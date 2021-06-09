Чому після коронавірусу можуть початися проблеми з підшлунковою залозою, кишківником: відповідає терапевт

терапевт, гастроентеролог, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця заслужений лікар України доктор медичних наук професор Вадим Шипулін. Людина радіє: організм якось справився з коронавірусом . Однак очманілий від виснажливої боротьби імунітет вже підготував нову пастку. Через два-три місяці після хвороби можуть початися проблеми з підшлунковою залозою, кишківником. Чому? Які симптоми панкреатиту? Чим небезпечна жирова хвороба печінки? На ці та інші запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповів

«При вірусній інфекції антибіотики ослаблюють імунну систему і затягують одужання»

— Вітаю, Вадиме Петровичу! Турбує Оксана з Києва. Три місяці тому раптово почало нудити, виникла блювота. Сімейний лікар запідозрила отруєння, але коли піднялася температура, з'явився кашель, направила на ПЛР. Виявилося — коронавірус. Я одужала, проте недавно мене почало турбувати часте рідке випорожнення. Це через коронавірус?

— Дійсно, у кожного четвертого-п'ятого з тих, хто заразився коронавірусом, першими симптомами бувають нудота, блювання, діарея, але «найцікавіше» починається після того, як людина начебто одужала. Через два-три місяці вона може зустрітися з новим для себе захворюванням — ураженням підшлункової залози, кишківника, печінки.

Ці органи — мішені для підступного вірусу. Вам потрібно звернутися до гастроентеролога, щоб визначити, чи не з'явилося у вас захворювання кишківника: неспецифічний виразковий коліт або хвороба Крона. Ці важкі недуги починаються через збій імунітету, коли організм раптом помилково сприймає клітини кишківника як чужорідні. Відомо, що найважче переносять COVID-19 ті, хто приймає терапію, котра пригнічує імунну систему.

— Вік має значення? Мені 63 роки.

— Ті, кому 60−65 років і більше, автоматично належать до групи ризику. Але останнім часом багато випадків, коли важко хворіють більш молоді і здорові люди. Думаю, це пов'язано і з мутаціями вірусу. Хоча експерти очікували, що кожний наступний штам буде менш агресивним, поки відбувається навпаки.

— Любов Вікторівна. Довго лікувалася з приводу COVID-19, приймала багато ліків, зокрема і антибіотики. Це через них я час від часу відчуваю тяжкість в правому боці — там, де печінка?

— Можливо. Сьогодні люди приймають антибіотики безконтрольно. Купують самі, а часто їх необгрунтовано призначають при вірусной інфекції і лікарі. Щоб не робити це, потрібна мужність. Але сімейні лікарі виправдовуються тим, що остерігаються приєднання бактеріальної інфекції. І переконати, що антибіотики послаблюють імунітет, затягують одужання, призводять до побічних ефектів, не можна.

— І до дисбактеріозу?

— Це не найстрашніше. Набагато гірше — псевдомембранозний коліт. Це дуже небезпечне захворювання, летальність якого досягає 20−25 відсотків. Більшість антибіотиків впливають на аеробну (стрептококи, стафілококи) флору в кишківнику, повністю її вбиваючи, при цьому не зачіпаючи анаеробну (а її приблизно 90 відсотків). Якщо один з анаеробних збудників, наприклад, клостридія, почне розмножуватися, в кишківнику виникає серйозне запалення: слизова буде кровоточити і злазити, наче панчоха. Якщо вже лікар призначає, враховуючи показання, антибіотики, тим більше не один, а два, то заздалегідь повинен підібрати препарат, котрий пригнічує анаеробну мікрофлору.

— Галина Аркадіївна, киянка, 87 років. Перенесла важкий COVID-19 в грудні минулого року. Близько місяця не могла встати через слабкість і різко схудла на 20 кілограмів. Що робити?

— Можливо, втрата ваги пов'язана з проблемами в товстому кишківнику. Рекомендую звернутися до досвідченого гастроентеролога, який призначить аналізи і колоноскопію — ендоскопічне дослідження кишківника. Також бажано обстежити шлунок.

Органи травного тракту — мішені для коронавірусу Підшлункова залоза.

Шлунок і кишківник.

Печінка.

«На гострий панкретит вказує сильний оперізуючий боль»

— Пряма лінія? Це Марія з Борисполя Київської області. Симптоми гострого панкреатиту чимось відрізняються від аутоімунного ураження підшлункової залози?

— Аутоімунний панкреатит вкрай важко відрізнити від гострих запалень або хронічних загострень, бо не існує особливих характерних симптомів. Захворювання рідкісне, тому діагноз поставити трудно: складно лабораторно довести, що причиною панкреатиту став збій імунної системи.

— Які симптоми гострого панкреатиту?

— Вважається, що панкреатит випадає на долю тих, хто страждає на жовчнокам'яну хворобу, а також людей, котрі люблять добре поїсти і випити. Для гострого запалення характерний оперізуючий біль, який посилюється разом з розвитком хвороби. Виникають нудота, блювання, діарея, підвищується температура. Зазвичай такі пацієнти поступають у відділення інтенсивної терапії або в хірургічне, хоча хірурги без серйозних підстав не йдуть на втручання, остерігаючись смерті хворого.

— Вероніка з Хмельницької області. Як лікується панкреатит, що виник внаслідок ускладнення коронавірусної інфекції?

