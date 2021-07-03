8 липня 2021

Першою в світі людиною, що заробила 100 мільярдів доларів, був Джон Девісон Рокфеллер, який народився в цей день, 8 липня 1839 року в Нью-Йорку. Фінансисти вважають, що в перерахунку на нинішній курс його статки перевищували б 310 млрд.

Батьком майбутнього засновника могутнього клану Рокфеллерів був дрібний торговець, якого багато хто називав ще й дрібним аферистом. Називаючи себе «доктором ботаніки», він продавав всякого роду еліксири, в тому числі «бальзам для безсмертя». На відміну від батька, Джон з раннього дитинства відрізнявся рідкісною працездатністю. Ну, і підприємливістю, природно, теж. Так, вже в 7 років хлопчик почав вигодовувати індичок на продаж. Всі зароблені гроші збирав в стару порцелянову скарбничку. А, накопичивши до 13 років 50 доларів (ціле багатство!), не прогуляв їх і не проїв, а позичив сусідньому фермеру під 7 з половиною відсотків річних.

Сам же закінчив тримісячні бухгалтерські курси і влаштувався в невелику компанію помічником бухгалтера з платнею 50 центів в день.

З 1861 по 1865 цілеспрямований молодий чоловік на постачанні сільськогосподарської продукції в американську армію заробив ціле багатство. Це дозволило йому незабаром з партнерами побудувати недалеко від Клівленда нафтоперегонний завод, а в 1860 році створити знамениту нафтову компанію «Стандарт Ойл». Вже до 1890 року стан Джона Рокфеллера перевалило за 100 мільярдів доларів. Перша частина його заповітної дитячої мрії (заробити 100 мільярдів і дожити до 100 років!) здійснилася.

Тепер треба було так само успішно досягти другої мети.

Все своє життя Джон вів бухгалтерські книги, в які щодня записував всі свої доходи і витрати. До цього ж привчив і чотирьох дочок і сина, що з'явилися у нього в шлюбі з колишньою вчителькою Лорою Селестою Спелман. До речі, багато років родина мільярдера жила в дешевій найманій квартирі, не дозволяючи собі наймати прислугу. І це при тому, що Рокфеллер страшно любив і цінував свою Лору, відзначаючи: «Без її слушних порад я залишався б бідною людиною». Коли діти підросли, Джон кожному з них платив гонорари за будь-яку корисну для сім'ї справу: вбити муху — 2 цента, година занять музикою — 5 центів. Година рубання дров Рокфеллеру-молодшому приносила цілих 15 центів. У кожної дитини була на городі своя грядка — десять вирваних бур'янів коштували 1 пенні.

Зате за запізнення до сніданку маленькі Рокфеллери безжально штрафувалися і каралися одним лише шматочком сиру …

Себе найбагатший в світі людина теж особливо не жалував. Працював він з 6 години ранку і до пізнього вечора. Одягався вкрай скромно.

А з їжі віддавав перевагу чорному хлібу з молоком і яблуку — перед сном. До речі, непорушним для нього правилом було поспати годинку в обідню перерву. А ось на благодійність, особливо на розробку програм створення ліків від невиліковних раніше хвороб, грошей не шкодував, жертвуючи в різні фонди десятки мільярдів (!) Доларів.

До кінця життя Рокфеллер від активної діяльності відійшов, надавши своїм заступникам і синові займатися вирішенням виробничих і фінансових питань. Сам же захопився гольфом і їздою на велосипеді. До заповітного 100-річного ювілею Джон Девісон Рокфеллер не дожив трохи менше двох років .

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.