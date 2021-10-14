Народний депутат Віктор Медведчук після засідання Печерського районного суду Києва під час спілкування з журналістами, трансляцію якого вів «Перший Незалежний», заявив про перешкоджання влади відновленню економічних відносин між Україною та Росією.

Зокрема, у опозиційного політика поцікавилися, чи пов'язано, на його думку, сьогоднішнє рішення суду по новій підозрі з діяльністю ОПЗЖ, яка виступає містком між Росією та Європою, Сходом і Заходом.

«Якщо враховувати, а для цього є достатньо аргументів, що за всіма цими рішеннями, за незаконним кримінальним переслідуванням стоїть влада, команда Зеленського і його оточення, то немає альтернативних висновків, крім того, що сьогодні намагаються всіляко перешкодити налагодженню відносин з Росією, а вони дуже вигідні — економічні відносини. І ми неодноразово говорили, що Україна повинна грати роль моста між Заходом, Росією і країнами СНД — це вигідно, в першу чергу Україні. Ні Заходу, ні Росії, хоча вони теж від цього задовольнять свої потреби», — заявив Медведчук.

При цьому, за його словами, можна наводити безліч аргументів на користь цього твердження.

«Це й ціни на житлово-комунальні тарифи, а в даному випадку на газ, який ми можемо отримати за прямими поставками, і могли домовитися, який би коштував набагато дешевше, ніж сьогодні газ обходитиметься в Україні. Ми могли б домовитися про роботу наших підприємств і зняття з них санкцій, тому що ринок, експортний потенціал України — він як раз полягає в тому, що наша продукція залишається конкурентоспроможною на ринках країн СНД, на ринках Росії і на ринках країн Азіатсько-тихоокеанського регіону», — перерахував політик.

Медведчук підкреслив, що якщо не бачити в цьому перспективи, значить, не бачити взагалі шляхів відновлення української економіки.

«Це злочинна помилка влади, яка сьогодні, знаючи, відчуваючи, усвідомлюючи і розуміючи вигоду взаємин торгово-економічних відносин, відновлення їх з Росією, робить все навпаки на догоду політичним мотивам, щоб догодити західним господарям, які продовжують здійснювати зовнішнє управління Україною. Ось це страшно. Страшно для влади, страшно для долі країни і страшно, найголовніше, для простих людей, які від цього будуть мати негативні наслідки в усьому — в цінах, в робочих місцях, в житлово-комунальних тарифах, в правах і в грунтах на те, що вони повинні володіти в нормальній, демократичній, правовій державі. Країна йде по шляху узурпації влади і встановлення диктатури, і це не принесе користь нашим громадянам», — підсумував він.

Нагадаємо, Печерський районний суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новим підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього. Він підкреслив, що разом з партією ОПЗЖ будуть продовжувати захищати інтереси українського народу.

«Прокурори нехай не переймаються. Все взяв, до всього готовий, все буду робити, як буде встановлено законом, але при цьому буду далі продовжувати боротися з цією владою, так, як і боровся. Власне кажучи, так як бореться і буде продовжувати боротися партія», — підкреслив Медведчук.

Тим часом англомовне видання Teller Report стверджує, що нові звинувачення, висунуті проти народного депутата Віктора Медведчука, є необгрунтованими .

Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

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