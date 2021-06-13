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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1972
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 37 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
17 червня 1940 року жителі невеликого села Мещери Горькоіської області були розбуджені грозовим дощем, який супроводжувався дзвоном… монет. Вибігши на вулицю, селяни були буквально приголомшені побаченим — з неба на їхні голови сипалися блискучі монети!
Прості радянські громадяни були навчені, що все зненацька знайдене треба відносити до сільради. Що й було зроблено негайно. Зібравши в цілому більше однієї тисячі монет, люди знесли все це багатство в одне місце і одразу ж викликали на місце незвичайної події співробітників НКВС та вчених.
Невдовзі було встановлено, що дивне природне явище викликав сильний ураган, що пронісся над Мещерами. Саме він за допомогою дощу і вітру «розкопав» великий скарб срібних монет, заритий кимось у землю ще за часів Івана Грозного, і, підхопивши монети у повітря, розкидав їх околицями села.
Слід зауважити, що подібні явища давно вже не є чимось незвичайним. Особливо в країнах, де урагани та смерчі вважаються справою звичною. Наприклад, під час екскурсії у Сінгапурі знавець місцевої історії захлинаючись розповідав нам про «рибний» дощі, що трапилося у цьому місці у 1881 році. Тоді на голови людей просто з неба «лилися» живі риби. А в іспанській Валенсії часто доводилося чути про дощ з перепелів, принесених туди казна-звідки сильним вітром у червні 1880 року.
Ви не повірите, але у невеликому місті Йоро, що у Гондурасі, рибні зливи (ісп. Aguacero de pescado) стали настільки регулярним і звичним для всіх явищем, що з певного часу там почали проводити щорічний «Фестиваль рибного дощу». Відбуваються такі свята, як правило, з травня по липень. Тисячі туристів, які приїжджають на фестиваль, спостерігають за тим, як спочатку в небі з'являється темна хмара, а потім, у міру наближення до міста, вона раптово проливається найсильнішим дощем, залишаючи після себе на землі сотні живих риб. Приготувати з них святкову вечерю — справа легка…
Мені залишається лише побажати сьогоднішнім іменинникам добра і щастя. І побільше приємних несподіванок. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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