30 червня 2021

Рівно 20 років тому, навесні 2001 року, 16-річний американський плавець Майкл Фелпс став наймолодшим плавцем в історії плавання, що встановив світовий рекорд на дистанції 200 метрів батерфляєм. Чесно кажучи, великою подією у світі спорту це досягнення не стало. Хіба що деякі фахівці звернули увагу на те, що тренеру здібного хлопця Бобу Боумену вдалося зробити, здавалося б, неможливе. Річ у тому, що ще в ранньому дитинстві у Майкла (народився, до речі, у цей день 30 червня 1985 року, в Балтіморі) виявили один з різновидів аутизму — синдром розсіяної уваги. Він постійно на щось натикався, перевертав предмети, які його оточували, а одного разу навіть загубився, вийшовши з дому на вулицю і забувши дорогу назад. Заняття плаванням допомогли призупинити розвиток недуги.

Однак ніхто не розраховував, що з Майкла може вийти класний спортсмен. Ніхто, крім нього самого та його тренера містера Боумена.

Коли в одному з запливів на своїх перших Олімпійських іграх (2000 рік, Сідней) 15-річний Фелпс прийшов до фінішу п'ятим, багато хто вважав, що такий результат — уже досягнення для хлопчиська, який страждає на аутизм.

Майкл і містер Боумен були зовсім іншої думки про це. І незабаром довели всім, як можна помилятися, думаючи, що аутизм — нерозв'язна проблема. Вже на Олімпіаді 2004 року в Афінах Майкл Фелпс виграв вісім медалей, шість з яких були золотими! А через чотири роки у Пекіні геніальний американський плавець, якому на той час виповнилося 23 роки, завоював відразу 8 золотих нагород, ставши самим титулованим спортсменом в історії Олімпійських ігор та рекордсменом за кількістю золотих нагород, отриманих на одній Олімпіаді. У це важко повірити, але всього Майкл Фелпс завоював на Олімпійських іграх 28 медалей, з яких 23 — вищої проби!

Його називають «Балтіморською кулею» і уражаються фізичними даними, якими природа нагородила хлопця, немов врівноважуючи проблеми, пов'язані з аутизмом. При рості 193 сантиметри він має розмах рук, що перевищує 2 метри. Майкл дотримується так званої «дієти Фелпса», яка дорівнює 10−12 тисячам калорій на день. Деякі фахівці стверджують, що легендарний плавець складається з води не на 75−80 відсотків, як звичайні люди, а на всі 90! У всякому разі, безперечним є те, що за добу Майкл випиває майже кілька десятків літрів води. А ще він любить поїсти (спагеті, піцу і навіть чипси, які запиває кока-колою) і часом випити щось міцніше. До речі, кілька разів поліція штрафувала знаменитого чемпіона за водіння машини у нетверезому стані і йому навіть довелося прослухати курс лекцій, організованих товариством «Матері проти алкоголіків за кермом». Правда, було це вже давно. Відтоді Фелпс зав'язав зі спиртним і зараз багато сил, часу і грошей витрачає на благодійні акції, пов'язані з вихованням важких підлітків. А ще, попрощавшись зі спортом великих досягнень, він успішно займається бізнесом і разом з дружиною (між іншим, колишньою «Міс Каліфорнія») Ніколь Джонсон виховує маленьку донечку, яка народилася у 2016 році. Вона поки не дуже розуміє, наскільки великі досягнення її батька у світовому спорті, зате щоразу радіє, проїжджаючи в Балтіморі по вулиці, названій на честь Майкла Фелпса.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.