба не доводилося вам, як і мені, по багато разів замислюватися над тим, що для більш доступного пояснення синові або дочці зовсім очевидних речей необхідно часом вдаватися до жорстких обмежень. Я навіть не кажу про покарання. Покарання вже міра крайня, до якої ситуацію і доводити щось не хочеться. А ось прийняття якихось кроків ще на дальніх підступах до покарання настільки необхідно, що розумієш: без цього не обійтися. Ні тобі, ні твоїй дитині. При цьому щось вічно заважає вчинити рішуче і однозначно. Ми думаємо, що заважає любов, безмежна і всеохоплююча. Ми шкодуємо дитину, сподіваючись, що сама зрозуміє, здогадається, «підросте і стане розумнішою» — і на якомусь етапі перестаємо помічати, що час втрачено. Що тепер переконувати стає все важче, а для пояснень вже одних тільки розмов недостатньо. І тоді починаєш усвідомлювати: сам винен. Адже якби раніше, не шкодуючи (більше для себе, ніж для дитини), вжив рішучих заходів, і тобі, і їй зараз було би куди легше …
Говорити на цю тему можна довго і нудно. Це і зрозуміло, аж надто вона непроста. Втім, мені здається, досить однієї короткої притчі, щоб передати всю суть наших сумнівів і надій. Одного разу до старого вчителя прийшов за порадою місцевий селянин.
- Скажи мені, учителю, як слід виховувати сина? В суворості чи в ласці? Що важливіше?
- Постараюся пояснити тобі простіше, зрозуміліше, — відповів учитель. — Ось, наприклад, виноградна лоза на твоїй ділянці. Як ти думаєш, якщо ти не будеш її обрізати або не станеш — із жалю! — обривати зайві пагони і зів'яле листя, якщо ти втратиш контроль за її зростанням, чи зможеш тоді дочекатися хороших і смачних ягід? У той же час, якщо тобі вдасться закрити лозу від надмірної ласки сонячних променів і поливати її коріння кожен Божий день, ти не допустиш, щоб вона зачахнула. Бажаного врожаю можна досягти тільки розумно поєднуючи і одне, і інше …
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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