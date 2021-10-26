Пропозицію Зеленського виїхати до РФ Медведчук відкинув: англомовні сайти

Англомовні сайти Thefastnewz, Post Of Asia, Ajansev написали про те, що лідер української опозиції, народний депутат Віктор Медведчук відкинув пропозицію президента Володимира Зеленського уникнути судового переслідування та виїхати до Москви, заперечуючи, що він є громадянином Росії.

«Лідер найбільшої опозиційної партії України Віктор Медведчук заявляє, що не має російського громадянства й не залишить країну попри те, що йому загрожує кримінальне переслідування у Києві за звинуваченнями, які він назвав «політичними», — пишуть ЗМІ, коментуючи відмову від пропозиції президента країни Володимира Зеленського обміняти політика, який зараз перебуває під домашнім арештом, на «справжніх героїв і громадян», яких утримують за кордоном.

«У мене не було та немає іншого громадянства, окрім українського. Я громадянин України й буду ним попри незаконний, злочинний тиск, який сьогодні на мене чинить влада. І я вважаю фабрикацію кримінальних справ виключно незаконним кримінальним переслідуванням та політичними репресіями», — цитують ЗМІ Медведчука, який упевнений у своїй невинності та боротиметься за відновлення справедливості та верховенства закону.

Нагадаємо, Зеленський в ефірі телеканалу заявив, що обмін був би можливим, якби український політик мав право на підтримку Кремля, але жодних пропозицій щодо угоди з Москви не надходило. «Якщо, наприклад, Росія підтвердила, що пан Медведчук має російське громадянство, що ж, це цілком можливо», — додавши, що, якщо Росія підтвердить або хоча б натякне, «Україна з радістю розгляне можливість обміну Медведчука на справжніх героїв та громадян України».

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter