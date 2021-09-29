2 жовтня 2021

Якщо ти збираєшся досягти в цьому житті чогось незвичайного, видатного, супер успішного, тобі належить працювати й працювати. Не покладаючи рук, не нарікаючи на долю і не сподіваючись лише на волю Божу. Ці прописні істини маленький Гордон зрозумів ще в дитинстві, дивлячись на те, як важко доводиться працювати його батькам — і батькові, який поєднує роботу монтажника в крупній компанії з керуванням своїм невеликим молочним магазином, і матері, яка працювала в госпіталі медсестрою, а потім ще й підробляла в перукарні. До речі, саме мама відкрила перед первістком дивовижний світ музики, почавши самостійно навчати його грі на фортепіано. І саме мамі Гордон Меттью Томас Самнер (так звучить повне ім'я героя нашої сьогоднішньої історії) зобов'язаний своїми першими успіхами на музичному терені.

Правда, сталося це далеко не відразу. Стінг, який народився рівно 70 років тому, 2 жовтня 1951 року народження, в невеликому промисловому місті Воллсенді на півночі Англії за прикладом батьків кілька років поєднував обов'язки дорожнього робітника з викладанням музики. А потім удача все-таки йому посміхнулася. Незабаром після переїзду в Лондон Стінг (це сценічне ім'я в перекладі з англійської означає «жало») разом з барабанщиком Стюартом Коуплендом і гітаристом Ейду Соляром створює групу The Police. Те, що сталося незабаром, можна було б назвати справжнім дивом. Адже музикантам знадобилося випустити лише два альбоми — Outlandos d'Amour (1978) і Raxame (1979), для того, щоб миттєво стати відомими і шалено популярними в Європі. Потім один за одним вийшли ще чотири альбоми, з виконанням яких група проїхала світом в незабутньому тріумфальному турне, — і Стінг вирішив: все, з нього вистачить, він досяг того, про що навіть не міг мріяти, час зайнятися чимось іншим.

Розпаду популярної групи, до речі, передував дивний сон, який наснився Стингу напередодні. У прекрасний англійський сад, прикрашений клумбами з сотнями троянд, заповзли великі блакитні черепахи, що почали безжалісно знищувати всю цю красу. Стінг сприйняв сон як віщий — і група незабаром розпалася. А він сам взявся за розвиток сольної кар'єри, яка, як і слід було очікувати, теж виявилася успішною.

Стінг взагалі успішний по життю. І в творчості, що принесла йому світову славу і величезні статки. І в особистому житті, більшу частину якого він живе з другою дружиною Труді Стайлер. З Труді у них четверо дітей (і це не рахуючи двох дітей Стінга від першого шлюбу). Багаторічне захоплення йогою і тантричним сексом, за словами подружжя, допомагає їм і зараз не втрачати фізичної форми і дозволяє годинами займатися любовними втіхами, частенько відвідуючи свінгерські вечірки. Стінг іноді повторює: «Перший секрет щасливого шлюбу — я люблю свою дружину. Другий — вона мені досі подобається… «А ще Гордон і Труді сильно захоплюються екологічним землеробством. Це захоплення у них виникло після подорожі бразильськими тропіками. Вони тоді заснували «Фонд захисту тропічних лісів». А у себе в величезному маєтку недалеко від Флоренції навіть почали вирощувати овочі і виноград, з якого виходить чудове к'янті.

Одного разу Стінг сказав: «Якщо я коли-небудь втрачу віру в себе, у мене не залишиться більше нічого». Судячи з усього, втрата віри в себе найближчим часом йому вже точно не загрожує. У свої 70 він сповнений планів на майбутнє і сил на те, щоб ці плани втілити в життя.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.