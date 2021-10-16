Владу під керівництвом президента Володимира Зеленського цікавить тільки замилювання очей від серйозних проблем, що стоять сьогодні перед країною. Про це народний депутат Віктор Медведчук заявив журналістам телеканалу «Перший Незалежний».

«Нинішня влада з 2019 роки йшла шляхом створення сценарію й отримання реакції від цього сценарію. Триває спектакль, це вже не серіал, який знімається та показується по телевізору і кінотеатрах, це вже сценарій реального життя, де всі громадяни України виконують ролі статистів, масовки. Зробили дію, подивилися, а як це вплине на громадську думку, яким чином вона може змінитися на їхню користь. Їх цікавлять тільки політичні дивіденди та замилювання очей від проблем, причому дуже серйозних, кризових, страшних проблем для країни та для українського народу, і вони йдуть цим шляхом», — заявив політик.

Раніше політик заявив про перешкоджання влади відновленню економічних відносин між Україною та Росією.

Нагадаємо, Віктора Медведчука, якому днями повідомили про нові підозри в зраді та сприянні тероризму, залишили під домашнім арештом до 7 грудня.

Адвокат політика Лариса Чередниченко заявила, що новим підозрою влада робить все, щоб Медведчук був позбавлений можливості виконувати обов'язки народного депутата України.

При цьому, на думку Чередниченко, фактично Медведчука звинувачують в тому, що він не згоден з євроатлантичною інтеграцією України, а це — чисто політичні мотиви для переслідування.

4

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter