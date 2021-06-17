19 червня 2021

19 червня 2002 року 58-річний американський мільйонер і екстремал Стів Фоссетт почав першу в світі одиночну безпосадочну навколосвітню подорож на повітряній кулі. Це була його шоста спроба зробити те, що до нього не вдавалося зробити нікому. Всі попередні спроби закінчувалися невдало з різних причин. Але вже в цей раз Фоссетт мав намір довести розпочату справу до успішного завершення.

Його наполегливості по життю можна було позаздрити. Уже в 12 років, ставши «скаутом-орлом» (до речі, одне з вищих звань в бойскаутський організації), Стів підкорив свою першу гірську вершину. Було це в Каліфорнії, куди він з батьками перебрався зі штату Теннесі. Після закінчення Стенфордського і Вашингтонського університетів і запаморочливої кар'єри на Чиказькій біржі, засновник однієї з найбільших трейдингових компаній в США несподівано для всіх захопився екстремальними видами спорту. У 1985 році він здійснює 4 спроби вплав перетнути Ла-Манш. І остання спроба виявляється успішною. За три наступні роки він робить сходження на шість із семи найвищих гірських вершин світу (крім Евересту), бере участь в гонках на собачих упряжках і в ралі на гоночних автомобілях. Він встановлює 24 світові рекорди в швидкісному плаванні на яхтах. Він за 58 днів пропливає на яхті навколо світу. І всього цього йому здається мало, мало, мало…

І ось — нова неймовірна пригода. І знову успіх. Розпочату 19 червня 2002 року безпосадочну навколосвітню подорож на повітряній кулі Стів Фоссетт успішно завершує 3 липня. Але зупинятися на досягнутому зовсім не збирається. Звернувшись за порадою і допомогою до свого друга Річарда Бренсона, в бюро якого, до речі, був сконструйований перший туристичний космічний корабель SpaceShip One, Фоссетт просить його побудувати літак, здатний побити рекорд швидкості для навколосвітньої подорожі. І в березні 2005 року встановлює такий рекорд, облетівши без посадки і без дозаправки (за 67 годин) земну кулю на літаку GlobalFlyer. Подолавши 36 тисяч 898 кілометрів, Фоссетт побив рекорд із тривалості безпосадочного польоту, який був встановлений в 1962 році екіпажем американського бомбардувальника В-52.

Здавалося б, встановивши величезну кількість світових рекордів в самих різних екстремальних видах спорту і увійшовши в липні 2007 року в Національний авіаційний зал слави США, Фоссетт міг би, нарешті, заспокоїтися. Але він продовжував шукати нові пригоди. І 3 вересня 2007 року на невеликому літачку піднявся в небо штату Невада для того, щоб підшукати територію, яка би підходила для встановлення рекорду швидкості на суші. Цей політ виявився для легендарного мандрівника останнім. Літак Фоссетта незабаром після вильоту пропав з екранів радарів. Пошуки тривали більше року. 1 жовтня 2008 року в каліфорнійському лісі на кордоні зі штатом Невада були знайдені уламки літака. Ще через півтора місяці експертиза ДНК підтвердила, що останки, виявлені на місці катастрофи, належать Стіву Фоссетту…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.