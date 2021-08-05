10 серпня 2021

Генрі Нестле, який народився 10 серпня 1814 року в багатодітній родині франкфуртського скляра, з дитинства мріяв стати фармацевтом. Йому страшно подобалося приходити в аптеку і годинами спостерігати за тим, як там готують різні мікстури, змішуючи безліч компонентів і досягаючи, нарешті, результату, який допомагав рятувати людей від хвороб. Будучи одинадцятою (!) дитиною в сім'ї, Генрі не розраховував на допомогу батьків в досягненні заповітної мети. За час навчання на фармацевта він міняв одне місце роботи за іншим, поки, нарешті, не влаштувався в аптеці в швейцарському містечку Вевей.

Цілих 4 роки він змішував порошки, готуючи ліки і лакричні льодяники для місцевих жителів. А потім, позичивши гроші у багатої тітоньки з Франкфурта, придбав невелику переробну фабрику і взявся за виробництво рослинного масла. Пізніше йому прийшла в голову ідея налагодити випуск газованої води і лимонаду. Ще пізніше заповзятливий молодий фармацевт почав виробляти оцет і гірчицю. Справи у Генрі, в принципі, йшли непогано. Тільки ось в особистому житті намітилися проблеми.

Одружившись на початку 1860-х років на чарівній Клементін Еман, Генрі незабаром дізнався, що його дорога фрау Нестле дітей мати не зможе. А як їм хотілося мати своїх діток, щоб всією сім'єю збиратися за великим обіднім столом!. Всю свою любов до малюків подружжя дарувало дітям своїх співробітників. Одного разу Клементін розповіла чоловікові про те, що немовлятам часто не вистачає материнського молока, а одному малюкові в їжу взагалі не підходило ні материнське молоко, ні коров'яче, ні козяче. Тоді-то Генрі і вирішив почати випуск молочних сумішей для вигодовування дітей. Знань і досвіду для цього у Нестле на той час було вже достатньо.

Коли нова молочна суміш Нестле врятувала життя першій дитині, відомий фармацевт місця собі від радості не знаходив. Незабаром Генрі Нестле став кращим в Європі виробником не тільки дитячих сумішей, але і згущеного молока, і, звичайно ж, відомого тепер у всьому світі молочного шоколаду. На жаль, Генрі Нестле, який продав своє виробництво молодим партнерам, не вдалося побачити заводи, побудовані ними під його ім'ям в США, Німеччині, Великобританії та Іспанії. Відійшовши від справ, він тихо помер від інфаркту в липні 1890 року в місті Льон (Швейцарія), залишивши після себе добру і вдячну пам'ять нащадків.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.