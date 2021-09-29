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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1995
Скульптор: Dept. Diseño y Decoración
Розмір: 11×8 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
В нашій колекції багато порцелянових яєць. Дуже багато. Так багато, що зараз, коли ми вже починаємо розставляти експонати в залах майбутнього музею, я навіть не зовсім розумію, чи вдасться знайти містечко для цих яєць. А так хочеться показати їх любителям витонченої краси. Адже вони такі різні. І великі, і не дуже.
І закриті, з контурними зображеннями жіночих фігур з парасольками в руках. І відкриті — з безліччю різних собачок, кішечок, оленів і квітів всередині, під кришкою, що знімається. Є яйця великодні, різдвяні, якісь ще. Всього і не згадаєш.
Цю розмова про яйця я затіяв зовсім не випадково. Саме сьогодні в багатьох країнах відзначається Всесвітній день яйця (World Egg Day). Особливо цьому незвичайному святу радіють японці, які, якщо вірити експертним оцінкам, є лідерами за вживанням яєць, і американці, які щорічно влаштовують навіть Дні гігантського омлету.
Але оскільки, як ви самі розумієте, цьогорічне свято я використовую лише як привід для чергової «порцелянової історії», то дозвольте і сьогодні розповісти вам одну коротку притчу, що має лише непряме відношення до святкової теми, а насправді змушує задуматися про куди більш важливі речі.
Отже, у одного японського фермера, який проживав високо в горах, була гуска. Гуска як гуска. Нічим особливим від інших гусей вона спочатку не відрізнялася, як раптом одного разу принесла гуска господареві золоте яйце. Чи не повірив фермер своєму щастю і почав уважніше до цієї гуски придивлятися. Через тиждень до його невимовною радості гуска привела на світ ще одне золоте яйце. Так тривало кілька місяців поспіль — раз на тиждень незвичайна, як виявилося, гуска продовжувала нести господареві золоті яйця. Великі, важкі, дорогі. На якомусь етапі фермер зрозумів, що з кожним тижнем він стає іще багатшим і, якщо це неймовірне диво буде тривати далі, то з часом своїм багатством він зможе зрівнятися з найбільш заможними в країні людьми.
Не вірячи своєму щастю, він одного разу раптом вирішив стати неймовірно багатим тут же, відразу. Хто знає, що стало тому причиною, але з цього моменту терпіти появи по одному золотому яйцю в тиждень фермер уже не міг. Або не хотів. І ось тоді він вирішив гуску, що несе золоті яйця, зарізати і витягти з неї всі, як йому здавалося, незліченні багатства відразу. Зарізав. Усередині гуска виявилася звичайною домашньою птицею …
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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