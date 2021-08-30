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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1992
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 35×18 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
За старих часів у багатьох іспанських євреїв був такий звичай. У дворі їхнього будинку стояв великий дерев'яний стіл, за яким збирали жебраків і безпритульних. Цих нещасних годували і напували. І так було з дня на день, з року в рік. А коли господар будинку йшов у інший світ, з дощок цього столу споруджували труну, в якій ховали померлого. Звичай символізував одну лише, але чи не найголовнішу істину — чим би ми в цьому житті ні володіли, чого б не добилися і скільки б всього не нажили, з собою кожному з нас дано забрати лише добрі справи, вчинені за життя.
Сьогодні в світі відзначається Міжнародний день благодійності. Хороший привід задуматися над сказаним. Чи не так?
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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