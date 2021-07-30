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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1995
Скульптор: Regino Torrijosr
Розмір: 32×21 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
У це важко повірити, але в дитинстві він найбільше любив грати в ляльки. Шив їм різні сукні, придумував нові образи, вибудовував іграшкові подіуми для уявних показів мод. У прибережному алжирському містечку Оран, де тоді жила родина французьких аристократів Сен-Лоран і де рівно 85 років тому (на початку серпня 1936 року) народився Ів Анрі Дона Матьє, до такого дивного захоплення хлопчика ставилися поблажливо. Ну, хіба мало чим може захоплюватися розбещений французький хлопчисько? І тільки мама Іва сприймала його захоплення всерйоз, всіляко підтримуючи сина та разом з ним беручи участь в придбанні матеріалів і для пошиття лялькових суконь, і для виготовлення декорацій для домашніх театральних постановок, які влаштовуються майбутнім знаменитим кутюр'є. Мама першою підтримала й бажання юнака переїхати в Париж, де після перемоги в першому ж конкурсі молодих модельєрів він поступив в школу при Палаті високої моди та вже там був помічений самим Крістіаном Діором.
Діор, в руки якого потрапили ескізи талановитого хлопця, миттєво зумів розглянути в них неповторний новаторський стиль справжнього майстра та тут же запросив Сен-Лорана на посаду асистента. Уже через рік легендарний кутюр'є саме Іва назвав своїм можливим наступником. А ще через рік, після несподіваної смерті Діора від серцевого нападу, главою його Будинку моди стає 22-річний Сен-Лоран. Призов Сен-Лорана на службу в армію влітку 1960 року, міг закінчитися трагічно. Не витримавши армійської муштри, волелюбний юнак потрапляє до військового госпіталю з важким нервовим зривом. Жорстокі методи лікування — з використанням транквілізаторів і навіть електрошоку! — ледь не призвели до біди. Варто лише зауважити, що при виписці з госпіталю Ів важив всього 30 кілограмів… Але молодий організм і невгамовне прагнення творити, творити та ще раз творити взяли таки своє. Вигравши судову тяжбу з адміністрацією Будинку моди Діора, що вирішила залишити Сен-Лорана без роботи, Ів разом зі своїм партнером П'єром Берже на виграні в суді гроші створює власний бренд, якому судилося стати одним з найзнаменитіших у світі моди, — Yves Saint Laurent.
Ів Сен-Лоран не боявся експериментувати. Адже не дарма його називали «модним революціонером». Його стиль «чуттєвої елегантності» починає завойовувати мільйони прихильниць у всьому світі. Він першим одягає жінок у смокінг. Він першим створює знамениту «трапецію» — короткі сукні А-подібної форми. Він першим виводить на подіум темношкірих моделей. Наомі Кемпбелл, яка прославилася завдяки Ів Сен-Лорану, завжди підкреслює, що вона та багато її колег залишаються в «неоплатному боргу перед маестро». Він зробив жінку такою, якою завжди хотів її бачити, — владною та сексуальною. «Найважливіше в жіночому одязі, — любив повторювати знаменитий дизайнер, — це жінка, яка його носить…»
Багатьом важко було уявити, коли він все встигав — і створювати нові аромати, і придумувати костюми та декорації для театру, балету та кіно, і спеціально для таких кінодів, як Катрін Деньов, Софі Лорен або Джина Лоллобриджида, шити наряди, які потім отримували престижні премії на кінофестивалях. А ще він дуже любив собак (в основному це були бульдоги) і приголомшливий ботанічний парк Мажорель в Марракеші, яким володів разом з П'єром Берже. Ів Сен-Лоран заповів розвіяти свій прах над тінистими алеями цього парку. І після його відходу в червні 2008 року заповіт було виконано тими, хто любив його та пам'ятав, неухильно…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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