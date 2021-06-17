20 червня 2021

В одній невеликій сільській лікарні лікувалася дівчинка. Лікар довго не міг визначити причину появи на тілі дитини ледь помітного висипу. Не допомагали ні ліки, ні дієти. Але одного разу, сходивши додому до дівчинки, доктор визначив, що причиною дивного висипання є алергія на мідь.

— Як ви здогадалися, учитель? — запитав його здивований учень.

— Мідний посуд — то єдине, що відрізняло домашні речі дівчинки від лікарняних, — сказав доктор. — Лікар повинен мати очей сокола …

Коли через якийсь час в сусідньому селі стався спалах заразної хвороби, доктор кинувся туди з ліками і залишився доглядати за хворими, оскільки всі боялися навіть підходити до них.

— Хіба ви не боялися заразитися? - запитав його учень.

— Лікар повинен бути безстрашним і мати серце лева, — сказав доктор.

Одного разу до нього привезли дроворуба, що пошкодив ногу, в яку через падіння дерева упилося безліч дрібних трісок. Акуратно обробивши і зашивши рани, доктор пообіцяв хворому, що «до весілля все заживе» і почув у відповідь:

— У вас руки, як у моєї мами …

— Лікар і повинен мати руки жінки, — посміхнувшись, сказав доктор.

— Учитель, я так і не зрозумів, ким же все-таки повинен бути лікар, — розгублено запитав учень. — Соколом, левом або жінкою?

— Лікар повинен мати очей сокола, серце лева і руки жінки, — сказав доктор.

Сьогодні в багатьох країнах, в тому числі і в Україні, відзначається День медичного працівника. Приєднуючись до численних привітань, які неодмінно прозвучать на адресу представників цієї непростої, але надзвичайно важливою для всіх нас професії, хочу побажати їм здоров'я і удачі, благополуччя і Божого благословення.

Всім же сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

PS До речі, сьогоднішній мій пост в рубриці «Фігурка дня» — ювілейний, 1500-й. Рівно 1500 днів, починаючи з травня 2017 року, я публікую нотатки з приводу і без приводу, супроводжуючи їх демонстрацією порцелянових творів з нашої колекції. Не пропустив ще жодного раннього ранку, знайомлячи вас, друзі мої, з експонатами музейної експозиції, яку незабаром збираюся представити вашій увазі, так би мовити, вже на власні очі. Чекати залишилося зовсім небагато …