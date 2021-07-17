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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1971
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 42×53 cm
Лімітована серія 750 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Давним-давно зібралися Боги разом для того, щоб вирішити одну важливу, на їх погляд, проблему. Дуже стурбувало їх те, що буде нестерпно погано, якщо люди зможуть знайти Мудрість Всесвіту раніше, ніж будуть готові до цього. І тоді вирішили Боги заховати Мудрість в такому місці, де люди не зможуть знайти її, поки для цього не дозріють.
Один з Богів запропонував заховати Мудрість на найвищій у світі гірській вершині. Але вони тут же зрозуміли, що люди досить швидко зможуть підкорити всі вершини. Виходить, це не дуже надійне місце. Інший з Богів запропонував заховати Мудрість на дні найглибшого океану. Але і там люди з часом змогли б виявити її.
Тоді сказав наймудріший Бог: «Я знаю, що потрібно робити. Потрібно заховати Мудрість Всесвіту в самих людях. Ось коли людина почне шукати її в собі, тоді-то особа, нарешті, і дозріє. Адже для цього ій доведеться зробити найскладніше — заглянути в себе».
На тому і порішили. З такою пропозицією важко було не погодитися… Як важко було і мені утриматися від переказу цієї давньої притчі сьогодні, 22 липня, коли в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день мозку.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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- Ізя, як по дереву можна дізнатися, де північ, а де південь? - Ой, я вас благаю... Ялинка - північ, пальма - південь!
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