— Складно. Препарати-кортикостероїди, які застосовуються при аутоімунних захворюваннях, в цьому випадку протипоказані — вони можуть, навпаки, посилити недугу. А вона і так агресивна — часто загострюється, глибоко вражає тканини підшлункової залози, викликаючи панкреатичну недостатність.

Хоча лікування консервативне, але оскільки застосовуються досить серйозні препарати, то проводиться воно в стаціонарі. Коли вдається зняти гострі симптоми, хворого переводять на амбулаторне лікування. Тоді перед гастроентерологом або сімейним лікарем стоїть непросте завдання: грамотно підібрати замісну дозу ферментів і запобігти новим загострення. Рано чи пізно вони виникають, навіть якщо людина дотримується тривалої дієти і строгих рекомендацій спеціаліста.

Нерідко загострення трапляється після санаторно-курортного лікування, коли хворий їде на курорт «попити водички». Така поїздка на мінеральні води нагадує гру в рулетку — багато хто повертається додому із загостренням.

— Які продукти потрібно виключити?

— Важливо відмовитися від жирних сортів м'яса, смаженої та копченої їжі. Обмежити свіжі овочі і фрукти — вони часто викликають загострення.

— Можу звернутися до лікаря? Це Катерина з Бучі Київської області. В Інтернеті радять приймати великі дози вітаміну D, жирні кислоти омега-3. Це не зашкодить?

— Нещодавно в американському дослідженні було доведено: тривале застосування омега-3 збільшує ризик розвитку миготливої аритмії. А з вітаміном D ситуація нагадує масовий психоз, адже багато хто приймає його у величезній лікувальній дозі — по 5000−10000 міжнародних одиниць, причому призначає її сам. Вітамін D (як і інші жиророзчинні вітаміни — A, E, K) накопичується, і його безконтрольний прийом може нашкодити організму, особливо печінці. Тому потрібно пити курсом і в дозі, визначеній лікарем. Через місяць-два перевірити рівень, здавши аналіз крові.

Симптоми гострого панкреатиту Різкий оперізуючий біль.

Нудота і блювання.

Розлад випорожнення.

Слабкість.

Підвищення температури тіла.

«Дієта і фізичне навантаження захистять клітини печінки від накопичення жиру»

— «ФАКТИ»? Телефонує Ігор із Києва. На УЗД запідозрили жирову хворобу печінки. Ви сказали в анонсі, що вона дуже поширена. А як же гепатити С і В?

— Сьогодні гепатит С добре піддається лікуванню, адже знайдені ефективні препарати. Для гепатиту В теж з'явилися ліки, винайдені в Австралії, які виліковують 60−80 відсотків хворих, хоча випадків гепатиту В і так менше завдяки вакцинації. А неалкогольна жирова хвороба печінки — біда нашого часу, хвороба цивілізації. Вона в основному поширена в заможних країнах, де люди харчуються занадто добре і, відповідно, неправильно. Хвороба більше загрожує тим, хто страждає на цукровий діабет другого типу, ожиріння.

— Як запідозрити, що страждає печінка?

— Єдиним проявом захворювання може бути тривала слабкість. Однак слід бити на сполох, якщо на тлі слабкості людина пожовтіла, схудла — це ознаки того, що печінка втрачає свій життєвий резерв. Цей орган є своєрідною центральною біохімічною лабораторією організму, котра знезаражує токсичні речовини. Вони виробляються постійно, яку б ідеальну їжу не їла людина.

Дуже шкодить печінці безконтрольне вживання біологічно активних добавок (БАДів). За останній рік довелося лікувати більше десяти пацієнтів з важкими ураженнями печінки. Один із них, який приймав одночасно п'ять БАДів (здоров'яга 50-ти років), ніяк не міг звикнути до думки, що ці добавки (може, не кожна окремо, а в сукупності) призвели до тяжкого гепатиту. При бажанні можете звернутися до мене, зв'язавшись через сайт shypulin.com.ua.

— Ольга з Корсунь-Шевченківського Черкаської області. Як уточнюють діагноз жирової хвороби печінки?

— Раніше золотим стандартом діагностики була біопсія печінки. А зараз поширені неінвазивні дослідження — еластометрія, що визначає фіброз, і стеатометрія, котра показує накопичення жиру в печінці. Бажано зробити обидва, особливо якщо був вірусний гепатит, є зайва вага.

— А як лікується жирова хвороба печінки?

— Препаратів з доведеною ефективністю немає, тому не варто сподіватися на таблетки. Кращі друзі — схуднення, фізична активність і дієта. Слід відмовитися від смачних, але шкідливих продуктів, некорисних способів приготування — смаження, копчення. Це небезпечно утворенням альдегідів, що мають канцерогенну дію. Печінці складно їх знезаражувати. Варто обмежити кількість червоного м'яса — це ризик розвитку перш за все раку кишківника.

Експерти ВООЗ рекомендують частіше вживати морепродукти, рибу, птицю (курку, індичку, але не качку), кролика. Улюблені булочки, печиво, цукерки, вафлі потрібно обмежувати — вони небезпечні приростом надлишкового жиру. Хоча, з іншого боку, їх вживання часто знімає стрес, який сьогодні дошкуляє багатьом людям.

Що шкодить печінці Смажена і копчена їжа.

Червоне жирне м'ясо.

Солодощі: печиво, цукерки, вафлі.

Надлишок БАДів.

Раніше відомий кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова розповіла, як впоратися зі слабкістю, задишкою, прискореним серцебиттям після COVID-19.

Фото Оксани Левчук, «ФАКТЫ»

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