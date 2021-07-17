21 липня 2021

Ми всі зараз страждаємо від спеки. Часом вона стає просто нестерпною. А нерідко аномальні явища природи, з якими нам доводиться стикатися останнім часом, і зовсім стають причиною непоправних бід. В одних місцях люди задихаються від високих температур, в інших гарячий вітер, який нищіть все навколо, раптово перетворюється в ураган і, супроводжується сильними зливами, руйнує дороги, житлові будинки, зносячи буквально все, що на його шляху зустрічається.

Іноді просто серце кров'ю обливається, бачачи телерепортажі з місць стихійного лиха, де люди в розпачі розповідають про незворотні втрати — нелегким трудом побудованих будинках, нажитого майна, а то і зовсім про трагічну втрату рідних та близьких. У такі миті сприймати те, що відбувається філософськи складно. Напевно, навіть неможливо. І все-таки. Часом, як це не парадоксально може звучати, саме несподівані зміни можуть змінити життя на краще. Не повірите, але нерідко трапляється і таке.

На краю чи не млявої пустелі стояло старе висохле дерево, в тіні якого пташка самотня знаходила захист від згубної спеки. Кожен день, зробивши ранковий обліт місцевості у пошуках убогого прожитку, птах повертався до свого дерева і, сидячи на нижніх висохлих його гілках, дякував долі за те, що та послала йому хоча б такий притулок.

Але одного разу казна-звідки налетів ураган з коренем вирвав старе дерево і забрав його у безмежну далину пустелі, змусивши птаха потурбуватися про пошук нового для себе місця. Кілька днів, які здавалися нескінченними, птах летів у незвіданому напрямку, з вдячністю згадуючи своє старе скрипуче дерево і думаючи, що колишнього спокійного життя йому тепер не знайти ніде. І ось, нарешті, зустрівся на його шляху рідкісної краси ліс, в якому було безліч дерев з зеленими кронами і різноманітними плодами, що падали до мальовничих берегів чистих озер. «Але ж якби не той руйнівний ураган, вирвавши з коренем мій давній корч, мені ніколи і в голову не прийшло б покинути насиджене місце», — подумав птах, з головою занурившись у принади нового життя …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.