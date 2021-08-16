21 серпня 2021

21 серпня 1911 року Париж був вражений сумною звісткою, що передавалися з вуст у вуста. Так що там Париж, вся Франція заговорила про це як про катастрофу загальнонаціонального масштабу. З Лувра була викрадена картина Леонардо да Вінчі «Мона Ліза»! Перші шпальти газет рясніли сенсаційними версіями «крадіжки століття». Поліцейські детективи збилися з ніг у пошуках ймовірних злочинців. Насамперед, звичайно ж, вирішили перевірити співробітників знаменитого музею. Справа в тому, що на захисному склі, буквально за кілька днів до цього установленому на легендарній картині, було виявлено відбиток пальця.

Єдиний доказ порівняли з відбитками пальців всіх 257 співробітників музею. Безуспішно… Директор Лувру був змушений подати у відставку, а всю музейну адміністрацю було зі скандалом звільнено.

І нікому навіть в голову не прийшло припустити, що загадковий відбиток пальця міг бути залишений склярем на ім'я Вінченцо Перуджіа, який останнім торкався до картини перед її зникненням.

Пізніше Вінченцо визнає, що завжди був шалено закоханий в посмішку Джоконди, бо вона нагадувала йому «посмішку подруги дитинства». Протягом декількох років щасливий скляр, переїхавши до Флоренції, на самоті насолоджувався спогляданням одного з найдорожчих творів мистецтва в світі. А в цей час у Франції обговорювалися версії одна одної сенсаційніші. Можете уявити, якщо у свій час в організації крадіжки «Мони Лізи» підозрювали навіть знаменитого поета Аполлінера і не менш знаменитого художника Пабло Пікассо.

Ви не повірите, але саме викрадення зробило картину Леонардо да Вінчі ще більш популярною. У Луврі збиралися довгі черги охочих подивитися на «те місце, на якому висіла картина». У паризьких кабаре танцівниці виходили на подіум у масках «Мони Лізи», викликаючи захоплення публіки. І тільки загибель «Титаніка» на якийсь час відвернула увагу читачів французьких газет від теми пошуків викраденого шедевра.

Розв'язка в цій історії наступила, як це нерідко буває, абсолютно несподівано. У грудні 1913 року власник однієї з флорентійських картинних галерей отримав лист від якогось Вінченцо Леонарда, який запропонував купити у нього Джоконду. Недовго думаючи, галерист запросив з собою на зустріч з незнайомцем в готелі «Тріполі» директора всесвітньо відомої Галереї Уффіці. Побачивши оригінал викраденої картини в цілості, обидва спочатку були приголомшені. А потім, швидко оговтавшись від потрясіння, кинулися в поліцію, яка не забарилася із затриманням злочинця. Ця детективна історія закінчилася для скляра-викрадача на подив благополучно. Відсидівши у в'язниці всього лише кілька місяців з призначеного судом одного року позбавлення волі, Вінченцо Перуджіа продовжив свої заняття склінням всього ще незаскленого. Ну, а «Мона Ліза» повернулася на своє місце в Луврі, де і сьогодні всі бажаючі можуть спокійно її споглядати, отримуючи від побаченого ні з чим не порівнянне задоволення.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.