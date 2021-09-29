6 жовтня 2021

Хто сказав, що щастя багато не буває? Буває. Ще й як буває. Щастя часом буває так багато, що це навіть стає проблемою. Для деяких з нас проблемою просто непереборною. Щось не дуже віриться, подумає хтось. І дарма.

Якось на урочистому святкуванні повноліття японського принца з'явилися три феї. Юнак здався їм настільки освіченим і вихованим, що вирішили вони обсипати його благами. Одна фея подарувала юнакові рідкісну красу. Інша обдарувала його талантами. А третя принесла йому стільки багатств, що їх з лишком вистачило б на виконання будь-якого бажання. Зачаровані своєї ж щедрістю, феї покинули бал, присвячений настільки прекрасному приводу, і почали непомітно для оточуючих спостерігати за тим, як обдарованому у всіх сенсах принцу вдасться насолодитися отриманим.

І у цей самий момент за вікном з'явилася зла чаклунка. Ні, вона зовсім не збиралася завдавати юнакові неприємностей. Їй теж подобалася його вихованість та увага до людей. Їй не подобалося тільки те, що на бал вічні її конкурентки — феї — навіть не подумали її (її!) запросити. І тоді вона вирішила додати до їхніх подарунків ще один. Свій. Особливий. Вона прирекла принца стати талановитим у всьому. Ніхто навіть уявити не міг, чим це для нього обернеться.

Йшли роки. Принц дорослішав. Будь-яка справа, за яку він брався, йому вдавалася. Ось тільки жодну з них довести до кінця він так і не міг. Захопившись чимось одним, він одразу ж брався за щось інше, залишаючи незавершеними всі попередні заняття. Це дуже засмучувало його батьків. Та й сам він з часом почав розуміти, що нічого хорошого у майбутньому це йому не принесе. І тоді, дізнавшися про мудрого вчителя, який проживав високо у горах, принц відправився до нього за порадою.

Вчитель, який знав про «горе від щастя», що спіткало принца, все ж уважно вислухав гостя і, нарешті, сказав:

— Шляхів до успіху у житті дуже багато. І кожному варто самому обирати свою дорогу. Одне лише слід, вибираючи, пам'ятати: не потрібно всіма дорогами йти одразу…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.