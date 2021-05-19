Як відновити дихання після перенесеного COVID-19 і чим небезпечний індійський штам коронавірусу: відповідає пульмонолог

торакальний хірург вищої категорії, пульмонолог, доцент Київського медичного університету, керівник Всеукраїнського респіраторного клубу кандидат медичних наук Євген Симонець. Дихати на повні груди… Здавалося, що може бути простіше, коли коронавірус переможений? Але ж ні: багато людей після хвороби скаржиться на задишку, особливо коли доводиться підніматися сходами або швидко йти. Деякі через утруднене дихання погано сплять, не можуть сконцентруватися на роботі. Що робити? Як відновити нормальне дихання після COVID-19? Чим небезпечний новий індійський штам коронавірусу ? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«Щоб зменшити задишку, корисно плавати і дихати морським бризом»

— Вітаю, Євгене Миколайовичу! Телефонує Тамара з Дніпра. Взимку захворів чоловік, і КТ показало лінійний пневмофіброз. Лікар сказав, що, скоріше за все, у чоловіка було запалення, призначив лікування. Як пневмофіброз позначиться на здоров'ї в майбутньому?

— Лінійний пневмофіброз — це невеликі ділянки пошкодження легеневої тканини. Він не погіршує функцію легень, якість життя. Але для власного спокою можна перевірити функцію зовнішнього дихання — пройти спірометрію. Оскільки у вашого чоловіка лінійний пневмофіброз, то змін на спірометрії може і не бути або вони незначні.

Після будь-якого запального процесу, викликаного вірусами чи бактеріями, або токсичним впливом хімічних речовин, в легенях утворюється пневмофіброз — більш щільна тканина, котра не бере участі в газообміні, як здорова паренхіма легень. Якщо причина запалення — вірус, то легенева тканина може відновитися, а при бактеріальній інфекції з великою ймовірністю стан незворотній.

— Вас турбує Світлана. Минулого літа заразилась коронавірусом, але хворіла легко. Ближче до осені відчула задишку. Стала більше ходити, і зараз — по 10−12 тисяч кроків щодня. У січні зробила рентген, і виявилося, що в легенях є рубці, почався атеросклероз судин. Сімейний лікар виписав таблетки і порадив відвідувати соляну печеру, з'їздити в Закарпаття та на море. Що ще треба робити, щоб рубці зникли?

— Ви молодець, що почали багато ходити. Лікар дав правильні рекомендації. Поліпшити дихальну функцію і відновити об'єм легень можна ще за допомогою дихальної гімнастики. Порадьтеся з лікарем, яка вам підходить ліпше. Добре плавати в басейні, відкритих водоймах, пройти курс санаторно-курортного лікування (наприклад, в закарпатському Солотвино). Корисне морське повітря, особливо ранковий морський бриз. Пневмофіброз, що виник у легенях після коронавірусної інфекції, зазвичай розсмоктується протягом шести — дванадцяти місяців.

— Ольга з Миронівки Київської області. Раніше людині із запаленням легень радили вдувати повітря через трубочку в пляшку з водою, надувати повітряні кульки. Це ефективно?

— Кульки надувати не можна. Це підходить пацієнтам, котрі перенесли операцію на легенях, коли на КТ або рентгенограмі видно, що частина легеневої тканини повноцінно не вентилюється. А ось видихати повітря через трубочку, вставлену в корок маленької пластикової пляшки, до половини наповненої водою, корисно. Легені збільшать обсяг дихання, покращиться їх вентиляція.

Коли хворий бачить, що на тлі коронавірусної пневмонії у нього знижується сатурація — наближається до 92 відсотків, потрібно починати дихати через трубочку. Через 10−15 хвилин насичення крові киснем збільшиться. Але якщо, попри всі зусилля, прийнятного рівня досягти не вдалося або ще гірше — сатурація знижується, то час викликати швидку допомогу і їхати в стаціонар. Там підключать кисневу терапію, щоб організм не страждав від кисневої недостатності.

Як швидше відновити легені Робити дихальну гімнастику.

Пройти курс санаторно-курортного лікування.

Плавати.

Дихати морським повітрям.

«Рописувати режим подачі кисню для кожного пацієнта має лікар»

— Пряма лінія? Це Василь, 59 років. У мене діабет, зайва вага. Лікар попереджає, що COVID-19 може стати смертельним. Це так?

— На жаль, справді так. Це підтверджує і статистика Європейської торакальної школи. Важкий перебіг загрожує тим, хто страждає на цукровий діабет, серцево-судинну патологію, а також ожиріння і легеневі захворювання. Вам потрібно берегтися: носити маску, використовувати санітайзер, тримати соціальну дистанцію.

— Олена, киянка. Багато хто боїться їхати до лікарні, навіть якщо сатурація знижується до 93−92 відсотків. Щоб її підвищити, мій родич робить на балконі фізичні вправи, дихальну гімнастику. Це справді допомагає?

— Допомагає, але ненадовго. Коли людина спить, відсотковий уміст кисню знову знижується: в запалених легенях газообмін погіршується. Добре, що в ужиток зараз увійшов пульсоксиметр, який визначає вміст кисню в крові. А ті, хто має можливість, купують додому і кисневі концентратори. Якщо не дозволяють фінанси, цей прилад можна взяти в оренду.

