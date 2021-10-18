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Мануфактура: Royal Doulton
Рік створення: 2007
Скульптор: T. Potts
Розмір: 20 cm
лімітована серія
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 31 серпня 1997 року. Буквально весь світ занурився в траур, оплакуючи улюбленицю мільйонів людей в різних країнах. Елтон Джон, блискучий британський композитор і виконавець, страждав разом з усіма. Страждав нестерпно. Так вийшло, що за кілька тижнів до цієї трагедії пішов з життя його близький друг, знаменитий дизайнер Джанні Версаче. Смерть принцеси Діани, з якої Елтона пов'язувала давня дружба, спровокувала його глибоку депресію. Настільки глибоку, що він вирішив не брати участі в похоронах Діани.
День похорону наближався, а близькі друзі навіть боялися запитати у Елтона, чи не передумав він. Вони ще не знали про те, що Елтон Джон зателефонував своєму колишньому співавтору Берні Топіну з проханням переписати вірші пісні Candle in the Wind, написаної на смерть американської актриси Мерилін Монро і яка вперше прозвучала в 1973 році. Топін відгукнувся на прохання негайно. І на церемонії похорону принцеси Діани, що проходила у Вестмінстерському абатстві в центрі Лондона 6 вересня 1997, Елтон Джон з'явився в супроводі Джорджа Мартіна, який став продюсером нової версії пісні. Тепер вона була присвячена Діані. І тільки Діані.
Якщо ви знайдете кілька хвилин, і ви подивитеся виконання цієї композиції Елтоном Джоном на церемонії прощання з принцесою, ви напевно відчуєте, наскільки важливою для нього стало це поява на публіці. За трансляцією похорону в прямому ефірі спостерігали 2,5 мільярда чоловік на всіх континентах. Ця трансляція стала однією з наймасовіших в історії телебачення. І весь світ, всі ці 2,5 мільярда чоловік, із захопленням слухали пісню Елтона Джона, присвячену принцесі Діані.
Сингл Candle in the Wind став найбільш затребуваним синглом в історії Сполученого Королівства. У перший же день було продано 658 тисяч його копій, а за перший тиждень — понад півтора мільйона. Мелодія довгий час займала перший рядок в хіт-парадах європейських країн і Америки. У Сполучених Штатах випущений там 22 вересня 1997 року сингл, відразу ж зайнявши перше місце в Billboard Hot 100, протримався на вершині хіт-парадів цілих 14 тижнів. А за перші 7 днів в Штатах було продано 3,5 мільйона копій.
«Я ніколи до кінця не міг зрозуміти, — напише потім Елтон Джон, — як хтось захоче послухати цю пісню. За яких обставин я зміг би коли-небудь зіграти її? Я ніколи більше її не послухав!».
І це було справжньою правдою. Він виконав цю пісню лише раз. Але цього виявилося достатнім для того, щоб вже 21 жовтня 1997 року композиція була визнана однією з найпопулярніших в історії музики. З 33 мільйонами проданих потім копій вона увійшла до Книги рекордів Гіннесса.
«Я насправді не впевнений, що Діана хотіла б цього, і я б не хотів, щоб все це тривало», — сказав Елтон Джон.
Але зупинити поширення мелодії по планеті вже не міг ніхто. У тому числі і її автор.
«Прощай, англійська Троянда.
Коли-небудь ти зійдеш в наших серцях …
Життя пройшло,
Як свічка на вітрі …»
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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