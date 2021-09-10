13 вересня 2021

Якось раз, зібравши своїх кращих учнів, Сократ звернувся до них із запитанням:

- Що, на ваш погляд, є найважливішим у житті?

- Найважливішим у житті мені здається здоров'я, — відповів один з них.

- А я вважаю, що куди важливіше цього мати добре накачане, прекрасно складене тіло, — пустотливо сказав інший. — Бувши привабливим, можна все життя мати успіх у красивих жінок.

- Мені видається абсолютно очевидним, — заперечив третій учень, — що лише багатство і положення в суспільстві якраз і можуть бути найважливішими в житті речами.

- Ну, а ти-то сам, вчитель, що вважаєш найважливішим? — не втримався один з улюблених учнів Сократа.

- На мій погляд, немає в житті людини нічого важливішого за щастя. Ось, скажімо, обов'язково людина, що має гарне здоров'я, буде щасливою? Ні … А чи буде завжди щасливою людина, що володіє прекрасно складеним тілом та має успіх у жінок? Теж ні. Ну, а чи обов'язково щастя буде супроводжувати того, хто має багато грошей і завдяки цьому займає помітне становище у суспільстві?

- Ні, учитель, — пролунали голоси. — Такі люди часто бувають самотніми …

- Ну, добре, — продовжував Сократ. — А тоді скажіть, який із перерахованих вами типів людей можна вважати найбільш гідним? Уявіть на хвилину, що вам необхідно звернутися за допомогою до лікаря. До якого медику ви звернетеся у першу чергу — до добре складеного та того, що має успіх у жінок або до багатого, який посів помітне становище у суспільстві? Або все-таки до щасливого у своїй професії?

Голосувати не довелося. Все було зрозуміло без слів. Залишилося тільки задуматися над тим, як такого щастя у житті досягти …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте, за давно сформованою нашою традицією, побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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