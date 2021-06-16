Інфекціоніст Євген Дубровський: «Немає сенсу робити щеплення тим, хто перехворів на COVID-19»

лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський. Здійснилося — Україна в «зеленій зоні» . Але питань менше не стало. Чи потрібна вакцинація тим, хто перехворів? Як це позначиться на імунітеті? Коли очікувати нового сплеску захворюваності COVID-19? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«Імуноглобулін М, характерний для гострого процесу, може спостерігатися до півроку»

— Вітаю, Євгене Ігоровичу! Телефонує Ірина, 42 роки. Чи безпечно робити щеплення проти коронавірусу тим, хто має аутоімунне захворювання?

— Відповісти складно. У дослідженні вакцин брали участь, в основному, здорові люди. Але коронавірус найбільш небезпечний для груп ризику. Їх потрібно захистити щепленням у першу чергу. Я не маю права говорити, що вакцинація для вас безпечна, але і запевняти в небезпеці щеплення теж не можу.

Тому рішення — за сімейним лікарем. Він знає ваші хвороби, алергічні реакції, особливості організму. Важливо, чи хворіли ви на COVID-19. Якщо так, то, думаю, ліпше не провокувати імунну систему. Вакцина, крім її прямої дії, — це алерген. Якщо ви не хворіли, то робіть щеплення хоча б вакциною з меншою кількістю побічних ефектів.

— Катерина з міста Бровари Київської області. Працюю в школі, перехворіла на COVID-19 в листопаді, але приїхала мобільна бригада медиків, і директор наказала всім робити щеплення. Це правильно?

— Не думаю. Наказова вакцинація — це грубе порушення прав людини. Ніхто не проти вакцин, які врятували людство від багатьох небезпечних інфекцій. Але не можна заплющувати очі, не помічаючи того, що величезна кількість людей уже перехворіла.

Біда в тому, що чиновники не вважають їх захищеними: мовляв, тільки вакцинація дає правильні антитіла на тривалий час. Але вчені і фахівці в різних країнах (Франції, Італії, Китаї, США, Великобританії та Україні зокрема) досліджували імунітет і дійшли єдиного висновку: після одужання люди отримують повноцінний тривалий імунний захист. Імунітет не звужений (лише антитіла), а багатофакторний, багатокомпонентний.

— Мене звати Дмитро, телефоную з Вінниці. Як довго зберігається імунітет у того, хто перехворів?

— У 92 відсотків пацієнтів, яких ми спостерігали близько року, зберігся прекрасний рівень антитіл. Ніхто не захворів повторно. Цифри збігаються з результатами досліджень в інших країнах — імунітет є, і він тривалий. Але ця інформація не висвітлюється належним чином, натомість часто нагнітається негатив. Постійно говориться, що багато повторно заражених людей. Хоча це не так. Випадки поодинокі і розглядаються як виняток. До слова, якщо виявлено маркер гострого процесу — імуноглобуліни М, це не означає, що людина заразилася повторно — вони можуть зберігатися до півроку.

Буває, що титри антитіл із часом знижуються, і люди нервують: «Імунітет щезає». Але більш важлива не цифра антитіл, а рівень захисних Т-клітин. А вони є практично у всіх, хто хворів. На восьмому місяці досліджень у кожного п'ятого антитіла впали практично до нуля. Але за деякий час майже у всіх вони почали підніматися. Це означає, що при зустрічі з хворим імунна система за лічені години розпізнавала вірус і нейтралізувала його, навіть непомітно для самої людини.

— Турбує Андрій з Києва. Чому перед щепленням не перевіряють тих, хто перехворів?

— Це дорого для держави, а змусити людину здати аналіз своїм коштом не можна. Тому щеплюють наосліп. У тих, хто перехворів, звичайно ж, після щеплення антитіла злітають так, як і при зустрічі з вірусом. Але це ефективність не вакцинації, а демонстрація реактивності нашого імунітету.

Ніхто не заперечує цінність вакцинації. Інфекціоністи добре розуміють, що група ризику повинна бути захищена. Однак не можна подавати інформацію так, що вакцинуватися потрібно всім, навіть дітям, і це безпечно. А хто перевіряв вакцини на дітях? Чи відомі віддалені наслідки?

Неправильно вважати варварством імунітет, отриманий природним шляхом. В ході епідемії багато хто був у контакті з хворими і тому хворів сам. Але ці люди поза підозрою: вони більше не можуть виділяти вірус, переносити його, заражати інших. Тому не потрібно обмежувати їхні права. Більше того, вчені припускають, що імунітет після коронавірусної хвороби може зберігатися багато років. Є версія (хоча ще обговорюється), що довічно.

Важливо знати Передбачається, що після коронавірусної хвороби імунітет може зберігатися багато років. Є навіть версія, що довічно.

«Після щеплення бажано на кілька днів обмежити всі контакти»

— Олена, киянка. Мамі зробили щеплення, але через три дні вона захворіла. ПЛР підтвердила коронавірус. Виходить, вакцина неефективна?

— Ні, справа в іншому. Багато людей через кілька днів після щеплення захворіли. Але не тому, що вакцина неефективна — просто вона не встигала спрацювати. Потрібно два-три тижні, щоб сформувалися повноцінні імунні клітини. А людина після щеплення відразу пішла на роботу і мала контакт із зараженими. Природно, вона може захворіти, адже імунна система в цей час ще не готова до зустрічі з вірусом. Існує думка, що попервах вона стає вразливою, ослабленою. Після щеплення людина повинна мінімум тиждень побути в умовній ізоляції, щоб не заразитися.

