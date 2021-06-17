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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час: 1990
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 29×12 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
19 червня 2002 року 58-річний американський мільйонер і екстремал Стів Фоссетт почав першу в світі одиночну безпосадочну навколосвітню подорож на повітряній кулі. Це була його шоста спроба зробити те, що до нього не вдавалося зробити нікому. Всі попередні спроби закінчувалися невдало з різних причин. Але вже в цей раз Фоссетт мав намір довести розпочату справу до успішного завершення.
Його наполегливості по життю можна було позаздрити. Уже в 12 років, ставши «скаутом-орлом» (до речі, одне з вищих звань в бойскаутський організації), Стів підкорив свою першу гірську вершину. Було це в Каліфорнії, куди він з батьками перебрався зі штату Теннесі. Після закінчення Стенфордського і Вашингтонського університетів і запаморочливої кар'єри на Чиказькій біржі, засновник однієї з найбільших трейдингових компаній в США несподівано для всіх захопився екстремальними видами спорту. У 1985 році він здійснює 4 спроби вплав перетнути Ла-Манш. І остання спроба виявляється успішною. За три наступні роки він робить сходження на шість із семи найвищих гірських вершин світу (крім Евересту), бере участь в гонках на собачих упряжках і в ралі на гоночних автомобілях. Він встановлює 24 світові рекорди в швидкісному плаванні на яхтах. Він за 58 днів пропливає на яхті навколо світу. І всього цього йому здається мало, мало, мало…
І ось — нова неймовірна пригода. І знову успіх. Розпочату 19 червня 2002 року безпосадочну навколосвітню подорож на повітряній кулі Стів Фоссетт успішно завершує 3 липня. Але зупинятися на досягнутому зовсім не збирається. Звернувшись за порадою і допомогою до свого друга Річарда Бренсона, в бюро якого, до речі, був сконструйований перший туристичний космічний корабель SpaceShip One, Фоссетт просить його побудувати літак, здатний побити рекорд швидкості для навколосвітньої подорожі. І в березні 2005 року встановлює такий рекорд, облетівши без посадки і без дозаправки (за 67 годин) земну кулю на літаку GlobalFlyer. Подолавши 36 тисяч 898 кілометрів, Фоссетт побив рекорд із тривалості безпосадочного польоту, який був встановлений в 1962 році екіпажем американського бомбардувальника В-52.
Здавалося б, встановивши величезну кількість світових рекордів в самих різних екстремальних видах спорту і увійшовши в липні 2007 року в Національний авіаційний зал слави США, Фоссетт міг би, нарешті, заспокоїтися. Але він продовжував шукати нові пригоди. І 3 вересня 2007 року на невеликому літачку піднявся в небо штату Невада для того, щоб підшукати територію, яка би підходила для встановлення рекорду швидкості на суші. Цей політ виявився для легендарного мандрівника останнім. Літак Фоссетта незабаром після вильоту пропав з екранів радарів. Пошуки тривали більше року. 1 жовтня 2008 року в каліфорнійському лісі на кордоні зі штатом Невада були знайдені уламки літака. Ще через півтора місяці експертиза ДНК підтвердила, що останки, виявлені на місці катастрофи, належать Стіву Фоссетту…
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