Зе-влада боїться стати розмінною монетою для США на тлі Афганістану: в Америці процитували ОПЗЖ

Американський ЗМІ процитував тезу партії «Опозиційна платформа — За життя» про те, що влада президента Володимира Зеленського боїться стати розмінною монетою для США на тлі розвитку подій в Афганістані. Про це пише «112.ua», посилаючись на публікацію Watching America.

«В ОПЗЖ, яка після домашнього арешту співголови партії Віктора Медведчука, іменує владу не інакше як „режимом“, розвинули тезу про чергову розмінну монету, якою Зе-„режим“ боїться стати для США на тлі Афганістану», — зокрема йдеться у публікації Watching America.

Як відомо, 2 вересня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку до 31 жовтня.

Після цього судового рішення політик заявив про намір оскаржувати це рішення не в українських судових інстанціях, а в міжнародних.

Раніше, 20 лютого, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції щодо 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

В ОПЗЖ відреагували на санкції та назвали такі дії влади відвертою й цинічною політичною розправою над опозиційним політиком, який своєю принциповою позицією розкриває непрофесіоналізм влади.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що його адвокати повністю готові до процесу оскарження запобіжного заходу та мають докази, які спростовують звинувачення прокуратури та доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

Фото Офісу президента України

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