— Як діє кисневий концентратор?

— Він виробляє кисневу суміш з повітря. Концентратори відрізняються швидкістю потоку кисню. Найпотужніший прилад дає десять літрів за хвилину, середній — п'ять, а меш потужний — три літри. Для домашнього використання краще брати п'ятилітровий. Людина одягає маску або використовує назальні насадки (так кисень надходить у носову порожнину).

Хочу застерегти від використання приладу на свій розсуд. Якщо немає потреби в кисні, то його велика кількість може погіршувати самопочуття. Простий приклад: коли з міста приїжджаєш до лісу, буває, відчуваєш запаморочення, іноді з'являється головний біль. Так реагує організм, що не звик до надлишку кисню. Тому розписувати режим кисневої терапії для кожного пацієнта має лікар. Хворому в тяжкому стані потрібен постійний приплив кисню, в більш легкому, коли вміст знижений не так глибоко, — періодичний. Іноді кисневий концентратор можна використовувати і для профілактики.

До слова, навіть якщо немає проблем зі здоров'ям, корисно пити кисневий коктейль. Смачна пінка готується просто: збивається яблучний сік. Організм насичується киснем, не даючи розвиватися анаеробній флорі в кишківнику, поліпшуючи його роботу.

— А як зрозуміти, коли можна відмовитися від кисневого концентратора?

— Це визначає лікар, враховуючи результати обстежень. Можливо, доведеться зробити повторне КТ — золотий стандарт діагностики, зокрема і постковідної. Зараз часто виконують низькодозове КТ — з меншим променевим навантаженням.

Хвороби, які посилюють тяжкий перебіг COVID-19 Цукровий діабет.

Захворювання серця і судин.

Ожиріння.

Бронхолегенева патологія.

«Гарячі інгаляції за будь-якого запалення дихальних шляхів заборонені»

— «ФАКТИ»? Телефонує Вадим з Харкова. Чому така складна ситуація в Індії? Адже країна сама виробляє вакцину…

— Коронавірус мутує і за півтора року, крім китайського, з'явилися різні штами: британський, південноафриканський, бразильський і навіть наш західноукраїнський — подібний до британского, але з мутацією двох білків. Індійський вірус — супермутант. «Гримуча суміш» утворилася з мутації двох уже змінених штамів, і вийшов гіпервірус, або даблвірус (подвійний). Він відрізняється від інших часом появи симптомів — не 10−12 днів після контакту з хворим, а два-три. Не завжди виникає втрата нюху і смаку.

Крім закладеності носа, першіння і болю в горлі, дискомфорту, пацієнта часто турбують нудота, блювота, порушення випорожнення, біль у животі. Є і легенева симптоматика (порушення дихання, кашель), пов'язана з пошкодженням мембрани альвеоли — функціональної одиниці легень, а також з тромбоемболією. Тому крім рутинних досліджень (загальний аналіз крові, С-реактивний білок), треба перевірити і Д-димер.

— Турбує Олександр Михайлович з Кам'янського. Місяць тому я зробив щеплення від COVID-19 індійською вакциною. Але аналіз на антитіла був негативним. Чому?

-- Неможливо передбачити, як саме імунна система відреагує на щеплення. Спочатку, коли вакцина тільки почала надходити в Україну, виробник вказував, що друга доза вводиться через чотири тижні. Зараз стверджує, що через 12 тижнів. Після того як зробите щеплення другою дозоою, через три тижні перевірте знову імуноглобулін G. Він покаже, чи формує імунна система антитіла.

— Дзвонить Лариса з міста Миколаїв. У дитинстві, коли у мене починався кашель, мама змушувала дихати над каструлею з гарячою картоплею, накривши ковдрою. Але наша педіатр проти такого лікування мого онука. Чому?

— Гарячі інгаляції заборонені при будь-якому запаленні — бактеріальному або вірусному. Воно супроводжується набряком слизової дихальних шляхів. Під впливом тепла судини розширюються, і приплив крові посилюється — набряк наростає. Це зменшує просвіт трахеї і бронхів, знижує вентиляційну здатність легень, провокує формування застою в легеневій паренхімі. Утворюється готове поживне середовище для того, щоб активно розвивалися патогенні або умовно патогенні мікроорганізми.

— Катерина з Бучі Київської області. Як сьогодні правильно лікувати ГРВІ?

— Потрібно виключити COVID-19. Через п'ять днів від початку захворювання можна зробити швидкий тест (сьогодні ними забезпечені сімейні лікарі). Результат позитивний — спеціаліст направить на ПЛР. Втім, і при негативному результаті, якщо симптоми не зникають, теж бажано зробити ПЛР.

Слід здати загальний аналіз крові з формулою і перевірити С-реактивний білок, щоб виявити причину захворювання — вірусну або бактеріальну. При підозрі на коронавірус важливо визначити Д-димер і зробити коагулограму. Грізним ускладненням, яке призводить до смерті, є тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА). Лікар, побачивши зміни в коагулограмі або підвищення Д-димеру, призначить препарати, що розріджують кров і знижують ризик утворення тромбів

Ознаки ураження індійським штамом

Короткий інкубаційний період.

Першіння й біль в горлі.

Нудота, блювота, біль у животі.

Утруднене дихання і кашель.



Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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