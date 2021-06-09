Чому після коронавірусу можуть початися проблеми з підшлунковою залозою, кишківником: відповідає терапевт
«При вірусній інфекції антибіотики ослаблюють імунну систему і затягують одужання»
— Вітаю, Вадиме Петровичу! Турбує Оксана з Києва. Три місяці тому раптово почало нудити, виникла блювота. Сімейний лікар запідозрила отруєння, але коли піднялася температура, з'явився кашель, направила на ПЛР. Виявилося — коронавірус. Я одужала, проте недавно мене почало турбувати часте рідке випорожнення. Це через коронавірус?
— Дійсно, у кожного четвертого-п'ятого з тих, хто заразився коронавірусом, першими симптомами бувають нудота, блювання, діарея, але «найцікавіше» починається після того, як людина начебто одужала. Через два-три місяці вона може зустрітися з новим для себе захворюванням — ураженням підшлункової залози, кишківника, печінки.
Ці органи — мішені для підступного вірусу. Вам потрібно звернутися до гастроентеролога, щоб визначити, чи не з'явилося у вас захворювання кишківника: неспецифічний виразковий коліт або хвороба Крона. Ці важкі недуги починаються через збій імунітету, коли організм раптом помилково сприймає клітини кишківника як чужорідні. Відомо, що найважче переносять COVID-19 ті, хто приймає терапію, котра пригнічує імунну систему.
— Вік має значення? Мені 63 роки.
— Ті, кому 60−65 років і більше, автоматично належать до групи ризику. Але останнім часом багато випадків, коли важко хворіють більш молоді і здорові люди. Думаю, це пов'язано і з мутаціями вірусу. Хоча експерти очікували, що кожний наступний штам буде менш агресивним, поки відбувається навпаки.
— Любов Вікторівна. Довго лікувалася з приводу COVID-19, приймала багато ліків, зокрема і антибіотики. Це через них я час від часу відчуваю тяжкість в правому боці — там, де печінка?
— Можливо. Сьогодні люди приймають антибіотики безконтрольно. Купують самі, а часто їх необгрунтовано призначають при вірусной інфекції і лікарі. Щоб не робити це, потрібна мужність. Але сімейні лікарі виправдовуються тим, що остерігаються приєднання бактеріальної інфекції. І переконати, що антибіотики послаблюють імунітет, затягують одужання, призводять до побічних ефектів, не можна.
— І до дисбактеріозу?
— Це не найстрашніше. Набагато гірше — псевдомембранозний коліт. Це дуже небезпечне захворювання, летальність якого досягає 20−25 відсотків. Більшість антибіотиків впливають на аеробну (стрептококи, стафілококи) флору в кишківнику, повністю її вбиваючи, при цьому не зачіпаючи анаеробну (а її приблизно 90 відсотків). Якщо один з анаеробних збудників, наприклад, клостридія, почне розмножуватися, в кишківнику виникає серйозне запалення: слизова буде кровоточити і злазити, наче панчоха. Якщо вже лікар призначає, враховуючи показання, антибіотики, тим більше не один, а два, то заздалегідь повинен підібрати препарат, котрий пригнічує анаеробну мікрофлору.
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— Галина Аркадіївна, киянка, 87 років. Перенесла важкий COVID-19 в грудні минулого року. Близько місяця не могла встати через слабкість і різко схудла на 20 кілограмів. Що робити?
— Можливо, втрата ваги пов'язана з проблемами в товстому кишківнику. Рекомендую звернутися до досвідченого гастроентеролога, який призначить аналізи і колоноскопію — ендоскопічне дослідження кишківника. Також бажано обстежити шлунок.
Органи травного тракту — мішені для коронавірусу
- Підшлункова залоза.
- Шлунок і кишківник.
- Печінка.
«На гострий панкретит вказує сильний оперізуючий боль»
— Пряма лінія? Це Марія з Борисполя Київської області. Симптоми гострого панкреатиту чимось відрізняються від аутоімунного ураження підшлункової залози?
— Аутоімунний панкреатит вкрай важко відрізнити від гострих запалень або хронічних загострень, бо не існує особливих характерних симптомів. Захворювання рідкісне, тому діагноз поставити трудно: складно лабораторно довести, що причиною панкреатиту став збій імунної системи.
— Які симптоми гострого панкреатиту?
— Вважається, що панкреатит випадає на долю тих, хто страждає на жовчнокам'яну хворобу, а також людей, котрі люблять добре поїсти і випити. Для гострого запалення характерний оперізуючий біль, який посилюється разом з розвитком хвороби. Виникають нудота, блювання, діарея, підвищується температура. Зазвичай такі пацієнти поступають у відділення інтенсивної терапії або в хірургічне, хоча хірурги без серйозних підстав не йдуть на втручання, остерігаючись смерті хворого.
— Вероніка з Хмельницької області. Як лікується панкреатит, що виник внаслідок ускладнення коронавірусної інфекції?
— Складно. Препарати-кортикостероїди, які застосовуються при аутоімунних захворюваннях, в цьому випадку протипоказані — вони можуть, навпаки, посилити недугу. А вона і так агресивна — часто загострюється, глибоко вражає тканини підшлункової залози, викликаючи панкреатичну недостатність.
Хоча лікування консервативне, але оскільки застосовуються досить серйозні препарати, то проводиться воно в стаціонарі. Коли вдається зняти гострі симптоми, хворого переводять на амбулаторне лікування. Тоді перед гастроентерологом або сімейним лікарем стоїть непросте завдання: грамотно підібрати замісну дозу ферментів і запобігти новим загострення. Рано чи пізно вони виникають, навіть якщо людина дотримується тривалої дієти і строгих рекомендацій спеціаліста.
Нерідко загострення трапляється після санаторно-курортного лікування, коли хворий їде на курорт «попити водички». Така поїздка на мінеральні води нагадує гру в рулетку — багато хто повертається додому із загостренням.
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— Які продукти потрібно виключити?
— Важливо відмовитися від жирних сортів м'яса, смаженої та копченої їжі. Обмежити свіжі овочі і фрукти — вони часто викликають загострення.
— Можу звернутися до лікаря? Це Катерина з Бучі Київської області. В Інтернеті радять приймати великі дози вітаміну D, жирні кислоти омега-3. Це не зашкодить?
— Нещодавно в американському дослідженні було доведено: тривале застосування омега-3 збільшує ризик розвитку миготливої аритмії. А з вітаміном D ситуація нагадує масовий психоз, адже багато хто приймає його у величезній лікувальній дозі — по 5000−10000 міжнародних одиниць, причому призначає її сам. Вітамін D (як і інші жиророзчинні вітаміни — A, E, K) накопичується, і його безконтрольний прийом може нашкодити організму, особливо печінці. Тому потрібно пити курсом і в дозі, визначеній лікарем. Через місяць-два перевірити рівень, здавши аналіз крові.
Симптоми гострого панкреатиту
- Різкий оперізуючий біль.
- Нудота і блювання.
- Розлад випорожнення.
- Слабкість.
- Підвищення температури тіла.
«Дієта і фізичне навантаження захистять клітини печінки від накопичення жиру»
— «ФАКТИ»? Телефонує Ігор із Києва. На УЗД запідозрили жирову хворобу печінки. Ви сказали в анонсі, що вона дуже поширена. А як же гепатити С і В?
— Сьогодні гепатит С добре піддається лікуванню, адже знайдені ефективні препарати. Для гепатиту В теж з'явилися ліки, винайдені в Австралії, які виліковують 60−80 відсотків хворих, хоча випадків гепатиту В і так менше завдяки вакцинації. А неалкогольна жирова хвороба печінки — біда нашого часу, хвороба цивілізації. Вона в основному поширена в заможних країнах, де люди харчуються занадто добре і, відповідно, неправильно. Хвороба більше загрожує тим, хто страждає на цукровий діабет другого типу, ожиріння.
— Як запідозрити, що страждає печінка?
— Єдиним проявом захворювання може бути тривала слабкість. Однак слід бити на сполох, якщо на тлі слабкості людина пожовтіла, схудла — це ознаки того, що печінка втрачає свій життєвий резерв. Цей орган є своєрідною центральною біохімічною лабораторією організму, котра знезаражує токсичні речовини. Вони виробляються постійно, яку б ідеальну їжу не їла людина.
Дуже шкодить печінці безконтрольне вживання біологічно активних добавок (БАДів). За останній рік довелося лікувати більше десяти пацієнтів з важкими ураженнями печінки. Один із них, який приймав одночасно п'ять БАДів (здоров'яга 50-ти років), ніяк не міг звикнути до думки, що ці добавки (може, не кожна окремо, а в сукупності) призвели до тяжкого гепатиту. При бажанні можете звернутися до мене, зв'язавшись через сайт shypulin.com.ua.
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— Ольга з Корсунь-Шевченківського Черкаської області. Як уточнюють діагноз жирової хвороби печінки?
— Раніше золотим стандартом діагностики була біопсія печінки. А зараз поширені неінвазивні дослідження — еластометрія, що визначає фіброз, і стеатометрія, котра показує накопичення жиру в печінці. Бажано зробити обидва, особливо якщо був вірусний гепатит, є зайва вага.
— А як лікується жирова хвороба печінки?
— Препаратів з доведеною ефективністю немає, тому не варто сподіватися на таблетки. Кращі друзі — схуднення, фізична активність і дієта. Слід відмовитися від смачних, але шкідливих продуктів, некорисних способів приготування — смаження, копчення. Це небезпечно утворенням альдегідів, що мають канцерогенну дію. Печінці складно їх знезаражувати. Варто обмежити кількість червоного м'яса — це ризик розвитку перш за все раку кишківника.
Експерти ВООЗ рекомендують частіше вживати морепродукти, рибу, птицю (курку, індичку, але не качку), кролика. Улюблені булочки, печиво, цукерки, вафлі потрібно обмежувати — вони небезпечні приростом надлишкового жиру. Хоча, з іншого боку, їх вживання часто знімає стрес, який сьогодні дошкуляє багатьом людям.
Що шкодить печінці
- Смажена і копчена їжа.
- Червоне жирне м'ясо.
- Солодощі: печиво, цукерки, вафлі.
- Надлишок БАДів.
Раніше відомий кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова розповіла, як впоратися зі слабкістю, задишкою, прискореним серцебиттям після COVID-19.
Фото Оксани Левчук, «ФАКТЫ»754
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