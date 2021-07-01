2 липня 2021

Сьогодні в усьому світі відзначається День НЛО (World UFO Day), який інколи ще називають Днем уфолога. Вибір дати аж ніяк не випадковий. На початку липня 1947 року в пустелі поруч з містечком Розуелл (штат Нью-Мексико, США) впав дивний об'єкт. Чутки про те, що розбилася «літаюча тарілка» з інопланетянами, стали швидко поширюватися по всій країні.

Попри те, що спочатку американські спецслужби засекретили всі дані про цю подію, «розвельський інцидент» отримав широкий громадський резонанс. З нього-то, власне кажучи, і почалася історія уфології.

Не маючи наміру ні з ким сперечатися з приводу існування позаземних цивілізацій (але водночас бувши абсолютно впевненим у тому, що вони існують і давно вже контролюють все, що відбувається на нашій планеті), я розповім вам усього лише одну історію, пов'язану з НЛО.

Сталося це в 1961 році в американському штаті Нью-Хемпшир. Подружжя Барна і Бетті Хілл поверталися на машині додому. Несподівано у нічному небі над ними з'явився незвичайний літаючий об'єкт, схожий на каску, внизу якої в два ряди були розташовані ілюмінатори. Сильний промінь світла засліпив Барні, який сидів за кермом. Невдовзі подружжя почули гучні дивні звуки — і немов провалилися в якусь безодню. Потім поруч з їхньою заглухлою машиною приземлився повітряний корабель, з якого вийшли шестеро інопланетян, одягнених у чорні костюми з блискучими шоломами на головах. Вони провели подружжя всередину, розвели по різних приміщеннях і довго вивчали їхні тіла. Навіть проводили якісь експерименти, роблячи уколи …

До тями подружжя Хілл прийшли через кілька годин. Вони знову були у своїй машині, яка під'їжджала до їхнього будинку. Деякий час Барна і Бетті боялися навіть один одному зізнатися у тому, що пережили. Потім все-таки, порадившись, вирішили звернутися до відомого психіатра. Той спочатку їм не повірив. Але численні бесіди, що проводилися з кожним з подружжя окремо (і під гіпнозом!), змусили доктора Саймона прийти до висновку, що величезна кількість дрібних деталей у цих оповіданнях, однаково розказаними обома подружжям, придумати неможливо. Особливо вражав чіткий опис показаної їм інопланетянами карти зоряного неба, на якому вказувалися маршрути перельотів від однієї зірки до іншої. Відновлену по пам'яті карту навіть опублікували в газетах.

І що ви думаєте, у 1970 році з'явилася розсекречена доповідь ВВС США, в якій було підтверджено, що 20 вересня 1961 року в штаті Нью-Хемпшир справив посадку НЛО, який через дві години злетів і миттєво зник з екранів. Кілька зірок, позначених на карті, відновленій за розповідями подружжя Хілл, астрономи відкрили тільки через п'ять років …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.