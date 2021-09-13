18 вересня 2021

18 вересня 1983 року 36-річний Арнольд Шварценеггер, уродженець містечка Грац, столиці австрійської землі Штирія, отримав американське громадянство. Збулася перша його мрія, яку він марив, починаючи з 10-річного віку. А ще він хотів стати багатим і знаменитим. І він таки став і багатим, і знаменитим. Але все це сталося дещо пізніше.

На відміну від планів молодшого з двох синів, батько Арнольда розраховував на те, що Арнольд стане, як і він, поліцейським. А мамі дуже хотілося, щоб він пішов у торгівлю. Юний Шварценеггер все вирішив по-своєму. Він зайнявся культуризмом. Причому, віддавався своєму захопленню настільки несамовито, що його завзятості дивувалися навіть тренери. Ставши після призову в австрійську армію механіком-водієм танка М47 Patton II, Арнольд з підручних матеріалів спорудив штангу і зберігав її в танку.

Під час польових навчань, коли підйом оголошували о 6 годині ранку, він прокидався на годину раніше для того тільки, щоб цілу годину присвячувати виснажливому тренуванню.

«Я не можу собі уявити більш важких умов для тренування і тому стверджую, що знайти час і сили для занять — це питання мотивації і зацікавленості», — згадував Шварценеггер потім.

Втікши в «самоволку», він взяв участь в конкурсі «Містер Європа» і несподівано для всіх став переможцем. За «самоволку» його посадили на гауптвахту, але потім швидко випустили, усвідомивши, що своєю перемогою цей танкіст підвищив престиж армії в очах молоді. Прибувши в вересні 1968 року в Америку, Шварценеггер якийсь час перебував там нелегально. Він погано знав англійську мову, йому важко було знайти роботу, він спав в тренажерному залі, тому що і з житлом були проблеми. Але він добре знав, до чого потрібно прагнути. І у нього це виходило чудово.

У 1970 році у віці 23 років він виграє в Нью-Йорку свій перший титул «Містер Олімпія».

«Для мене приїзд в Америку означав свободу вибору, — написав пізніше Шварценеггер. — У мене не було грошей, зате була свобода їх заробляти. Зробивши ставку на свої накачані м'язи, я зумів побудувати і великий бізнес, і кар'єру в кіно».

І це була щира правда. Після гучних перемог на міжнародних турнірах культуристів приходять помітні успіхи в кіно. Якщо перші фільми за участю Шварценеггера публіка приймала досить стримано, то після «Конана-варвара» все кардинально змінилося в кращу сторону. Змінилися і гонорари. За «Термінатор 2» (1991) актор отримує 20 мільйонів доларів. За «Термінатор 3» (2003) вже на 10 мільйонів доларів більше.

Але не тільки в кіно і спорті Арнольд Шварценеггер виявився по-справжньому успішним. У 2003 році (рівно через 20 років після отримання американського громадянства) його обирають губернатором Каліфорнії. Він стає першим губернатором цього штату, які народилися за межами США, з часів ірландця Джона Дауні, обраного в 1862 році. Він і губернатором був успішним, і в особистому житті досить щасливим. Правда, до пори до часу. У травні 2011 року, зазначивши після відходу з поста губернатора «срібне весілля» з Марією Шрайвер, племінницею президента Джона Ф. Кеннеді, Арнольд оголосив про розірвання шлюбу, і знову повернувся в кіно. Нічого не поробиш, кіно виявилося найсильнішою його любов'ю. Сильніше навіть, ніж прихильність до старого австрійського танку, на якому він свого часу служив механіком-водієм і який через багато років викупив в уряду Австрії за 1,4 мільйона доларів, щоб поставити в Америці ближче до свого дому …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.