Третій, весняний, спалах, був важчим за попередні. Чи позначилось імунне і психологічне виснаження, чи зима з її авітамінозом і частими переохолодженнями. Особливу стурбованість лікарів викликала велика кількість судинних ускладнень. Фахівці під час УЗД легень перевіряли і серце, де знаходили тромби довжиною один-два сантиметри, що вимагають негайного розчинення.

Коронавірус прицільно б'є по вразливим групам людей — із серцево-судинними хворобами, гіпертонією, ожирінням, діабетом. Ускладнює ситуацію і те, що протягом року люди не тільки в Україні, а й в усьому світі не отримували повноцінну медичну допомогу. Ті ж діабетики, сердечники, гіпертоніки боялися йти до лікаря, щоб не заразитися. А важкий багаж хронічних захворювань не давав змоги легко перенести хворобу.

— Телефонує Ганна з Гостомеля Київської області. Кажуть, що вірус постійно мутує. Очікувалося, що він стане менш агресивним, але виявилося — навпаки. Що буде восени?

— Подивимося. За логікою вірус з кожною мутацією має ставати легшим — йому немає сенсу знищувати людей. Думаю, з часом він перетвориться на сезонний респіраторний вірус. Не зникне, адже ще не всі перехворіли, а буде тліти і спалахувати, коли імунний опір інфекціям знижується.

Ми не знаємо до кінця природу походження цього вірусу. Ще на початку епідемії припускали, що не все так просто — надто багато нестикувань і нехарактерних особливостей. Тепер взагалі обговорюються сенсаційні новини, що вірус штучного походження — з лабораторії. Що сказати? Ми дуже мало знаємо, та ніколи і не дізнаємося всієї правди. Тому прогнози будувати складно.

Однак зараз літо. Намагайтеся скористатися цим часом максимально. Не бійтеся їхати на море або в гори — гуляти, дихати свіжим повітрям, засмагати. Це наш захист на осінь і зиму. Якщо людина зачинена в чотирьох стінах, де сперте повітря, мало сонця, якщо вона їсть нездорову їжу, то зрозуміло, що з кожним місяцем організм слабшає, і йому важче протистояти інфекціям.

Кому загрожує важкий перебіг COVID-19 Людям з ожирінням.

Тим, у кого є діабет.

Хто страждає на серцево-судинні захворювання.

«Товстуни хворіють частіше, адже надлишок жирової тканини вносить дисбаланс в імунітет і підсилює запалення»

— «ФАКТИ»? Телефонує Оксана з Нікополя. Від чого залежить розвиток постковідного синдрому? Чи можна спрогнозувати появу ускладнень?

— Сам по собі коронавірус не є таким уже небезпечним. Все залежить від того, на який ґрунт він потрапляє. Якщо людина первинно має проблеми з судинами, серцем, легенями, то ризик постковідного синдрому високий, як і у людей з діабетом, патологією щитоподібної залози.

Не можна забувати, і як «лікують» коронавірус. Люди п'ють безліч зайвих ліків, які найчастіше токсичні і вражають внутрішні органи і системи, руйнуючи їх. Важкі пацієнти потребують серйозного лікування, а легким хворим у багатьох випадках потрібна мінімальна медикаментозна підтримка. Але лікарі часто-густо перестраховуються і відразу починають лікувати легкого пацієнта як важкого, добиваючи внутрішні органи препаратами.

Невропатологи зазначають, що постковідні ускладнення зустрічаються не настільки часто, як вважається, і не пов'язані безпосередньо з коронавірусом. Багато залежить від стабільності психіки. Пацієнт скаржиться на головний біль, утому, виснаженість, дратівливість, поганий апетит, забуваючи згадати, що у нього безсоння, і без таблеток він спати не може. А безсоння — це пусковий механізм, щоби в організмі все посипалося.

Ось чому складно чітко розділити справжній постковідний синдром і загострення хронічних хвороб на тлі підвищеної нервозності. Хоча типові ускладнення після хвороби є. Одна з причин у тому, що нація не здорова. Багато людей ведуть згубний для здоров'я спосіб життя, що підриває імунітет: зловживають тютюном, алкоголем, мало рухаються, переїдають. Саме ожиріння збільшує ризик важкого перебігу коронавірусної інфекції. Це легко можна пояснити з точки зору імунології: жирова тканина — величезний активний імунний орган, який не реагує належним чином на будь-яку патологію, посилюючи запалення.

— Валентина Іванівна із Запорізької області. Чи можна передбачити, хто буде хворіти важче? І коли знайдуть ліки, що знищують коронавірус?

— Спільно з науковцями Інституту фізіології ми вже навчилися передбачати, хто буде важко хворіти на COVID-19, причому ще до того, як стан хворого погіршиться. Знайдений один із маркерів, який можна виміряти. Такі аналізи нескладно запровадити в практику. Якщо показник завищений, то з імовірністю більш як 80 відсотків пацієнт хворітиме важко і потребуватиме за два-три дні кисневої терапії.

Також учені всього світу, зокрема й українські — в Інституті фізіології та Інституті молекулярної біології — ведуть активний пошук ліків проти COVID-19. Сподіваємося, що препарат ефективно пригнічуватиме розмноження коронавірусу, зупинятиме безконтрольну патологічну імунну реакцію. І кількість важких випадків захворювання значно зменшиться.

Є надія Знайдено маркер, який здатен передбачити важкий перебіг хвороби.

Триває робота над створенням противірусних ліків.

Раніше президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я МОЗ України кандидат медичних наук Олег Швець розповів, як треба харчуватися тим, хто хворіє COVID-19, і які продукти зміцнюють імунітет.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

305

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter