11 липня 2021

У різні роки, буваючи в Китаї в досить-таки тривалих поїздках і знайомлячись з приголомшливо цікавими пам'ятками старовини, я щоразу з жалем покидав країну, усвідомлюючи, що знову не побував в провінції Шаньсі. Це було тим більш прикро, що уявити собі історію великого Китаю без цього загадкового місця практично неможливо. Втім, все ще сподіваюся коли-небудь там побувати.

Рівне 47 років тому, 11 липня 1974 року народження, в околицях міста Сіань на півночі провінції Шаньсі відбулася історична подія світового масштабу.

Викопуючи колодязь, місцеві селяни натрапили на уламки теракотових фігур воїнів в повному бойовому спорядженні. Археологи, що прибули на місце, були вражені масштабом цієї знахідки. Чим більше вони заглиблювалися в історичний пласт землі, тим більше грандіозною поставала перед їхніми очима армія теракотових воїнів, «яка охороняла» розташовану недалеко від цього місця гробницю легендарного імператора Цинь Шихуанді (259−210 рр. до нашої ери).

Саме цей імператор зумів підпорядкувати собі всі розрізнені царства Стародавнього Китаю, створити першу в китайській історії імперію і наказав звести Велику Китайську стіну (на якій мені, на щастя, вдалося побувати не раз).

Потрясінню археологів, що проводили розкопки в Сіані, не було меж. І їх можна було зрозуміти. Виявлена ​​під землею теракотова армія налічувала понад 7 тисяч добре збережених воїнів, коней і возів, створених в натуральну величину. Всі лучники, вершники і піхотинці дивилися в бік сходу, де знаходилися царства, розгромлені великим імператором. Статуї воїнів, виконані в повний зріст, є унікальними творами стародавнього мистецтва. Адже їх майстрам вдалося зберегти індивідуальні риси обличчя (і навіть вираз цих облич) у кожного з 7 тисяч воїнів!

Статуї виготовлялися вручну і покривалися спеціальною глазур'ю, поверх якої потім наносилася спеціальна фарба. В ході розкопок були виявлені не тільки фігури воїнів в повному бойовому спорядженні, але і безліч інших приголомшливих знахідок — бойові колісниці, запряжені кіньми, а також статуї музикантів, акробатів, наложниць і навіть теракотові статуї журавлів і качок … У 1980 році на місці розкопок знайшли дві величезні бронзові колісниці, запряжені четвіркою коней кожна. Колісниця складалися з 1720 деталей, прикрашених золотом і сріблом. Ці колісниці визнані найбільшими древніми бронзовими виробами в світі! Слід зауважити, що археологічні дослідження в місці виявлення теракотової армії тривають.

І не виключено, що нас всіх чекає ще чимало історичних відкриттів, пов'язаних з цим воістину унікальним місцем на Землі.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.