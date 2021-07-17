29 липня 2021

У Міжнародний день тигра, що відзначається в багатьох країнах сьогодні, я, мабуть, не стану розповідати про необхідність захисту цього рідкісного виду, що поступово зникає в багатьох регіонах нашої планети. Про це і так багато говорять і пишуть, особливо останнім часом. Краще нагадаю вам, друзі мої, одну старовинну японську притчу, яскраво характеризує цього рідкісного і красивого хижака.

Одного разу фермер, випасаючи худобу біля підніжжя високої гори, зауважив, що по ночах унадився непрошений смугастий гість на його пасовище. То на корову нападе, то овечку в ліс потягне. Уміло розставивши капкани, зумів-таки фермер зловити в полон дикого звіра. Але вбивати його не став. Посадив у дерев'яну кліть, годував справно і показував сусідам, демонструючи підступність хижака і своє милосердя. І дарма, як виявилося.

Довго сидів у неволі тигр, поки не почав благати:

— Відпусти мене, людино. Все зрозумів я вже. Не буду більше робити набіги на твоїх тварин. Залишу тебе в спокої. Тільки відпусти. А якщо хочеш, взагалі візьми і зафарбуй мої смуги фарбою. Я тоді, по суті, навіть на тигра перестану бути схожим …

Повірив тигру добра людина. Перефарбував його в червоний колір та й відпустив на всі чотири сторони. А той, добігши до першого ж озера, занурився у воду і, змивши фарбу, знову став все тим же сильним і підступним звіром. І в першу ж ніч задер на смерть фермерську корову.

Старовинне японська прислів'я говорить: «Кішку хоч три роки годуй, а вона за три дні все добро забуде …» Адже не дарма тигра відносять до сімейства котячих.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.